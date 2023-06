Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Erfenstein, Elmstein: Kontrolle Durchfahrtverbot für Motorräder L499

Erfenstein / Elmstein L499 (ots) – Am Sonntag, 04.062023 wurde das Verbot der Durchfahrt für Motorräder am Wochenende auf der L499 überprüft. Bei der ersten Kontrolle gg. 13:00 Uhr in Erfenstein wurden fünf Motorradfahrer verwarnt, die nicht zur Durchfahrt berechtigt waren. Bei einer zweiten Kontrolle in Erfenstein und Elmstein von ca. 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurden 13 Motorradfahrer verwarnt, die unberechtigt durchfahren wollten.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Am Montag, 05.06.23, 18:40 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Ferdinand-Porsche-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 64-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden. Ein entsprechender Drogenschnelltest verlief auf Cannabis und Amphetamin positiv. Gegen den Fahrer wird nun Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Grünstadt: Fahren unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Am Montag, 05.06.23, 21:12 Uhr wurde die 48-jährige Fahrerin eines PKW in der Kaiserhecke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dies zog die Entnahme einer Blutprobe nach sich. Weiterhin wurde bei der Fahrerin eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Anzeigen werden bei der Bußgeldstelle und Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Friedelsheim: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum vom 04.06.2023, 18:00 Uhr bis 05.06.2023, 12:00 Uhr ereignete sich in der Dürkheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der unbekannte Verursacher den geparkten Mercedes-Benz des Geschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken am vorderen linken Kotflügel, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 Euro entstand.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Verkehrsunfall auf der B271

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Montagmittag kam es gegen 13:35 Uhr auf der B271, Höhe Anschlussstelle Wachenheim / Friedelsheim, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein aus Richtung der L525 kommender Teslafahrer auf die B271 auffahren, musste aber aufgrund des stockenden Verkehrs auf der B271 wieder zurück auf den Beschleunigungsstreifen lenken, wo er auf einen vorausfahrenden VW Sharan auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten an dem Tesla mehrere Streifschäden festgestellt werden, die nicht mit der Kollision mit dem VW Sharan in Einklang zu bringen waren. Es ist daher nicht auszuschließen, dass noch ein weiterer Pkw durch den Verkehrsvorgang beschädigt wurde. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro.

Weitere potentiell geschädigte Fahrzeugführer oder Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

