Gewaltattacke im Bahnhof Marburg

Marburg (ots) – Opfer einer Gewalttat wurde ein 42-jähriger Mann aus Marburg

Freitagnacht (2.6. / 3:12 Uhr) im Bahnhof Marburg. Der 42-Jährige gab an, von

einer Personengruppe auf Bahnsteig 1 angegriffen worden zu sein. Zwei bislang

unbekannte weibliche Personen sollen das Opfer mit einem Fußtritt gegen den

Oberkörper attackiert haben. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, suchte

der 42-jährige Mann Schutz bei einer männlichen Person auf Bahnsteig 1.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Diebstahl während der Geschäftszeit – Eindringlich stiehlt Bargeld

Lixfeld

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Diebstahl aus den Büroräumen einer Metzgerei in der Schelde-Lahnstraße und hofft, da sich die Tatzeit am helllichten Tag zur Geschäftszeit ereignete, auf sachdienliche Hinweise durch Zeugen. Nach bisherigem Wissen drang der Dieb am Samstag, 03. Juni, zwischen 10 und 14.15 Uhr offenbar durch den Hintereingang in die Geschäftsräume ein. Aus dem Büro des Geschäfts stahl der Dieb eine größere Summe Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Wer war zur Tatzeit noch in Tatortnähe und hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist z.B. eine Person durch das gezeigte Verhalten aufgefallen? Wer hat jemanden am Hintereingang hineingehen oder hinauskommen gesehen? Wer hat jemanden bemerkt, der sich auffallend schnell von der Metzgerei wegbewegt hat? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Mit einer Waffe vor dem Markt hantiert

Besorgte Bürger meldeten der Polizei am Freitag, 02. Juni, gegen 11.50 Uhr, einen Mann, der vor einem Lebensmittelmarkt in der Hospitalstraße mit einer Pistole hantierte. Die Polizei fand den Mann bei weiteren Personen noch in der Näher des Marktes und stellte unter lautem Protest aller angetroffenen die Luftdruckpistole sicher. Der polizeibekannte Mann gab an, dass er die Waffe zur Verteidigung mitführte. Die Polizei prüft derzeit das Vorliegen eventueller waffenrechtlicher Verstöße.

Marburg – Schlägerei in der Oberstadt -Gewaltattacke im Bahnhof Marburg

Marburg (ots) – Opfer einer Gewalttat wurde ein 42-jähriger Mann aus Marburg

Freitagnacht (2.6. / 3:12 Uhr) im Bahnhof Marburg. Der 42-Jährige gab an, von

einer Personengruppe auf Bahnsteig 1 angegriffen worden zu sein. Zwei bislang

unbekannte weibliche Personen sollen das Opfer mit einem Fußtritt gegen den

Oberkörper attackiert haben. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, suchte

der 42-jährige Mann Schutz bei einer männlichen Person auf Bahnsteig 1.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden. Zeugen gesucht

Nach einer Schlägerei in der Reitgasse am Sonntag, 04. Juni, gegen 05.30 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Von den Zeugen erhofft sich die Polizei eine unabhängige Darstellung des Tatablaufs. Nach bisherigem Wissen waren mindestens drei Männer im Alter von 21.22 und 26 Jahren und eine 19jährige Frau beteiligt. Im Vorfeld kam es zu verbalen Streitereien mit Beleidigungen und anschließendem Gerangel. Letztlich soll der 21Jährige mit einem abgeschlagenen Flaschenhals und gleichzeitig verbal gedroht haben. Die beiden anderen Männer überwältigten ihn und übergaben ihn der Polizei. Mit Ausnahme des leicht verletzten 21Jährigen blieben die anderen Beteiligten unverletzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Landkreis – Polizeikontrollen

Die Polizei setzte ihre Kontrollen innerhalb des Konzepts „Sicheres Marburg“ und darüber hinaus auch für mehr Verkehrssicherheit fort. Am zurückliegenden Wochenende deckte die Polizei dabei u.a wieder diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Strafgesetzbuch auf und nahm einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Für einen 40 Jahre alten Autofahrer endete seine Fahrt mit der Kontrolle am Freitag, 02. Juni, um 17.10 Uhr in der Herrenwaldstraße in Stadtallendorf. Sein Drogentest signalisierte einen Einfluss von Amphetaminen. Ebenfalls bereits am Freitag fielen in Marburg ein 24 Jahre alter Autofahrer und ein 22 Jahre alter Mitfahrer auf. Bei dem 24Jährigen reagierte um 11.20 Uhr in der Neuen Kasseler Straße ein Drogentest sowohl auf Amphetamine als auch auf Kokain. Er lieferte durch einen nicht angelegten Sicherheitsgurt den Grund der Kontrolle. Der 22Jährige war Mitfahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 13.50 Uhr auf dem Parkplatz an der B 3 beim Aquamar. Er muss sich wegen des Erwerbs und Besitzes des sichergestellten Haschisch verantworten. Am Samstag, 03. Juni, um 21.20 Uhr, lehnte ein in Stadtallendorf kontrollierter 46 Jahre alter Autofahrer den Drogentest ab, räumte aber den Konsum von Betäubungsmitteln ein paar Stunden vor Fahrtantritt ein. Die Polizei veranlasste bei ihm, wie bei den anderen Autofahrern, bei denen der Verdacht auf ein Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bestand, die notwendige Blutprobe und untersagte jeweils die Weiterfahrt. Das gleiche Schicksal ereilte am Sonntag dann noch zwei weitere Autofahrer im Alter von 55 und 37 Jahren. Bei der Kontrolle des Älteren um 11.20 Uhr in der Neuen Kasseler Straße in Marburg stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Bei ihm reagierte der Drogentest gleich auf vier Substanzen. Die Kontrolle mit dem positiven Drogentest des 37Jährigen war dann um kurz nach 16 Uhr in der Schulstraße in Marburg. Und schließlich verhaftete die Polizei noch einen 23Jährigen, gegen den ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Er gehörte zu einer mehrköpfigen, durch die Polizei Freitagabend an den Lahnterrassen kontrollierten Gruppe.

Marburg – Unbefugter Zutritt – Baustellenmaterial angezündet – Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr löschte am Sonntag, 04. Juni, gegen 19 Uhr, auf der Baustelle beim Landratsamt. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich noch unbekannte Täter unbefugt Zutritt zur komplett umzäunten Baustelle. Sie zündeten auf dem Flachdach des Rohbaus Dämmmaterial, Dachpappe und Bohlen an und verbrannten im Treppenhaus einen Stapel Papier. Die Brände richteten keinen Schaden am Gebäude an, allerdings verbrannten Materialien im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Sonntagabend (04. Juni) gegen 19 Uhr Personen rund um die Baustelle oder gar auf der Baustelle gesehen? Wer kann diese Personen beschreiben oder sonstige sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Motorroller gefunden – Polizei sucht unbekannten Eigentümer

Die Polizei stellte am Mittwoch 31 Mai. im Konrad-Beyer-Weg einen Motorroller ohne Versicherungskennzeichen sicher. Bis heute meldete sich noch kein Eigentümer und die polizeilichen Ermittlungen führten ebenfalls nicht zu diesem. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem silbergrauen 50 ccm Symphonie SR (siehe Bild unter www.polizeipresse.de) um Beute aus einem Diebstahl handelt. Wem gehört der Roller? Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kirchenmauer beschmiert

An der Mauer der Universitätskirche in der Reitgasse In der Reitgasse sprühten noch unbekannte Täter weiße Farbe auf und verursachten so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Tat ereignete sich von Sonntag auf Montag, 29. Mai, zwischen 20.15 und 09 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung durch Farbschmiererei bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Geschäftseinbrüche in der Marburger Straße

Aufgrund der Tatortnähe und nahezu identischer Vorgehensweisen geht die Kripo Marburg derzeit von einem oder mehreren gleichen Tätern bei den beiden Einbrüchen in Geschäfte in der Marburger Straße aus. Die Taten waren mutmaßlich in der Nacht zum Freitag, 02. Juni, zwischen 18 und 05.30 Uhr. In beiden Fällen drangen die Täter durch aufgebrochene Haupteingangstür ein, durchwühlten die Kassen und die Theken und machten auch vor verankerten Wertgelassen oder verschlossenen Stahlschränken nicht halt. Den Spuren nach hatten sie es auf Bargeld abgesehen. Sie erbeuteten in beiden Geschäften zusammen eine dreistellige Summe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.