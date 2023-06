Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Buchenweg in Eschwege einen geparkten roten VW Golf mutwillig beschädigt. Zwischen Sonntag 15.00 Uhr und Montag 10.15 Uhr zerkratzten die Unbekannten das Fahrzeugdach und verursachten dadurch einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ein silbernes Citybike (keine weiteren Merkmale bekannt) im Wert von 500 Euro geklaut. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Montag (29.05.) und Sonntag 12.00 Uhr. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Im Gegenverkehr Fahrzeug gestreift

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Montagmittag gegen 12.24 Uhr im Laubenweg in Witzenhausen. Eine 84-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen befuhr den Laubenweg von der Straße „Hinter dem Deich“ kommend in Richtung B 80 /“Zu den Weinbergen“. Dabei geriet die Frau dann offenbar zu weit nach links und über die Mittellinie, wodurch sie den entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 33-Jährigen streifte. Bei der Kollision gingen jeweils die linken Außenspiegel zu Bruch, die Schäden sind noch nicht beziffert.

Wildunfälle

Mit einem Reh ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00.20 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Weißenborn kollidiert. Der Mann war auf der L 3245 von Weißenborn in Richtung Anschlussstelle B 7 unterwegs. Das Tier lief anschließend davon. Der Schaden am Pkw des 55-Jährigen beläuft sich auf 2000 Euro.

Auf der L 3459 zwischen Stadthosbach und Kirchhosbach ereignete sich am Sonntagabend um kurz vor 00.00 Uhr ebenfalls ein Wildunfall. Auf besagter Strecke hatte ein 29-jähriger Autofahrer aus Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) ein Reh erfasst, welches im Anschluss in ein angrenzendes Waldstück lief. Der Schaden am Pkw wird mit 2000 Euro angegeben.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auch am Sonntagmorgen auf der L 3241 zwischen Weidenhausen und Eschwege. Hier war gegen 09.40 Uhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh kollidiert, welches im Anschluss in ein angrenzendes Waldstück lief. Der Schaden am Auto wird mit 1000 Euro angegeben.

Zwei Autos kollidieren beim Rückwärtsausparken miteinander

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Meinhard-Grebendorf sind am Sonntagmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Beteiligt waren ein 29-Jähriger aus Gründau und eine 77-Jährige aus Eschwege. Beide Verkehrsteilnehmer hatten sich in den Parkbuchten gegenübergestanden und hatten um kurz nach 12.00 Uhr zeitgleich rückwärts ausgeparkt. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge im Heckbereich. Die Sachschäden sind noch nicht beziffert.

Fahrer steht unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Am Sonntagabend kontrollierten Beamten der Eschweger Polizei einen Transporter (Sprinter) an der Tankstelle in der Niederhoner Straße in Eschwege. Bei dem verantwortlichen Fahrer handelte es sich um einen aus Portugal stammenden 28-jährigen Mann. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte, unterzogen sie dem Mann einem Drogentest. Dieser verlieft positiv hinsichtlich der Substanz THC. In der Folge musste sich der 28-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wegen des Fahrers unter Drogeneinfluss, sowie wegen des Besitzes/Erwerbs von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Auffahrunfall; Schaden 1000 Euro

Ein 48-Jähriger aus Eschwege ist am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr mit seinem Kleintransporter auf den vorausfahrenden Pkw eines 28-Jährigen aus Eschwege aufgefahren. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von je 500 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Goldbachstraße in Eschwege. Beide Verkehrsteilnehmer waren von der Straße „An den Anlagen“ in Richtung Langenhainer Weg unterwegs. Als der 28-Jährige mit seinem Pkw an der Kreuzung Goldbachtsraße / Wolfsgraben / Luisenstraße verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 48-Jährige zu spät und fuhr auf.

Diebstahl von Kinderfahrrad; Polizei sucht Zeugen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Schützengraben haben Unbekannte ein pinkfarbenes Kinder Mountainbike der Marke DIVA im Wert von 90 Euro geklaut. Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von E-Bikes; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag wurde der Diebstahl von zwei E-Bikes zur Anzeige gebracht. Unbekannte hatten letzte Woche zwischen Mittwochabend 22.00 Uhr und Freitag 14.17 Uhr in Gertenbach in der Straße „Zum Anger“ die hochwertigen Räder im Gesamtwert von über 8800 Euro von einem Privatgrundstück geklaut, wo diese unter einem Carport und mittels Schlössern gesichert abgestellt waren. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.