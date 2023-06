Rucksack mit Laptop im Zug gestohlen

Kassel / Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Im Schlaf bestohlen. So

erging es gestern (4.6.) offensichtlich einer 26-Jährigen aus Kassel, während

der Zugfahrt von Frankfurt am Main nach Hause. Kurz vor Neustadt (Landkreis

Marburg-Biedenkopf) sei sie wohl eingeschlafen. Kurz vor der Ankunft in

Kassel-Wilhelmshöhe hätte sie dann den Diebstahl ihres Rucksacks, samt Laptop,

bemerkt.

Bei der Ankunft in der Documenta-Stadt erstattete sie Strafanzeige bei der

Bundespolizei.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 800 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Kind im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe angegriffen

Ein 5-jähriges Kind wurde Freitagabend (2.6. / 22:25 Uhr) beinahe

Opfer eines Gewaltdeliktes im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Laut ersten

Zeugenaussagen soll ein offensichtlich betrunkener Mann versucht haben, ein

5-jähriges Mädchen zu treten. Der Vater des Kindes gab an, dass er mit seiner

Tochter in der Warteschlange des DB Info-Pointes wartete, bis sich plötzlich der

44-jährige Mann aus Edermünde ihnen näherte und grundlos in Richtung des Kopfes

des Kindes trat. Glücklicherweise verfehlte der Tritt das Kind. Eine

verständigte Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel nahm den

polizeibekannten Mann vor Ort fest. Anschließend musste er die Beamten für

weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache begleiten.

Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2

Promille. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen

und ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich

unter der Tel.-Nr.: 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Reifen von drei Autos auf Parkplatz im Philosophenweg zerstochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Süd: Unbekannte haben am Wochenende auf einem Parkplatz im Philosophenweg die Reifen von drei Pkw zerstochen. Einer der betroffenen Fahrzeugbesitzer hatte Beschädigungen an einem Reifen seines VW Golf entdeckt und am gestrigen Sonntagabend gegen 19:30 Uhr die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren auf dem Parkplatz in Höhe der Heckerstraße auch noch Reifen an einem Opel und einem Volvo zerstochen worden. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Diebstahl von zwei BMW 535d: Polizei sucht nach Zeugen

Calden (Landkreis Kassel): Im Zeitraum zwischen dem 27.05.2023, 04:00 Uhr bis zum 03.06.2023, 13:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Nähe des Flughafens Kassel-Calden einen blauen sowie ein grauen BMW. Am Samstag, den 03.06.2023 stellten zwei Reisende bei ihrer Rückkehr fest, dass die baugleichen Fahrzeuge BMW 535d entwendet wurden. Unmittelbar nach Anzeigenerstattung eingeleiteten Ermittlungen gibt es bisher keine Spuren, die zu den Tätern führen.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kripo Kassel bitten Zeugen nun darum, sich mit Hinweisen auf die Täter oder in Bezug auf den Verbleib der Fahrzeuge unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.

Kontrollen von Kraftomnibussen: Mängel an sechs von sieben kontrollierten Fahrzeugen

Kassel-Lohfelden: Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle von Kraftomnibussen (KOM) durch die Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen und dem Regierungspräsidium Kassel am Freitag, den 02.06.2023 wurden zwischen 14.00 Uhr und 23.00 Uhr insgesamt sechs Busse sowie ein Lastkraftwagen am „Lohfeldener Rüssel“ zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Autobahnen kontrolliert. Sechs der sieben Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel auf. Hierbei handelte es sich unter anderem um Brandgefahren durch verölte Motoren, eine gerissene Windschutzscheibe, defekte elektrische Anlagen, lose Spiegel oder defekte Türen. Lediglich ein Neufahrzeug war frei von Mängeln. Einem KOM wurde aufgrund erheblicher Brandgefahren durch einen stark verölten Motorraum die Weiterfahrt mit Fahrgästen untersagt. Die Fahrgäste mussten mit einem Ersatzbus weiterbefördert werden. Bei fünf der sechs kontrollierten Busse wurden erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Zwei dänische Busfahrer mussten jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro bezahlen.

Brand im Habichtswald: Ursache noch unklar; Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unmittelbar nachdem es am Samstagmittag zu einem Waldbrand im Habichtswald nahe der Ehlener Straße kam, hat die Kasseler Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch am Sonntag war es in diesem Bereich des Waldes zu einem Brand gekommen. Die Ursache für beide Feuer ist derzeit noch unklar. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann momentan nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten bei der Aufklärung der Brandursache auch um Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Brand am Samstag, etwa zwischen dem dortigen Golfplatz und dem „Herbsthäuschen“, war Feuerwehr und Polizei gegen 12:15 Uhr gemeldet worden. Bei der Bekämpfung des Feuers, das im Bereich einer Fichtenschonung mit viel Totholz brannte, kam neben zahlreichen Feuerwehrkräften auch ein Hubschrauber der Polizei Hessen zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren rund 3.000 Quadratmeter Wald von dem Brand betroffen. Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 15:30 Uhr erneut wegen eines Brandes in diesem Bereich alarmiert. Nun hatte eine Fläche von etwa 50 x 50 Meter gebrannt. Ob der zweite Brand eine Folge des ersten Feuers war oder eine Ursache hat, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten mögliche Zeugen, die Angaben zur Ursache der Brände machen können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.