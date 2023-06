Verkehrsunfallfluchten

Heringen (ots)

Heringen – In der Zeit vom Samstag, den 27.05.2023, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr parkte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal ihr Fahrzeug, einen grauen Audi A3 Cabriolet, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Berggaststätte „Zur Knallhütte“. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heringen – Am Mittwoch, den 31.05.2023 um 04:50 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L3306 aus Richtung Wölfershausen kommend in Richtung Lengers. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer aus Heringen befuhr dieselbe Strecke. Vor einem Bahnübergang in einer Linkskurve kam der unbekannter Verkehrsteilnehmer nach rechts ab und wäre nahezu mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Dieser konnte zwar noch rechtzeitig ausweichen um einen Unfall zu vermeiden, geriet hierbei jedoch gegen den Bordstein und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich an der linken Körperseite und erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Dieser konnte erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW Kombi handelte. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,00 Euro.

Einbruch in Kindergarten

Mücke. In einen Kindergarten in der Straße „Am Festplatz“ in Atzenhain brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.06.) ein. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist aktuell noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Lagerhalle

Gemünden (Felda). Aus einer Lagerhalle in der Gemarkung Hundsanger in Burg-Gemünden stahlen Unbekannte am Sonntag (04.06.), zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr, mehrere hochwertige Werkzeuge sowie ein weißes Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha, Modell SE41/ XC 125. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zechprellerin fährt ohne Fahrkarte 1. Klasse (FOTO)

Fulda (ots) – Gleich doppelt fiel gestern (4.6.) eine 28-Jährige aus Hannover

negativ auf. Nachdem die Frau von Frankfurt nach Fulda ohne Fahrkarte im ICE in

der 1. Klasse fuhr und dabei erwischt wurde, ging sie anschließend, ohne dafür

zu bezahlen, fürstlich essen.

Nach der fast zweistündigen Mahlzeit in einem Restaurant am Fuldaer Bahnhof

verließ die 28-Jährige das Lokal.

Dies war bereits der zweite Fall von Zechprellerei. Schon am vergangenen

Donnerstag (1.6.) aß und trank die Frau im gleichen Restaurant, ebenfalls ohne

dafür zu zahlen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Frau ein Strafverfahren wegen

Betrugs und Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Nach den polizeilichen

Maßnahmen kam die Niedersächsin wieder frei.

Einbruch in Vereinsheim

Dipperz. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (02.06.) in der Straße „Kirchberg“ in ein Vereinsheim ein. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und stahlen mehrere Flaschen Spirituosen. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Zwischen Mittwoch (31.05.) und Freitag (02.06.) stahlen Unbekannte beide amtlichen Kennzeichen FD-NA 133 von einem weißen Fiat Ducato. Der Transporter stand auf einem Privatgrundstück in der Molzbacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Hünfeld. In der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (04.06.) in eine Apotheke ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Roller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (04.06.) im Ortsteil Harmerz in der Kürassierstraße einen Roller des Herstellers Honda mit dem Versicherungskennzeichen 945JMR und in der Sorbachstraße einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot. Der schwarze Roller konnte mittlerweile auf einem Feldweg in der Verlängerung der Sorbachstraße aufgefunden werden. In der Straße „Klösberg“ wurde in der gleichen Nacht, gegen 4.15 Uhr, ein Roller der Marke Peugeot zum Ziel von Dieben. Hier manipulierten drei unbekannte Personen am Lenkradschloss des Zweirads, wurden dabei vom Eigentümer gestört und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand circa 600 Euro Sachschaden. Wer in der Nacht zu Sonntag auffällige Personen oder Fahrzeuge in Harmerz beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

2-Jährige leblos in Pool aufgefunden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hohenroda. Am Freitagabend (02.06.), gegen 18.30 Uhr, wurde die Polizei in Bad Hersfeld darüber informiert, dass im Ortsteil Ransbach ein 2-jähriges Mädchen leblos in einem Pool auf einem Privatgrundstück aufgefunden worden war.

Trotz Reanimationsmaßnahmen konnten die Rettungskräfte kurze Zeit später nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft Fulda haben die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände des Todes sind derzeit noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall auf der L 3153 – Motorradfahrerin schwer verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein. Am Sonntag (04.06.2023) wollte eine 66-jährige Motorradfahrerin aus Bonn gegen 10.30 Uhr die Landstraße 3153 in Höhe der Shell-Tankstelle mit ihrem Motorrad BMW in Neuenstein-Aua überqueren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 23-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw Opel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzte mit ihrem Motorrad und wurde schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Leichtkraftrad kollidiert mit Ferrari – eine schwer verletzte Person

Fulda (ots)

Hilders. Am Sonntag (04.06.2023) ereignete sich im Bereich der Gemeinde Hilders-Dietges um 15.12 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades Yamaha ist nach ersten Ermittlungen in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrbahn herausgetragen worden und auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der im Gegenverkehr entgegenkommende 27-jährige Fahrzeugführer eines PKW Ferrari konnte noch nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Ferrari geriet auf die Bankette, kam nach rechts ab und im Straßengraben zum Stehen. In weiteren Folge stürzte der Leichtkraftradfahrer. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Ferrari blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.