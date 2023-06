Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Warnaufsteller beschmiert: Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen – Rödermark

(lei) Einen Warnaufsteller, der eine Polizistin in Lebensgröße zeigt, haben Unbekannte übers Wochenende in der Töpferstraße (einstellige Hausnummern) beschmiert. Der oder die Täter bemalten das Aluminiumgebilde, das in Höhe einer Grundschule aufgestellt ist und Verkehrsteilnehmer zu vorschriftsgemäßen Fahren animieren soll, in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 12 Uhr, mit einem schwarzen Stift unter anderem mit einem Hakenkreuz. Die Staatsschutzabteilung hat deswegen Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a Strafgesetzbuch) aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Tote Person bei Wohnhausbrand – Bad Orb

(lei) Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Kasselbergweg in Bad Orb ist am Montagmorgen eine Person tot aufgefunden worden. Den Leichnam entdeckten Einsatzkräfte im Haus, nachdem sie dieses zum Zwecke der Löschmaßnahmen betreten hatten.

Gegen 8.50 Uhr hatten Nachbarn starke Rauchbildung aus dem Gebäude gemeldet, woraufhin Feuerwehren aus Bad Orb und Wächtersbach sowie die Polizei entsandt wurden, denen bei Eintreffen vor Ort bereits größere Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses entgegenschlugen. Im Zuge der Lösch- und Bergungsmaßnahmen wurde die bereits regungslose Person im Dachgeschoss vorgefunden, die im weiteren Verlauf durch den Notarzt vor Ort für tot erklärt wurde.

Die Identität sowie die Todesursache der verstorbenen Person ist bislang noch unbekannt. Klarheit hierüber soll die noch ausstehende Obduktion des Leichnams im Gerichtsmedizinischen Institut Frankfurt / Main bringen.

Die ebenfalls noch völlig unklare Brandursache ist weiterer Bestandteil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die nun durch die Staatsanwaltschaft in Hanau sowie die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei geführt werden und die bereits vor Ort eingeleitet wurden. Im dem Zusammenhang wird durch die Ermittler auch ein Sachverständiger hinzugezogen, mit dessen Hilfe geklärt werden soll, wie es zu dem Brand kam.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen dürfte das Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen sein. Der Sachschaden, der sowohl durch den Brand selbst, als auch durch Rauchentwicklung sowie Löschwasser im gesamten Haus verursacht wurde, dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge etwa 100.000 Euro betragen.

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Einladung zur zweiten Veranstaltung der Biker-Safety-Tour am 16. Juli 2023 – noch Plätze frei!

(dj) Wie bereits in der Vergangenheit verkündet, bietet das Polizeipräsidium Südosthessen erstmalig sogenannte „Biker-Safety-Touren“ an – eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den zweiten Termin am 16. Juli 2023 sind noch Plätze frei. Für diesen Termin können sich Interessierte noch bis zum 07. Juli anmelden. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es bei der „Biker-Safety-Tour“ zusammen mit erfahrenen Fahrern der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen auf ausgewählten Touren mit etwa 90 Kilometern Länge durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten. Am 24. September 2023 ist für diese Saison die letzte Tour geplant. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden:

https://k.polizei.hessen.de/1670725035

Wer fuhr gegen den schwarzen Zafira? – Offenbach

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in der Mühlheimer Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Opel Zafira. Dieser war auf einem gemeinschaftlichen Kundenparkplatz (320er-Hausnummern) eines Baumarktes sowie Lebensmittelgeschäfts geparkt. In der Zeit von 12.10 bis 13 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des geparkten Wagens. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Diebe stahlen Toyota Land Cruiser – Dreieich/Buchschlag

(dj) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Sonntag einen geparkten Toyota Land Cruiser im Quellenweg. Der graue Pkw war auf einer Hofeinfahrt im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt und verschwand zwischen Samstag, gegen 23 Uhr und Sonntag, gegen 7.30 Uhr. Am Auto waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des silbernen Land Cruiser unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer hat weißes Auto nach Unfallflucht gesehen? – Heusenstamm

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Kolpingstraße am Freitagmittag sucht die Polizei nach einem weißen Verursacherfahrzeug, dass vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel an einem geparkten Audi A3 beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Verursacher im Zeitraum zwischen 12.45 und 15.45 Uhr die Limousine touchiert und ist dann in Richtung Herderstraße davongefahren. Zeugen berichteten, dass es sich beim Flüchtigen um einen Mann mit „zotteligen“ Haaren handeln könnte. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug mögen Zeugen bitte der Polizeistation Heusenstamm melden (06104 6908-0).

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht – Seligenstadt/Froschhausen

(dj) Wer am Donnerstag in der Seligenstädter Straße im Bereich der 80er-Hausnummern unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein Tesla-Fahrer hatte zwischen 13 und 18 Uhr seinen Wagen auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. In dieser Zeit war ein unbekanntes Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel und das linke Vorderrad des schwarzen Model Y gestoßen. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.250 Euro und machte sich davon. Die Polizei Seligenstadt bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach offenbar gefährlichem Überholmanöver und anschließendem Streit an der Ampel – L3308/ Bereich Hanau/Großkrotzenburg

(dj) Nach einem offenbar gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße 3308 zwischen Hanau und Kahl am Main kam es anschließend zwischen dem Überholenden, dem Fahrer eines grauen VW und anderen Verkehrsteilnehmern zu Streitigkeiten an der darauffolgenden Kreuzung. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung fuhr der Unbekannte eine zuvor ausgestiegene und vor seinem Fahrzeug befindliche 41-jährige Hanauerin mehrfach leicht an, sodass diese verletzt wurde. Am Freitagmittag, gegen 14.45 Uhr, war die Fahrerin eines grauen Hyundai Kona auf der Landesstraße 3308 von Hanau in Richtung Kahl am Main vor einem Fahrzeug eines Postunternehmens unterwegs. Auf einer Geraden vor der Kreuzung Landstraße 3308/Staatsstraße 2305/ Staatsstraße 3308), scherte der Lenker des dahinterfahrenden VW Golf über die Gegenfahrbahn aus, um die beiden Autos zu überholen. Offenbar scherte dieser kurz vor den entgegenkommenden Wagen sowie vor dem Hyundai Kona wieder auf die Fahrspur zurück, sodass die Hanauerin und der Gegenverkehr offensichtlich eine Gefahrenbremsung durchführen mussten. Nach ersten Erkenntnissen stiegen der Fahrer des Postautos und die 41-Jährige an der darauffolgenden Kreuzung aus, um den an der Ampel wartenden „Verkehrsrowdy“ zur Rede zu stellen. Dabei sei der Golf-Fahrer wohl mehrfach leicht gegen die vor seinem Wagen befindliche Dame gefahren, sodass sie am Bein leicht verletzt wurde. Nachdem die Geschädigte laut Zeugenaussagen mehrfach beleidigt wurde und zur Seite ging, drückte der Übeltäter aufs Gas und fuhr mit seinem Gefährt mit Aschaffenburger Kennzeichen in Richtung Kahl am Main davon. Der Flüchtige war 20 bis 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare sowie einen Vollbart und trug eine Sonnenbrille. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Diebe stahlen ein Wohnmobil – Maintal/Bischofsheim

(dj) Diebe waren in der Nacht auf Sonntag in der Bruno-Dreßler-Straße (einstellige Hausnummern) auf dem Gelände einer Wohnmobil-und Camper Vermietungsfirma zugange und stahlen ein Modell. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 3.45 Uhr, gelangten die Täter auf das Firmengrundstück. Dort entwendeten sie aus der Lagerhallte den weißen Fiat Ducato mit MTK-Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen konnte das Fahrzeug zuletzt gegen 4 Uhr auf der Bundesautobahn 45 im Bereich Wetzlar gesichtet werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Wohnmobils unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugenaufruf nach schwerem Unfall – Bruchköbel

(dj) Nach einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Bruchköbel an der Kreuzung Hauptstraße/Jahnstraße am Freitagabend (wir berichteten) sucht die Polizei noch nach weiteren Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 mit der Polizeistation Hanau II in Verbindung zu setzen.

Acht Neuwagen auf Autohaus-Gelände zerkratzt – Offenbach

(lei) Mittels unzähliger Kratzer haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände eines Autohauses in der Waldstraße (210er-Hausnummern) insgesamt acht Neufahrzeuge beschädigt und damit einen Schaden von schätzungsweise 35.000 Euro angerichtet. Der oder die Kriminellen verschafften sich in der Zeit zwischen dem 31. Mai, 18 Uhr und dem 1. Juni, 18 Uhr, Zugang zu dem Areal, indem sie vermutlich über den Zaun kletterten. Anschließend verunstalteten sie die Autos (jeweils vier der Marke VW sowie Audi) vorwiegend an den Seitenflächen und flüchteten danach. Die Regionale Ermittlungsgruppe der Offenbacher Polizei hat die Ermittlungen – auch zum Tatmotiv – aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Wohnungseinbruch: Wer kennt die drei Ganoven? – Mühlheim

(lei) Über ein gekipptes Badezimmerfenster sind drei Einbrecher am frühen Sonntagabend in ein Reihenhaus in der Charles-Ottina-Straße eingedrungen. In der Zeit zwischen 17.45 und 20.15 Uhr durchsuchte das Trio alle Stockwerke des Hauses und erbeutete unter anderem Bargeld, Schmuck sowie einen Laptop. Auch einen kleinen unbefestigten Tresor nahmen die Diebe mit. Nach Angaben von Zeugen soll es sich um drei Männer gehandelt haben, von denen einer etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und kräftig war. Er hatte auffällige schwarze Locken und trug ein weißes T-Shirt. Die beiden ebenfalls schwarzhaarigen Komplizen waren etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß; einer war mit einem roten T-Shirt, der andere auch mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise (069 8098-1234).

Autodiebe bauen Unfall mit gestohlenem Peugeot – Obertshausen/Hausen

(dj) Autodiebe waren in der Nacht auf Montag in der Gumbertseestraße zugange und klauten einen gelben Peugeot. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 1 Uhr. Offenbar konnten zwei Unbekannte die Beifahrertür des Fahrzeuges gewaltsam öffnen und anschließend mit dem 107er-Modell flüchten. Beim Entfernen von der Örtlichkeit kollidierten die beiden Täter aus bisher ungeklärten Gründen in der Seligenstädter Straße auf Höhe der 20er-Hausnummern mit zwei am Fahrbahnrand (blauer Opel Corsa und schwarzer Dacia Duster) geparkten Autos. Anschließend flüchtete das Duo fußläufig in unbekannte Richtung. An den drei beschädigten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Die Beiden sind circa 1,80 Meter groß und haben eine schlanke Figur. Der Fahrer war etwa 35 Jahre alt sowie dunkel gekleidet und der Komplize trug einen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zigaretten bei „Blitzeinbruch“ in Getränkemarkt geklaut – Hainburg

(lei) Zwei Männer sind am frühen Montagmorgen in einen Getränkemarkt in der Straße „Auf das Loh“ eingebrochen und haben binnen kürzester Zeit mehrere Packungen Zigaretten eingesackt. Die dunkel gekleideten Unbekannten (einer der beiden wurde als kräftig beschrieben) hatten sich nach Angaben eines Zeugen gegen 3.15 Uhr auf brachiale Weise Zugang verschafft, indem sie die Glasschiebetüren des Markteingangs einschlugen bzw. aufhebelten (Sachschaden etwa 3.000 Euro) und anschließend mehrere Packungen der Klimmstengel im Wert von mehreren hundert Euro einsackten. Mit einer Art Kiste kamen sie wieder raus, luden diese in ein „sportliches“ Auto und brausten danach in Richtung Ortsausgang Tannenmühlkreisel davon. Möglicherweise hatte das Kennzeichen des Täterfahrzeugs eine Friedberger Zulassung. Eine Polizeistreife hatte das Fahrzeug noch kurz sichten können, als es über die Bundesstraße 43a in Richtung Hanau raste, dann verlor sich jedoch die Spur. Die Kripo Offenbach bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Frontalzusammenstoß – B 457 / Gemarkung Gründau

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin aus Rothenbergen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi eines 22-jährigen aus Niedergründau zusammen. Dieser folgenreiche Unfall ereignete sich trotz Vollbremsung und Ausweichversuchs des Audi-Fahrers am Samstagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr, auf der B 457 zwischen der Einmündung Niedergründau und Lieblos. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und mit dem Rettungswagen in das KKH Gelnhausen verbracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte ohne Patient wieder abheben, da sich die Verletzungen der Hyundai-Fahrerin Gott sei Dank als nicht so gravierend herausstellten. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die B 457 war während der Unfallaufnahme bis zur Freigabe in beide Richtungen für fast 2 Stunden voll gesperrt. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Wache in Gelnhausen unter Telefon: 06051-827120 in Verbindung zu setzen.