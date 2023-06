Taxifahrerin angegriffen,

Limburg, Bahnhofsplatz, 03.06.2023, 22.00 Uhr bis 22.20 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde auf dem Limburger Bahnhofsplatz zwischen 22.00 Uhr und 22.20 Uhr eine 52-jährige Taxifahrerin angegriffen. Nach Angaben der 52-Jährigen habe sie eine Personengruppe angesprochen, da diese mit ihrem Pkw den Taxiplatz blockierten. Im weiteren Verlauf sei sie dann beleidigt und in den Schwitzkasten genommen worden. Die Personengruppe konnte von der Geschädigten nicht näher beschrieben werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung am Philippsdamm,

Limburg, Am Philippsdamm, 04.06.2023, 15.45 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung in der Straße „Am Philippsdamm“ in Limburg wurde am Sonntagnachmittag ein 20-jähriger Mann leicht verletzt. Der 20-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit zwei unbekannten Männern in einen Streit geraten, wobei er von einem der Kontrahenten schließlich ins Gesicht geschlagen und mit einer Flasche attackiert worden sei. Der Angreifer wurde als 1,75 Meter groß mit braunen Haaren beschrieben. Getragen habe er ein blaues Poloshirt, dunkelblaue Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Bauchtasche. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Limburg, Dieselstraße, 22.05.2023 bis 30.06.2023,

(pl)Zwischen Montag, dem 22.05.2023 und Freitag, dem 30.06.2023 machten sich unbekannte Täter in der Dieselstraße in Limburg an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. (0611) 345-2540 entgegen.

Zwei Reitsattel aus Pferdestall gestohlen, Weilmünster, 03.06.2023, 20.00 Uhr bis 04.06.2023, 09.40 Uhr,

(pl)In einem Pferdestall in Weilmünster waren in der Nacht zum Sonntag Diebe zugange. Die Täter drangen in den Stall ein und entwendeten zwei Reitsattel im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Die beiden „Wanderreitsattel“ waren in Spinden aufbewahrt. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Kabel durchschnitten und entwendet,

Mengerskirchen, Waldernbach, Am Seeweiher, 04.06.2023, 01.00 Uhr bis 07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren auf dem Gelände einer Campinganlage in der Straße „Am Seeweiher“ in Waldernbach Kabeldiebe unterwegs. Die Täter betraten die Anlage, durchtrennten mehrere Kabelstränge an den Vorrichtungen und entwendeten diese. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

69-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt, Landesstraße 3025, Bereich Weilmünster, Sonntag, 04.06.2023, 10:40 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde ein Motorradfahrer auf der L 3025 bei Weilmünster infolge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 69-jährige Rüsselsheimer befuhr gegen 10:40 Uhr die L 3025 aus Richtung Audenschmiede kommend. Kurz vor dem Ortseingang Weilmünster geriet der Motorradfahrer mit seiner BMW in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, kollidierte dort seitlich mit einem VW-Bus, schleuderte zurück an den rechten Fahrbahnrand und blieb dort schwerverletzt liegen. Sowohl das Motorrad als auch der VW-Bus wurden durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von fast 30.000 Euro entstand.

Brand in Psychiatrischem Krankenhaus+++

Limburg (ots)

Um 15:13 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Limburg-Weilburg ein Brand auf einer geschlossenen Station der Vitos-Klinik in Hadamar gemeldet. Brandherd war ein Bett. Das Feuer wurde zwischenzeitlich gelöscht, die Patienten aus dem Gefahrenbereich gebracht. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Die Station musste auf Grund von Verschmutzungen durch den Brand geschlossen werden. Die Patienten wurden auf die anderen Stationen verteilt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Patient seine Matratze angezündet hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.