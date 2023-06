Main-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere PKW mit Sprühfarbe beschmiert, Hofheim-Wallau, Robert-Bosch-Straße, festgestellt am Donnerstag, 01.06.2023, 13:45 Uhr

(da)Am Freitag wurden der Polizei mehrere mit Farbe beschmierte PKW in Hofheim-Wallau gemeldet. Einen Tag zuvor, am Donnerstag gegen 13:45 Uhr, mussten die Verantwortlichen eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße feststellen, dass insgesamt 19 Fahrzeuge mit Sprühfarbe beschmiert worden waren. Diese waren auf dem Außengelände des Gewerbes abgestellt und wurden zu einem bislang noch unbekannten Zeitpunkt beschmutzt. Von den Tätern, die für den rund 80.000EUR hohen Sachschaden verantwortlich sind, fehlt derzeit jede Spur. Entsprechend bittet die Polizeistation Hofheim unter 06192 / 2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Räuberischer Diebstahl in Bad Soden,

Bad Soden, Friedrich-Uhde-Straße, Freitag, 02.06.2023, 13:35 Uhr

(da)Am Freitag kam es in Bad Soden in einem Supermarkt zu einem Ladendiebstahl im Zuge dessen die unbekannten Täter einen Mitarbeiter gefährdeten. Gegen 13:35 Uhr betraten zwei Männer den Supermarkt in der Friedrich-Uhde-Straße. Hier beluden sie einen Einkaufswagen palettenweise mit Getränkedosen und zwei Kaffeemaschinen, begaben sich zielstrebig mit der Ware am Kassenbereich vorbei, um den Inhalt ihres Einkaufswagens dann auf dem Parkplatz des Marktes in den Kofferraum ihres PKW zu verstauen. Ein Mitarbeiter bemerkte diese dreiste Vorgehensweise und wollte die Diebe vor dem Supermarkt zur Rede stellen. Als dies von den zwei Personen bemerkt wurde, sprangen diese fluchtartig in ihr Auto, eine schwarze Limousine, um samt der Beute im Wert von knapp 500EUR das Weite zu suchen. Hierbei fuhren sie beim Verlassen des Parkplatzes auf den Mitarbeiter zu, der nur durch Zurückweichen einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern konnte. Bei den zwei Tätern handelte es sich um Männer im Alter von 30-35 Jahren. Einer hatte eine kräftige Statur sowie einen schwarzen, gepflegten Vollbart. Er trug eine weiße, kurze Hose, ein weißes Hemd, weiße Schuhe sowie eine weiße Schirmmütze und eine Sonnenbrille. Sein Partner trug einen schwarzen Langarmpullover mit goldener Aufschrift, eine schwarze, lange Hose, eine weiße Kappe und ebenfalls eine Sonnenbrille. Sollten Sie zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können, nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 Ihre Hinweise entgegen.

Einbruch in Eisdiele,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 02.06.2023, 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(da)Unbekannte sind am Freitag in eine Eisdiele in Bad Soden eingestiegen. In der Zeit von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr warfen der oder die bisher unbekannten Täter die Fensterfront der Eisdiele in der Königsteiner Straße mit einem Gullideckel ein. Anschließend begaben sie sich in den Innenbereich und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ohne jedoch an potentielles Stehlgut gelangt zu sein, flohen sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

Luftpistole sorgt für Polizeieinsatz, Sulzbach, Wiesenstraße, Sonntag, 04.06.2023, 12:10 Uhr

(da)Eine Luftpistole sorgte am Sonntagmittag in Sulzbach für einen Polizeieinsatz. Gegen 12:10 Uhr gingen bei der Polizeistation Eschborn Anrufe ein, dass eine männliche Person im Feld zwischen Sulzbach und Frankfurt-Sossenheim mit einer Schusswaffe gesichtet worden sei. Unmittelbar begaben sich mehrere Polizeistreifen in besagtes Feldgebiet. Hier konnten die Beamtinnen und Beamten zeitnah einen 34-jährigen Frankfurter ausmachen. Bei der Kontrolle seiner Person fanden sie eine Luftpistole. Mit dieser hatte der Mann zuvor Schießübungen auf eine von ihm im Feld aufgestellte Zielscheibe absolviert. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab zusätzlich, dass er bei den Schussübungen erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Seine Luftpistole wurde sichergestellt.

Betrugsversuch mit Hilfe von Computerstimme, Kelkheim, Donnerstag, 01.06.2023, 12:20 Uhr bis 13:45 Uhr

(da)Am Donnerstag versuchten Betrüger mit einer raffinierten Masche an das Geld einer Kelkheimerin zu gelangen. Zunächst meldete sich gegen 12:20 Uhr telefonisch eine Computerstimme bei der Frau. Es sei zu einer höheren Abbuchung von ihrem Paypal-Konto gekommen. Da eine solche Abbuchung natürlich nicht von ihr autorisiert worden war, wurde sie auch schnell mit einem vermeintlichen Mitarbeiter des Internetbezahldienstes verbunden. Besonders perfide war hier, dass der „Mitarbeiter“ über den angegebenen Namen tatsächlich im Internet als Angestellter des Bezahldienstes zu finden ist. Durch geschickte Gesprächsführung verschaffte er sich zunächst Zugang zum Paypal-Konto der Angerufenen, um sie im Anschluss an einen Kollegen weiterzuverbinden. Als dieser die Kelkheimerin nun drängte, sich in einem Supermarkt Gutscheinkarten eines Online-Versandhandels zu besorgen, schöpfte sie Verdacht. Schnellstmöglich nahm sie Kontakt zum tatsächlichen Kundendienst des Bezahldienstes auf und änderte zeitgleich die Passwörter für ihr Onlinebanking. Nur so konnte sie verhindern, dass es tatsächlich zu unautorisierten Abbuchungen von ihrem Konto kam. Das Vorgehen der Betrüger zeigt mal wieder, mit welchen unterschiedlichen Tricks und Maschen sie versuchen, an Ihr Geld zu kommen. Die Polizei rät aus diesem Grund ausdrücklich, geben Sie niemals Zugangsdaten jeglicher Art an fremde Personen heraus. Seien Sie stets misstrauisch und kontaktieren Sie im Zweifel immer von sich aus den Kundendienst des jeweiligen Dienstleisters über Ihnen vertraute Rufnummern oder Kontaktformulare.

erkehrsunfallflucht in Eschborn,

Eschborn-Niederhöchstadt, Lahnweg, Freitag, 02.06.2023, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(da)Am Freitag ereignete sich in Eschborn-Niederhöchstadt eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen im Lahnweg geparkten schwarzen Audi Q3. Anschließend flüchtete die hierfür ursächliche Person samt Fahrzeug, ohne den Unfall polizeilich zu melden oder auf den Halter des Audi zu warten, um einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung zu gewährleisten. Am Audi entstand ein ca. 1.500EUR hoher Sachschaden. Der Regionale Verkehrsdienst hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.