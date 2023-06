Groß-Gerau

Nach Zigarette gefragt und mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag 04.06.2023 von einem noch unbekannten Täter im Ostpark beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Kriminelle den auf einer Bank sitzenden Mann gegen 03.40 Uhr an und bat zunächst um eine Zigarette. Als der hilfsbereite Mann der Bitte nachkam, hielt ihm der Unbekannte unvermittelt ein Messer vor und forderte die Herausgabe des Mobiltelefons. Mit dem Handy trat er dann die Flucht an.

Zum Zeitpunkt des Geschehens war der 20-30 Jahre alte und 180 bis 190 cm große Täter mit einem grauen Jogginganzug mit Kapuze bekleidet. Er trug einen dunklen Bart.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Kommissariat 10 sucht Zeugen der Tat und Hinweisgeber zu dem Flüchtenden. Unter Tel: 06142/6960 sind die Kripobeamtinnen und Kripobeamten zu erreichen.

Garage im Visier – Kleinkraftrad der Marke Honda entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Montag 05.06.2023, haben Diebe ein in einer Garage in der Langener Straße abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Honda entwendet. An dem silberfarbenen Kraftrad ist das Kennzeichen GG-GR 84 angebracht. Zudem entwendeten die Kriminellen noch verschiedene Werkzeuge aus der Garage.

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Kleinkraftrads werden vom Kommissariat 41 in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

Randalierer an Grillhütte

Gernsheim (ots) – Randalierer haben zwischen Freitagmittag 02.06.2023 und Samstag 03.06.2023 die Grillhütte am Rheinpark aufgesucht. Die Unbekannten brachen die Tür auf und beschädigten einen Kühlschrank, mehrere Sitzgarnituren sowie eine Außenwand mit Farbe. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizeistation Gernsheim ermitteln wegen Sachbeschädigung und suchen Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Zeugen nach Farbschmierereien gesucht – Polizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Weil bislang unbekannte Vandalen am Sonntag (04.06.) um die Mittagszeit auf den beiden Aussichtsplattformen des Oberwaldberges Treppen, Mauern sowie Hinweis- und Informationstafeln mit Farbe beschmiert haben, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Täter hinterließen am Tatort Spraydosen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Ermittlungsverfahren gegen 41-Jährigen nach Zeigen des Hitlergrußes eingeleitet

Nauheim (ots) – Unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung wird sich ein 41-jähriger Mann nun strafrechtlich verantworten müssen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Sonntag (04.06.), gegen 14.30 Uhr, im Rahmen einer Streitigkeit in einem Mehrfamilienhaus in der Hügelstraße wiederholt den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem soll er zuvor Bewohner des Hauses aufgrund ihrer Herkunft beleidigt haben. Er stand nach derzeitigem Ermittlungsstand unter Alkoholeinfluss.

Der 41-Jährige erhielt einen Platzverweis von der Polizei. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren eingeleitet und ermittelt zu den Hintergründen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Raunheim (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 01.06.2023 um 18 Uhr und Freitag 02.06.2023 um 05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Crafter, der in der Straße „An der Lache“ am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 2.500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die PSt. Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-530 entgegen.

Kreis Bergstraße

E-Bikes aus Kellerräumen entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Samstag (3.6.) in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße ihr Unwesen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen und schnappten sich drei Elektrofahrräder. Im Anschluss traten die Täter mit ihrer Beute die Flucht an. Wie sie in das Haus gelangt sind, ist bislang unklar. Der Wert der Beute dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts machen können, nimmt das Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Betrüger bringen Seniorin um ihr Erspartes – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Am Freitag 02.06. klingelte das Telefon einer Seniorin aus Bensheim. Mit der Schockgeschichte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und dabei ein Mensch gestorben sei, wurde die Frau dazu gebracht, Bargeld an einen bislang Unbekannten zu übergeben.

Der Mann (Abholer) wurde als etwa 1,80 m groß, schmale Statur mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einem hellen Hemd sowie einer hellen Hose. Die Seniorin übergab dem Unbekannten ihr Erspartes in einer Höhe von über hundert Tausend Euro im Bereich der Darmstädter Straße, Ecke Otto-Beck-Straße.

Nach der Geldübergabe flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Das Zentrale Ermittlungskommissariat ZE 40 von der Darmstädter Kriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-44400 Hinweise zu dem Abholer oder andere sachdienliche Hinweisen entgegen.

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Schockanruf rät die Polizei:

Legen sie bei einem derartigen Anruf den Hörer auf. Wer sich in kein Gespräch verwickeln lässt, kann infolgedessen nicht irregeführt werden.

Lassen Sie sich von dem Anrufer nicht unter Druck setzen

Werden Sie misstrauisch, wenn sie Geldforderungen erhalten oder von dem Anrufer nach persönlichen Daten gefragt werden

Sprechen Sie mit dem Anrufer am Telefon nicht über ihre finanziellen sowie persönlichen Verhältnisse

Legen Sie unbedingt auf und wählen sie selbst die 110 – die Polizei meldet sich nie mit der 110

Teilen Sie der Polizei den Sachverhalt mit

Vertrauen Sie sich Angehörigen oder Ihnen nahstehenden Personen an

Übergeben sie niemals Wertgegenstände (Schmuck etc.) oder Bargeld an Unbekannte

Die Betrüger suchen in den örtlichen Telefonbüchern nach Vornamen, die auf ältere Personen hinweisen. Um diesem entgegenzuwirken, kann man sich entweder aus dem Telefonbuch streichen oder seinen Vornamen abkürzen lassen.

Unfallflucht auf Netto Parkplatz

Abtsteinach (ots) – Am Samstag 27.05.2023 zwischen 10.11:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verursacher mutmaßlich beim Ein-/Ausparken oder beim Rangieren auf dem Netto Parkplatz in Abtsteinach einen in der Nähe des Unterstands für die Einkaufswagen geparkten grauen BMW Pkw.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den

verursachten Schaden zu kümmern. Beim Unfall wurde eine erhebliche Delle im Heckbereich des geparkten BMW verursacht. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf mindestens 1.500 EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Wald-Michelbach 06207/ 9405-0 zu melden.

Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Lorsch (ots) – Am Sonntag 04.06.2023 ereignete sich gegen 01.14 Uhr auf der B 47 im Kurvenbereich der Abfahrt Stubenwald, nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann kam von der Fahrbahn ab, beschädigte Leitplanken und schleuderte in die Böschung. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen war der Mann zuvor im Bereich der AS Seeheim-Jugenheim aufgefallen, wo er nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei achtete und Gas gab. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Sein Füherschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem muss eine Blutprobe zeigen, ob er sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol fuhr.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots) – Am Samstag 24.05. zwischen 12:30-13:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen schwarzen PKW Audi im Heckbereich, der auf den am Niederwaldsee vorgesehenen Parkplätzen abgestellt war. Bei dem Unfall verursachendem Fahrzeug handelt es sich den ersten Ermittlungen zufolge um einen roten Pkw.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.000 EURO. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bensheim unter Tel: 06251/8468-0 entgegen.

Darmstadt

Laptop aus Wohnraum gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag 02.06.2023 gelang es bislang unbekannten Tätern, sich unbemerkt Zutritt auf ein Grundstück in der Ludwigshöhstraße zu verschaffen. Dort ließen sie einen hochwertigen Laptop mitgehen, indem sie sich vermutlich in ein offenstehendes Fenster des Mehrfamilienhauses hineinlehnten und nach der Beute griffen. Im Anschluss wurde die Flucht in unbekannte Richtung fortgesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kommissariat 43 aus Darmstadt sucht nun Zeugen und rät, auch bei kurzer Abwesenheit alle Fenster und Türen zu verschließen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden unter Tel: 06151/969-0 entgegengenommen.

Weltkriegsbombe gefunden – Vorbereitung zur Entschärfung laufen

Darmstadt (ots) – Bei Kanalarbeiten ist am Montagmorgen 05.06.2023 eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll diese von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom Regierungspräsidium Darmstadt entschärft werden.

Aktuell treffen die Polizei, der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Stadt Darmstadt sowie die örtliche Feuerwehr alle Vorbereitungen zur Entschärfung der Fliegerbombe. Im Zuge dessen ist Pallaswiesenstraße im Bereich Kasinostraße und „Im Tiefen See“ für den Verkehr bereits seit 10 Uhr gesperrt.

Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots) – Auf dem Dach eines Bürogebäudes am Marktplatz beschädigten Unbekannte im Zeitraum 31.05.-03.06.2023 die Fassade mittels zweier großflächiger Graffitis, welche teilweise aus dem Bereich Marktplatz/Schloss sichtbar sind. Vermutlich gelangten die bisher Unbekannten Täter über das an der Außenfassade angebrachte Baugerüst an die Tatörtlichkeit.

Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise auf Täter nimmt das Kommissariat 43 unter der Telefonnummer 06151 969-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Pfungstadt (ots) – Nachdem ein Unbekannter einem 21-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Samstag 03.06.2023 gegen 03 Uhr in einer Straßenbahn, auf Höhe der Haltestelle ‚Am Hinkelstein‘ im Stadtteil Alsbach-Hähnlein.

Anschließend verließ der Täter die Straßenbahn und setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort. Der Mann wird zwischen 20-30 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem hellen Shirt und einer Jeans bekleidet und befand sich im Beisein zweier Männer. Durch den Vorfall wurde das Opfer verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Die Hintergründe der Tat sowie die Feststellung der Identität des Täters sind Gegenstand Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo (K42) unter Tel: 06157/9509-0 entgegen.

Unbekannte treten gegen mehrere Autospiegel – Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Vandalen traten am späten Samstagabend 03.06.2023 im Hörnertweg gegen mehrere Autospiegel. Zeugen hörten gegen 22 Uhr laute Geräusche und sahen schließlich zwei Männer und eine Frau auf der Straße gegen mehrere Autospiegel treten.

Anschließend flüchtete die Gruppe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Hinweise zu den Vandalen werden vom Kommissariat 41 in Dieburg unter

Tel: 06071/9656-0 entgegengenommen.

Polizei ermittelt in mehreren Fällen der Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen mehrere Hauswände und Stromkästen in der Gartengasse, der Steingasse und in der Wilhelm-Leuschner-Straße mit roter Farbe beschmiert haben, hat die Polizei in Ober-Ramstadt Ermittlungen eingeleitet.

Die Tatzeit wird derzeit zwischen Freitag 02.06.2023 und Samstag 03.06.2023 eingegrenzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten

des Kommissariats 41, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

Rennradfahrer schwer verletzt

Ober-Beerbach (ots) – Am Sonntag 04.06.2023 um 12:30 Uhr kam es auf der Erbacher Straße im Seeheimer Ortsteil Ober-Beerbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Wiesbaden die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rennradfahrer zu Fall und stürzte auf den Bürgersteig. Durch den Sturz erlitt der Rennradfahrer lebensbedrohliche

Verletzungen.

Durch Notärztin und Rettungsdienst wurde der Gestürzte noch an der Unfallörtlichkeit medizinisch erstversorgt und im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Erbacher Straße kurzzeitig voll gesperrt.

Personen die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter Telefon 06157 9509-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf der Westumgehung

Pfungstadt (ots) – Am Sonntag 04.06. ereignete sich gegen 07:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Westumgehung zwischen Bergstraße und Am Rollweg. Ein 32-Jähriger Autofahrer befuhr die Westumgehung in Richtung Hahn als ihm ein schwarzer Audi A4 oder A6 entgegen kam. Da der Wagenlenker des schwarzen Audi kam zu weit in den Gegenverkehr, weshalb der der 32-Jährige mit seinem PKW nach rechts ausweichen musste.

Er stieß hierbei in die Leitplanke. Der Audifahrer setzte seine Fahrt fort ohne Anzuhalten. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter Telefon 06157 9509-0 zu melden.

