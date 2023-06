Eigentümer gesucht (Foto)

Speyer (ots) – Nachtrag – Wie die Polizei Speyer bereits am 29.05.2023 berichtete, hatten Unbekannte am Pfingstwochenende eine Vielzahl weitgehend geleerter Speisefett-Tonnen auf einem Schotterparkplatz in Speyer abgeladen. Zwischenzeitlich liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei den Tonnen um Diebesgut handelt.

Die Mehrzahl der Tonnen konnte die Polizei zwischenzeitlich gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises an ihren Eigentümer aushändigen. Die abgebildeten restlichen ca. 50 Tonnen konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei geht sämtlichen Hinweisen nach, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in den abgebildeten Behältnissen ihr abhanden gekommenes Eigentum wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Jugendliche verletzen sich bei Verkehrsunfall mit Leichtkrafträdern

Speyer (ots) – Am Sonntag kurz vor 16 Uhr befuhren zwei 16-jährige gemeinsam auf einem Leichtkraftrad die Landauer Straße in Richtung Stadtmitte. Ein 17-Jähriger folgte ihnen auf seinem Leichtkraftrad mit unzureichendem Sicherheitsabstand.

Die beiden 16-Jährigen verlangsamten ihr Gefährt, um auf ein Tankstellengelände aufzufahren. Der 17-Jährige hatte damit nicht gerechnet und fuhr auf das Leichtkraftrad der beiden 16-Jährigen auf. Hierdurch kamen alle drei Jugendlichen zu Fall und zogen sich allesamt oberflächliche Schürfwunden zu.

Der Rettungsdienst verbrachte den 17-Jährigen und einen 16-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.100 Euro.

Verkehrsunfall an Ampelkreuzung mit alkoholisiertem Fahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 21:10 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW die B39, verließ diese an der Anschlussstelle Speyer-Zentrum und ordnete sich links ein, um in die Industriestraße einzubiegen. Derweil befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer mit seinem 63-jährigen Beifahrer die Straße Am Technikmuseum und überquerte die Industriestraße im Kreuzungsbereich, um auf die B39 in Fahrtrichtung Baden-Württemberg aufzufahren.

Der PKW des 56-Jährigen kollidierte mit dem linksabbiegenden PKW des 42-Jährigen. Beide Unfallparteien nahmen gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten für sich in Anspruch, bei grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Beamten nahmen beim 42-Jährigen während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,12 Promille.

Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, veranlassten eine Blutentnahme bei ihm und beschlagnahmten seinen Führerschein. Sie alarmierten außerdem die Straßenmeisterei aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 17.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.