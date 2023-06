Ärger wegen TikTok

Maikammer (ots) – Am frühen Sonntag 04.06.2023, 0.05 Uhr, musste die Polizei in der Friedhofstraße eine handfeste Auseinandersetzung schlichten. Es wurden 2 auf der Straße ringende Männer gemeldet, die in Streit geraten waren.

Ein 30-jähriger Mann aus Maikammer trennte ständig den WLAN-Router vom Strom, während sich der 23-jährige Kontrahent beim Anschauen der Videoclips gestört fühlte. Hierbei kam es zum Austausch von Fausthieben, weshalb beide getrennt und eine Strafanzeige aufgenommen werden musste.

In den Gegenverkehr gekommen – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am 05.06.2023 gegen 14:40 Uhr auf der L543 bei Herxheim. Unbekannter Fahrer kam mit seinem silbernen Kleinwagen im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei einen entgegenkommenden 33-Jährigen aus dem Kreis Germersheim mit seinem Auto.

Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Landau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können sonstige Hinweise abgeben? Dann wenden Sie sich telefonisch unter 06341/287 – 0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau.

PKW-Aufbrüche

Edenkoben/Edesheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 04.06.2023 – 05.06.2023, schlugen unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe eines in der Friedrich-Andrae-Straße geparkten BMW ein und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge konnten die Unbekannten keine brauchbaren Utensilien auffinden.

Zu einem weiteren Aufbruch kam es über das Wochenende im Kehrweg in Edesheim. Auch hier wurde eine Scheibe an einem Audi eingeschlagen und nach Wertgegenständen durchsucht.

Vor einem weiteren Anwesen haben dann die Langfinger aus einem nicht verschlossenen Fahrzeug ein Paket mit Uhren und Parfüm entwendet.

Von den Autoknackern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.