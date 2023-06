Lambrecht: Aktionstag Ehrenamt am 23. Juni 2023

Lambrecht – Einen Aktionstag Ehrenamt unter dem Motto „Aktiv und sozial – Vielfalt im Tal“ veranstalten die Fachkraft Gemeindeschwester plus Elke Weller, die Pflegeberaterin Silke Weißenmayer vom Pflegestützpunkt Lambrecht und die Verbandsgemeinde Lambrecht. Los geht es am Freitag, 23. Juni, ab 15 Uhr im Protestantischen Gemeindehaus in der Marktstraße 23 in Lambrecht.

Bei dem Aktionstag mit vielen Unterstützenden werden kostenlose soziale Angebote für Seniorinnen und Senioren im Lambrechter Tal mit einer Kurzpräsentation und im Anschluss auch bei einem persönlichen Gespräch ausführlich vorgestellt. Am jeweiligen Informationstisch können Materialien mitgenommen werden. Für Fragen von Interessierten stehen Vertreter und Vertreterinnen von Beratungsangeboten sowie von der katholischen und der evangelischen Kirche bereit, aber auch Anbieter von geselligem Beisammensein und vielfältigen Unterstützungsleistungen wie dem Bürgerbus.

Seniorinnen und Senioren soll es durch all das ermöglicht werden, ihren Alltag mit außerhäuslichen Angeboten und Hilfestellungen abwechslungsreicher und vor allem ohne Zusatzkosten zu gestalten. Durch diese verschiedenen Hilfsangebote können auch Angehörige, die Betreuung oder Pflege von Familienmitgliedern übernehmen, entlastet werden.

Die Institutionen stellen ihre Tätigkeit auch gerne interessierten Bürgerinnen und Bürgern vor, die sich selbst ehrenamtlich engagieren möchten. Die Übernahme eines Ehrenamtes bietet die besondere Chance, nach Interesse und eigenen Fähigkeiten andere Menschen unentgeltlich oder gegen einen Ersatz der Auslagen zu unterstützten. Ehrenamt ermöglicht Sinnfindung, bereichert durch Anerkennung, ermöglicht den Austausch mit Gleichgesinnten und bietet den Zugewinn von vielfältigen Erfahrungen.

Als zentrale Anlaufstelle bietet der Pflegestützpunkt eine unabhängige, trägerübergreifende und kostenlose individuelle Pflegeberatung an. Die Fachkraft Gemeindeschwester plus berät ältere Menschen, die zwar noch keine Pflege brauchen, denen es aber beispielsweise an sozialen Kontakten und Fürsorge oder Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen mangelt.

Der Pflegestützpunkt Lambrecht ist erreichbar unter: Silke Weißenmayer, Telefon 06325/18400-61, E-Mail silke.weissenmayer@pflegestuetzpunkte-rlp.de; Martin Franke, Telefon 06325/18400-62, E-Mail martin.franke@pflegestuetzpunkte-rlp.de.

Die Gemeindeschwester plus Elke Weller ist erreichbar unter Telefon 06322/961-9127, E-Mail elke.weller@kreis-bad-duerkheim.deelke.weller@kreis-bad-duerkheim.de.