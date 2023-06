Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Sausenheim: Zeugenaufruf nach Bankeinbruch

Sausenheim (ots) – In der Nacht vom 03. auf den 04. Juni 2023 brachen bislang unbekannte Täter in die VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG in Sausenheim, in der Raiffeisenstraße 8, ein. Sie verschafften sich Zutritt in den Innenraum der Bank über eine Fensterscheibe an der Rückseite des Gebäudes. Die Täter öffneten vermutlich mittels Trennschleifer einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen des Vortages befanden. Es wurde in unbekannter Höhe Bargeld aus dem aufgeflexten Tresor entwendet. Aufgrund der Vorgehensweise befanden sich die Täter mutmaßlich über einen längeren Zeitraum im Gebäude. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Neustadt unter der Tel.: 06321 854-0 zu wenden.

