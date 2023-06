Neustadt: 9. Benefiz-Frühschoppen „Jazz im Weingut“ am 18. Juni 2023 in Gimmeldingen

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 18.06.2023, lädt der Rotary Club Neustadt nach mehrjähriger Pause wieder ein zum traditionsreichen 9. Benefiz-Frühschoppen „Jazz im Weingut“. Ort der Veranstaltung ist das malerische, renommierte Weingut Joh. F. Ohler in Gimmeldingen.

Ab 11 Uhr sind die Tore für Besucher geöffnet. Der Einlass in den weitläufigen, sonnigen Weingarten erfolgt von der Peter-Koch-Straße aus. Das Weingut Joh. F. Ohler verfügt über beste Lagen in Gimmeldingen, Königsbach und Haardt und hat sich in den letzten Jahren exzellente Bewertungen bei Vinum, Gault Millau, Eichelmann oder Feinschmecker erarbeitet. Die Veranstaltung klingt gegen 15 Uhr aus.

Eintrittskarten sind zum Preis von 10 EUR an der Tageskasse erhältlich.

Die musikalische Begleitung übernimmt die bekannte Band „Swing Tonic“. Swing Tonic präsentiert Perlen und Ohrwürmer der Jazz-, Blues- und Popmusik, Das Repertoire reicht von ausgewählten Stücken von Duke Ellington, Oscar Peterson oder Sonny Rollins bis hin zu Stevie Wonder und Norah Jones.

Den gesamten Erlös der Veranstaltung spendet der Rotary Club Neustadt der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt für die geplante Erneuerung der Innenausstattung der Begegnungsstätte (http://www.lichtblick-nw.de/). Die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick engagiert sich seit vielen Jahren für bedürftige und benachteiligte Bürger unserer Stadt mit großem Engagement und nachhaltigen Angeboten. Diese Arbeit möchte der Rotary Club Neustadt mit der Veranstaltung „Jazz im Weingut“ unterstützen … und hofft auf bestes Wetter und viele Besucher im Weingut Ohler in Gimmeldingen.