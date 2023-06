Herrenloser Rucksack löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Das Auffinden eines herrenlosen Rucksacks in der Zufahrt zur Vogelweh Housing Area führte am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Spezialisten des Landeskriminalamts konnten zwischenzeitlich Entwarnung geben.

Zeugen beobachteten, wie ein weißer Van im Zufahrtsbereich kurz anhielt und ein Insasse einen Rucksack mitten auf der Fahrbahn abstellte. Weil zunächst nicht klar war, ob von dem Inhalt eine Gefahr ausgeht, sperrten die alarmierten Streifen vorsorglich den Bereich ab und verständigten Spezialisten des Landeskriminalamts. Die Fachleute konnten gegen 22:20 Uhr Entwarnung geben.

In dem Rucksack befanden sich lediglich Babyutensilien. Die Pariser Straße war zwischen Kleeblatt und der Homburger Straße über mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem weißen Van machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.|PvD

Aufgrund Frust die Tür eingetreten

Kaiserslautern (ots) – Wenn mir die Tür nicht geöffnet wird, trete ich sie halt ein. So oder so ähnlich muss der Gedankengang eines jungen Mannes in der Nacht zum Sonntag gewesen sein. Der wollte nach eigenen Angaben seinen Kumpel im Stadtgebiet besuchen. Als er an der Wohnungstür klopfte und niemand ihm öffnete, erledigte er das kurzerhand selbst.

Ein beherzter Tritt und schwupps war der Durchgang frei. Nur leider war der 20-jährige Bewohner gar nicht zu Hause, weswegen der alkoholisierte „Besucher“ die Wohnung unverrichteter Dinge wieder verließ.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen der Sachbeschädigung an der Tür. Durch den Schaden konnte die Tür nach dem Verlassen der Bleibe nicht mehr ordnungsgemäß verschlossen werden. Nach Angaben des 20-Jährigen hatte er einen 3-stelligen Betrag auf dem Schreibtisch liegen, der nun weg sei. Jetzt ermitteln die eingesetzten Beamten wegen eines Diebstahls.

Wer das Geld genommen hat, ist derzeit unklar. |kfa

Verkehrsunfall in Wohngebiet

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Fliegerstraße ist es am Freitag zu leichten Verletzungen und hohem Sachschaden gekommen. Im Kreuzungsbereich Auf dem Sess / Fliegerstraße hatte ein 30-Jähriger aus Kaiserslautern einem 69-Jährigen die Vorfahrt genommen, so dass es zur Karambolage kam.

Die 33-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde hierbei leicht verletzt und wurde ins Westpfalzklinikum eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Brand in Wohnhaus

Kaiserslautern (ots) – Zu einem hohen Schaden ist es am Samstagvormittag bei einem Dachstuhlbrand in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern gekommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand, Personen befanden sich nicht mehr im Anwesen. Der Dachstuhl brannte komplett aus, auch die darunter liegende Wohnungen sind ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Mehrere zehntausend Euro an Betrüger verloren

Kaiserslautern (ots) – Auf einen falschen „Microsoft“-Mitarbeiter ist ein Mann

aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Er glaubte dem Unbekannten, kaufte auf

dessen Aufforderung hin mehrfach sogenannte Gutscheinkarten und übermittelte die

Codes. Finanzieller Schaden: insgesamt mehrere zehntausend Euro.

Als dem 68-Jährigen der Betrug auffiel, war es schon zu spät. Wie der Betroffene

der Polizei berichtete, hatte er am Freitagvormittag auf seinem Laptop eine

„Warnmeldung“ erhalten. Dadurch beunruhigt, wählte er die angezeigte

Telefonnummer. Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft.

Dieser machte dem 68-Jährigen weis, dass er Opfer eines Hackerangriffs geworden

und sein Computer nun gesperrt sei.

Das Angebot, ihm zu helfen, nahm der Senior an und gewährte dem Unbekannten per

sogenannter „Fernwartung“ den Zugriff auf seinen Computer. Der vermeintliche

Helfer bot an, die Hacker aus dem Computersystem zu entfernen. Die entstehenden

Kosten sollte der Mann mittels Gutscheinkarten bezahlen – was dieser auch tat.

Erst am Sonntag bemerkte der 68-Jährige den Schwindel und schaltete die Polizei

ein. Die Ermittlungen nach dem falschen Microsoft-Mitarbeiter laufen. Das Geld

dürfte allerdings „futsch“ sein.

Unser Tipp:

Wenden Sie sich bei Computer-Problemen an einen Fachmann Ihres Vertrauens. Gewähren Sie niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Rechner – er hat sonst freien Zugriff auf alle abgespeicherten Daten, inklusive Ihrer E-Mails, Passwörter und sonstiger Online-Zugänge zu Ihren Kundenkonten.

Falls Sie zu spät feststellen, dass sie hereingelegt wurden, empfehlen wir verschiedene Maßnahmen:

Trennen Sie Ihren Rechner am besten sofort vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter zu Online-Konten.

Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und eventuell von Fremden installierte Software auf Ihrem Rechner löschen.

Nehmen Sie Kontakt zu Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits unbefugt getätigte Zahlungen zurückholen können.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden:

www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Weitere Informationen bieten die Präventionsexperten der Polizei auf ihrer Seite www.polizei-beratung.de – mit diesem Kurzlink gelangen Sie direkt zur Seite: https://s.rlp.de/m073v |cri

Kreis Kaiserslautern

Mit dem Quad über die Treppe?

Hochspeyer (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagmorgen aus Hochspeyer gemeldet worden. Vermutlich übers Wochenende wurden hier auf dem Außengelände der Verbandsgemeindeverwaltung in der Hauptstraße ein abgestelltes Fahrzeug sowie ein Treppengeländer beschädigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Entdeckt wurde der Schaden am Montag gegen 8.40 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich beim Verursacher um einen Quad-Fahrer handeln, der mit seinem Gefährt über die Außentreppe im rückwärtigen Bereich des Verwaltungsgebäudes fuhr, dabei die Kontrolle verlor und deshalb sowohl das Geländer als auch den geparkten Pkw streifte. Darauf deuten vor Ort gefundene Spuren hin.

Zeugen, denen in den vergangenen Tagen ein Quad oder andere Fahrzeuge im Bereich des Verwaltungsareals aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Fahrzeug rollt weg

Otterberg (ots) – Bei dem Versuch, ihr wegrollendes Auto zu stoppen, wurde am Freitag 02.06.2023 eine 76-jährige Frau verletzt. Die Frau stellte das Fahrzeug in der Schulstraße ab, um Altglas zu entsorgen. Hierbei merkte sie, dass der Wagen zu rollen begann und versuchte ihn mit bloßen Händen zum Stehen zu bringen.

Hierbei kam die Dame zu Fall und verletzte sich am Kopf. Das ungebremste Fahrzeug nahm Fahrt auf, überrollte einen Begrenzungspfosten, querte die Straße und kam an gegenüberliegenden Gartenmauern zum Halt. Die Frau wurde nach Erstversorgung ins Klinikum verbracht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Unfall verursacht und weggefahren

Weilerbach (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Kirchenstraße in Weilerbach. Die 59-jährige Halterin parkte am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr ihren Alfa Romeo Giulia auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 1. Als die Dame etwa zwei Stunden später an ihr Fahrzeug

zurückkehrte, stellt sie fest, dass das Auto hinten links beschädigt war.

Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher den Wagen beim Ein- oder Ausparken

aus der Parklücke streifte und anschließend davonfuhr. Nun benötigen die Ermittler die Hilfe von Zeugen: Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Jemand, der Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa