Polizei stoppt mehrere Raser bei Kontrollen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd Geschwindigkeitskontrollen an der Speyerer Straße durch. Die Geschwindigkeit der vierspurigen Straße ist innerhalb des Stadtgebiets auf 50 km/h beschränkt.

Leider zeigte sich, dass es immer noch Unverbesserliche gibt, die durch ihre Raserei sich und andere gefährden. Neben mehreren kleineren Verstößen musste die Polizei auch deutliche Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit feststellen.

Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mehr als 26 km/h zu schnell, zwei weitere lagen mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen sogar mehr als 36 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Trauriger Spitzenreiter war aber ein Taxifahrer, der mit knapp 100 km/h unterwegs war, also doppelt so schnell fuhr als erlaubt.

Alle 4 Raser müssen mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen.

Betäubungsmittel und Einhandmesser sichergestellt

Heidelberg (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 20 Uhr fiel einer Polizeistreife in einer Parkanlage der Voßstraße, eine 4-köpfige Gruppe jugendlicher Mädchen auf. Die Mädchen wurden aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens einer Personenkontrolle unterzogen. Bereits beim Annähern der Polizeibeamten an die Gruppe, konnte der Geruch von Marihuana wahrgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen durch eine Polizeibeamtin, konnte bei einer 16-Jährigen ein in der Unterbekleidung versteckter Joint aufgefunden werden. Zudem führte die Jugendliche in ihrer Handtasche ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Der Joint sowie das

Einhandmesser wurden sichergestellt.

Im Anschluss wurde die Jugendliche in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten überstellt. Sie muss sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz verantworten.

Bewohner überrascht Einbrecher – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden ein Bewohner der Rastatter Straße von seltsamen Geräuschen an seiner Wohnungstüre geweckt. Als er gegen 04 Uhr der Ursache der Geräusche nachging, erblickte er durch den Türspion einen Mann, der sich am Schloss zu schaffen machte.

Als der 33-Jährige dann bemerkte, wie sich der innen steckende Schlüssel zu drehen begann, hämmerte er gegen die Türe und der Einbrecher rannte davon.

Täterbeschreibung:

Der Täter war ungefähr 20 Jahre alt, von kräftiger Statur und trug schulterlange, dunkle Locken sowie ein weißes T-Shirt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.