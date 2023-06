Raub in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem schweren Raub auf einen 23-jährigen Mann in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hielt sich der 23-Jährige gegen 03:00 Uhr vor einer Gaststätte in der Adlerstraße auf, als er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Einer der Männer schlug dem Geschädigten unvermittelt von hinten auf die Schulter, während sein Mittäter dem jungen Mann gegen das Knie trat.

Bei dem anschließenden Gerangel verlor der 23-Jährige seinen Geldbeutel, welchen einer der Räuber in der Folge an sich nahm und das darin befindliche Bargeld entwendete. Als der 23-Jährige sich weiterhin versuchte sich körperlich zur Wehr zu setzen, zog einer der Angreifer ein Messer und bedrohte den 23-Jährigen damit.

Anschließend ergriff das Duo zu Fuß die Flucht in Richtung Schloss.

Täterbeschreibung:

zwei dunkelhäutige Männer mit lockigen Haaren und schlanker Statur. Beide trugen schwarze Jogginganzüge mit weißen Streifen. Ein Täter war ca.190 cm groß, der andere ca.175 cm.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Fußgänger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Unfall am Sonntag in der Durlacher Allee, verursacht durch einen Fußgänger, sucht die Polizei Zeugen. Hierdurch wurden zwei Fahrradfahrer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte gegen 19:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann eine Fußgängerampel, ohne auf das grüne Signal zu warten. Zunächst versuchte offenbar noch ein 60-jähriger Pedelec-Lenker dem kreuzenden Fußgänger auszuweichen und stürzte in der Folge.

Er zog sich hierbei leichte Verletzungen am Knie zu. Eine unmittelbar darauffolgende 54-jährige Radlerin prallte offensichtlich mit dem Passanten zusammen und stürzte ebenfalls. Sie verletzte sich schwer an der Hand und musste durch einen Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Im Anschluss an den Unfall geriet der Fußgänger wohl noch verbal mit dem 60-jährigen Geschädigten aneinander und entfernte sich daraufhin unerlaubt von dem Unfallort.

An den beiden Pedelecs entstand nach ersten Schätzungen kein nennenswerter Sachschaden.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte ist ca. 160-170 cm groß und korpulent. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einem schwarz/weiß gemusterten Hemd, Bluejeans sowie beigefarbenen Schuhen. Er trug einen Bart und hatte eine Halbglatze mit ringsherum graumeliertem Haar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Tel: 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

56-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Karlsruhe (ots) – Ein 56-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Samstag mit einem geparkten Pkw und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, an denen er am Tag darauf im Krankenhaus verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 56-Jährige gegen 14:00 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Fritz-Haber-Straße in Richtung Norden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er etwa auf Höhe der Einmündung der Lotzbeckstraße wohl ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer nach links von der Fahrbahn und prallte dort mit einem in einer Parkbucht abgestellten Opel zusammen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Kraftradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde

vom alarmierten Rettungsdienst unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erlag er am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen.

In Turmbergbad eingebrochen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend

und Freitagmorgen Zutritt auf das Gelände des Turmbergbades in der Alten Weingartener Straße in Durlach. Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Tür in eine Imbissbude und entwendeten aus diversen Kassen einen geringen Bargeldbetrag.

Anschließend versuchten die Diebe gewaltsam in ein Kassenhaus sowie ein Verleihgebäude einzudringen, was ihnen aber offensichtlich misslang. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 erbeten.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einer S-Bahn am gestrigen Sonntagnachmittag in der Oststadt. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein 19-jähriger Autofahrer entgegen der vorgeschrieben Beschilderung seinen Pkw auf der Durlacher Allee zu wenden.

Offenbar übersah er hierbei eine vorbeifahrende Straßenbahn. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Glücklicher Weise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform im Internet wiedergefunden

Karlsruhe (ots) – Noch bevor sie den Diebstahl ihres kürzlich gestohlenen Fahrrades zur Anzeige bringen konnte, entdeckte eine 50-jährige Frau ihr Eigentum auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder. Die Frau informierte daraufhin umgehend die Polizei.

Durch vorgetäuschtes Kaufinteresse konnte ein 21-jähriger Beschuldigter gegen 11:30 Uhr noch am selben Tag in Karlsruhe Hagsfeld festgenommen werden. Nicht nur das Zweirad der Frau, auch weitere Fahrräder wurden im Keller des Beschuldigten vorgefunden. Eine daraufhin angeordnete Wohnungsdurchsuchung ergab Hinweise auf weitere Diebstähle. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Um sich gegen den Kauf gestohlener Ware zu schützen, rät die Polizei stets wachsam zu sein. Überprüfen Sie vor dem Kauf den Verkäufer. Werfen Sie hierzu einen Blick auf die Bewertungen sowie auf die Kontakt- und Bezahlmöglichkeiten. Auch entsprechende Angaben in der Anzeige selbst sind genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Sollten Sie im Nachgang feststellen, gestohlene Ware erworben zu haben oder wie in dem oben beschriebenen Fall ihr gestohlenes Eigentum in Internet wiederfinden, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Ein unwissentlicher Kauf von Diebesgut ist in der Regel nicht strafbar. Ein wissentlicher Kauf oder ein Weiterverkauf der gestohlenen Ware nach Kenntniserhalt über den Diebstahl hingegen schon.

Zwei Einbrüche in der Karlsruher Innenstadt sowie Firmeneinbruch in Daxlanden

Karlsruhe (ots) – Gleich mehrere Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Stadtbereich Karlsruhe verzeichnen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Donnerstag auf Freitag über eine brachial geöffnete Schiebetür Zutritt in ein Bekleidungsgeschäft in der

Herrenstraße. Die Diebe entwendeten eine Kassenschublade samt Bargeldinhalt sowie diverse Kleidungsstücke. Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten fünfstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auch in der Kaiserstraße eingebrochen. Hier verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Optikers. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und nahmen einen 50 kg schweren Tresor samt Inhalt an sich.

Im Tresor befand sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, verschiedene Bank- und Ausweispapiere sowie eine Vielzahl von Sonnenbrillen und Brillengestellen. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu den beiden Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666 3311 entgegen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Werkstatt in der Koellestraße in Daxlanden ein, um in das Innere zu gelangen. Die Diebe entwendeten diverse Arbeitsmaschinen, Lacke sowie Werkzeug. Der Diebstahlsschaden liegt auch hier im 5-stelligen Bereich.

Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666 3611 in Verbindung zu setzen.

CSD Kundgebung und Veranstaltung

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Bei bestem Wetter und guter Stimmung zog sich am Samstag 03.06.2023 ein Aufzug zum Thema „Christopher Street Day – Stand up. For Love!“ durch die Innenstadt. Nach Ende der Kundgebung bilanziert die Polizei einen vollkommen friedlichen Verlauf. Die Teilnehmer zogen nach Auflösung der Versammlung auf den Markt- und Schlossplatz weiter, wo noch bis in die späten Abendstunden ein „Familienfest“ stattfinden wird.

Ab 13 Uhr führte der Aufzug, beginnend vom Rondellplatz durch dienErbprinzenstraße, Waldstraße, Kaiserstraße, Herrenstraße, Zirkel, Adlerstraße, Kaiserstraße, Fritz-Erler-Straße und Markgrafenstraße zurück zum Rondellplatz, wo er vom Versammlungsleiter um 15:15 Uhr für beendet erklärt wurde.

In der Spitze schätzte die Polizei die Anzahl der Teilnehmer auf bis zu 6.000. An der Aufzugsstrecke hatten sich weitere, geschätzte 12.000 Zuschauer versammelt. Gegen 14:30 Uhr gerieten einige Versammlungsteilnehmer in ein kurzes Wortgefecht mit den Betreibern eines

angemeldeten Infostands in der Kaiserstraße auf Höhe des Kronenplatzes. Schnell beruhigten sich die Gemüter jedoch wieder und die Beteiligten gingen ohne nennenswerte Störung auseinander.

Nach Versammlungsende orientierte sich ein Großteil der Menschen in Richtung des Familienfestes, auf dem erwartungsgemäß noch bis in die späten Abendstunden gemeinsam gefeiert wird.

Die Polizei gewährleistete mit Verkehrskräften eine freie Aufzugsstrecke und sicherte die Kundgebung mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei gegen potentielle äußere Störungen ab. Auch nach Versammlungsende wird die Polizei im Einsatz bleiben.

Unter Einsatz der Polizeireiterstaffel und weiterer Polizeikräfte sollen sichtbare Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt und den angrenzenden Parkanlagen durchgeführt werden und so mögliche Störungen früh erkannt und verhindert werden.

Kreis Karlsruhe

Unbekannter greift nach Telefon einer Heranwachsenden

Waldbronn (ots) – Opfer eines versuchten räuberischen Diebstahls wurde am Sonntag eine 20-Jährige. Die Geschädigte saß gegen 22 Uhr auf einer Parkbank im Bereich Marktplatz im

Ortsteil Busenbach, als ein unbekannter Mann im Vorbeigehen nach ihrem Handy griff und dann zu Fuß flüchtete. Wenig später erblickte die 20-Jährige, auf der Suche nach ihrem Telefon, den Verdächtigen nahe des Sportplatzes und konnte ihn zunächst stellen.

In einem Handgemenge gelang es dem Unbekannten schließlich, sich wieder zu befreien. Wohl auch wegen der Anwesenheit von Passanten floh der Täter erneut, wobei er das Telefon der Geschädigten diesmal zurückließ. Die junge Frau blieb bei der körperlichen Auseinandersetzung bis auf einige Hautrötungen unverletzt.

Täterbeschreibung:

etwa 180-185 cm groß, von kräftiger eher dicklicher Gestalt, helle Haut und auffallend helle Augen. Zur Tatzeit trug er dunkle Sneaker, dunkle Handschuhe und eine ebenfalls dunkle

Wintermütze.

Hinweisgeber und insbesondere die Personen, die den Vorfall am Sonntagabend im Bereich des Sportplatzes Waldbronn bezeugt haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Fußgänger von Lkw angefahren und schwerst verletzt

Ettlingen (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein 85-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montag in Ettlingen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei hielt gegen 10.30

Uhr ein 7,5 Tonnen Lastkraftwagen auf der Pforzheimer Straße. Als der 62-jährige Lkw-Fahrer weiterfahren wollte, übersah er offenbar einen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte.

er 85-Jährige geriet unter den Lkw, erlitt hierbei schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721-944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Rheinstetten (ots) – Fünf verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag 02.06.2023 am Messering.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Audi auf dem Messering und wollte offenbar nach links auf die Messeallee einbiegen. Hierbei übersah er wohl die Vorfahrt eines 22-jährigen Audi-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Der 24-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie drei erwachsene Mitfahrer erlitten teils schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Auch der 22-jährige Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeuge entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung waren die betroffenen Straßen gesperrt.

Traktor auf Feld in Brand geraten

Karlsbad (ots) – Auf einem Feld zwischen Karlsbad und Waldbronn geriet am Sonntag vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Traktor in Brand. Nach aktuellem Sachstand teilte eine 20-jährige der Polizei gegen 16:30 Uhr mit, dass ihr Traktor gerade im Gebiet Kaisergrund zwischen Reichenbach und Langensteinbahn während der Fahrt in Brand geraten sei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Feld standen die Zugmaschine und die daran angehängte

Heuballenpresse sowie mehrere Quadratmeter Ackerfläche bereits in Vollbrand. Den herbeigeilten Feuerwehren aus Ettlingen, Karlsbad und Waldbronn gelang es durch rasches Eingreifen das Feuer zu löschen und so ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Die 20-jährige Fahrerin des Gespanns konnte sich nach bemerken des Feuers noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Der Schlepper und der Anhänger brannten indessen vollständig aus.

Der entstandene Sach-und Flurschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf 200.000 Euro. Im Zuge der Löscharbeiten musste die nahegelegene Bahnstrecke kurzzeitig

gesperrt werden.