Frankfurt-Sachsenhausen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (03. Juni) ereignete sich in Sachsenhausen

ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem PKW erfasst wurde. Der

Fußgänger erlitt Kopfverletzungen, wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Demnach wollte der 46-jährige Fußgänger gegen 20:15 Uhr die Darmstädter

Landstraße überqueren, um in die Hedderichstraße zu gelangen. Hierbei überquerte

er die mehrspurige Fahrbahn im fließenden Verkehr. In Fahrtrichtung

stadtauswärts stoppte nun ein Bus auf der mittleren Fahrspur der Darmstädter

Landstraße und der Fußgänger überquerte von links kommend vor dem Bus weiter die

Straße. Währenddessen fuhr ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Tesla auf der

rechten Fahrspur in Fahrtrichtung stadtauswärts an dem Bus vorbei. Als der

Fußgänger vor dem Bus vorbeilief und weiter die Straße überquerte, kam es zum

Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde zunächst auf die Motorhaube des PKW aufgeladen

und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt er Prellungen und

Schürfwunden sowie eine Platzwunde am Kopf.

Der 46-Jährige wurde unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus verbracht und dort

zur Beobachtung stationär aufgenommen. Die Unfallstelle war für die Dauer der

Unfallaufnahme gesperrt. Der Busverkehr wurde umgeleitet.

Frankfurt-Nordend: Versuchte räuberische Erpressung – Schussabgabe mit Pfefferpistole

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (03. Juni 2023) versuchten zwei junge

Männer von einer Gruppe am Merianplatz Wertgegenstände zu erpressen. Als dies

misslang, setzte einer der Täter Reizstoff ein. Anschließend flüchteten beide

Täter.

Eine fünfköpfige Personengruppe hielt sich gegen 23:30 Uhr im Bereich der

Christuskirche am Merianplatz auf, als plötzlich zwei junge Männer auftauchten

und auf die Gruppe zugingen. Die Männer sprachen die Gruppe an und forderten auf

einmal deren Wertsachen. Die Gruppe weigerte sich, woraufhin die beiden Täter

versuchten, gewaltsam die Taschen der Geschädigten zu entreißen, was jedoch

misslang. Einer der Täter trat nun gegen die Beine der Geschädigten während der

andere eine sogenannte Pfefferpistole zog und in Richtung einer der Geschädigten

hielt. Als diese die Pfefferpistole wegschlug, drückte der Täter ab. Er schoss

in Richtung der Gruppe, woraufhin sich beide Täter aus dem Staub machten.

Einer der Beiden konnte noch in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden,

während der zweite entkam. Ein Geschädigter wurde durch den Reizstoff verletzt.

Er erlitt Reizungen im Brust- und Halsbereich. Auch der festgenommene Täter hat

durch die Schussabgabe mit der Pfefferpistole etwas abbekommen. Er erlitt Haut-

und Augenreizungen. Der 18-jährige Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Die Suche nach dem zweiten Täter dauert an. Er wird

folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 18 Jahre alt und 170 cm groß, er trug dunkle Kleidung und eine

Baseballmütze mit dem Markenlogo der Firma „Gucci“, weiterhin trug er eine

Bauchtasche vor der Brust.

Personen, die Hinwiese zur Tat oder dem Täter gegeben können, werden gebeten,

sich telefonisch mit dem zuständigen Revier (3. Polizeirevier) unter der

Rufnummer 069/ 755 – 10300 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Alt-Sachsenhausen: Männer mit Messer malträtiert – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht auf Sonntag (04. Juni 2023) trafen Beamte

während ihres Einsatz im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen auf zwei Männer,

die Schnittverletzungen im Gesicht und am Kopf aufwiesen. Grund hierfür war

offenbar eine Auseinandersetzung vor einer Bar in der kleinen Rittergasse. Der

genaue Tatablauf ist noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zunächst wurden Rettungskräfte gegen 04:25 Uhr in die Frankensteiner Straße

geschickt, da hier eine Person mit einer stark blutenden Kopfverletzung

angetroffen wurde. Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen im Gesicht auf und

gab an, dass zwei Personen ihn angegriffen hätten. Aufgrund akuter

Behandlungsbedürftigkeit wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten später wurden Einsatzkräfte auf eine weitere verletzte Person im

Bereich eines Kiosks in der Paradiesgasse angesprochen. Die Person wies

ebenfalls eine Schnittverletzung im Gesicht auf und gab an, dass es eine

Auseinandersetzung gab, in die er schlichtend eingreifen wollte, und er dabei

mit einem Messer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz zuvor vor einer Bar in der Kleinen

Rittergasse zu der Auseinandersetzung mit mehreren Personen, bei der die beiden

Männer verletzt wurden. Zur Klärung des Tathergangs und zur Erlangung von

Hinweisen auf die Täter sucht die Polizei nun Zeugen und bittet Personen, die

Angaben zur Tat machen können, sich telefonisch mit dem 8. Polizeirevier unter

der Rufnummer 069/ 755 – 10800 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Einbruch in Kita

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Mittag (03. Juni 2023) kam es in Sachsenhausen zu

einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte. Eine Person wurde noch im

Gebäude von der Polizei festgenommen.

Gestern Mittag beobachtete eine aufmerksame Zeugin wie sich gegen 15:20 Uhr eine

männliche Person gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der

Gartenstraße verschaffte und verständigte umgehend die Polizei. Die Polizisten

umstellten das Gebäude und nahmen nur wenige Augenblicke später den Einbrecher

widerstandslos fest. Dieser versuchte sich noch vor den Beamten unter einer

Matratze zu verstecken. Aufgrund des schnellen Eingreifens wurde nichts

gestohlen. Es entstand lediglich Sachschaden an einer Nebentür.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und soll nun dem

Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich nun wegen des versuchten

Einbruchsdiebstahl verantworten.

Frankfurt-Westend: Tragischer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (03. Juni 2023) ereignete sich im Frankfurter

Westend ein tragischer Verkehrsunfall. Hierbei kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn

ab und überschlug sich. Bei dem folgenschweren Unfall wurden drei Personen

verletzt. Ein Kind erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Ein

Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache herangezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 54-jährige Fahrer eines Fiat gegen 15:20

Uhr auf der Siesmayerstraße in Richtung Grüneburgpark. Dabei kam das Fahrzeug

nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum und das dortige

Baumschutzgitter. Die Fiat überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der

Fahrer sowie die weiteren Insassen, zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren,

wurden teils lebensbedrohlich verletzt. Beide Kinder sowie der Fahrer wurden

anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfolgen waren für

den 7-jährigen Jungen jedoch so schwerwiegend, dass er wenig später an seinen

Verletzungen im Krankenhaus verstarb. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten

schweben nicht in Lebensgefahr, wurden jedoch zunächst in Krankenhäusern

aufgenommen und behandelt.

Derzeit wird von einem Alleinunfall ausgegangen. Es liegen keine Hinweise darauf

vor, dass weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren. Wie es genau

zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden

Unfallursachenermittlung. Hierzu wurde auch ein Gutachter eingeschaltet.

In diesem Zusammenhang werden Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen

können, gebeten, sich telefonisch mit der örtlich zuständigen Dienststelle (3.

Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 10300 in Verbindung zu setzen.