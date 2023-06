Verkehrsunfall mit Sachschaden in Alheim-Heinebach

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Samstag, den 03.06.2023, gg. 11:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage von Heinebach auf der Nürnberger Straße ein Verkehrsunfallunfall.

Ein 51-jähriger Hyundaifahrer aus Bebra musste verkehrsbedingt bremsen. Eine 37-jährige Audifahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000,-EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Illegale Müllentsorgung in Dietershausen – Verursacher ermittelt

Künzell-Dietershausen. Am Samstag (03.06.2023) meldete der Ortsvorsteher der Gemeinde Künzell eine illegale Sperrmüllentsorgung auf einem Feldweg in einer Feldgemarkung bei Dietershausen. Zunächst unbekannte Täter entsorgten oberhalb der Marienhöhe in Dietershausen (ehem. „Schönstattschwestern“) ein nahezu komplettes Schlafzimmer. Polizeiliche Ermittlungen führten jedoch rasch zu dem Verursacher. Ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Müllentsorgung wurde eingeleitet. Der Versucher muss nun umgehend den auf unberechtigte Weise abgelagerten Sperrmüll, den er achtlos in der Natur geworfen hatte, wieder entfernen und legalem Wege entsorgen.

L 3251 – Pkw-Fahrer übersieht bevorrechtigten Radfahrer – 58-jähriger schwer verletzt

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra – Am Samstag (03.06.2023) kam es gegen 12.10 Uhr auf der L 3251 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Bebra befuhr mit seinem Pkw Audi S3 die Eisenacher Straße – aus Richtung Bebra Innenstadt kommend – und wollte nach rechts in Fahrtrichtung Breitenbach abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Rotenburg a. d. Fulda den parallel verlaufenden Radweg. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer vermutlich den Rennradfahrer. Es kam in der weiteren Folge zur Kollision beider Beteiligten, wodurch der Radfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde der Radfahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Zwei Brände von Heu- und Strohballen im Bereich Wallenrod und Sickendorf

Vogelsbergkreis / Lauterbach (ots)

Am Freitag (02.06.), gegen 22.50 Uhr wurde zunächst der Brand von etwa 170 Heu-und Strohballen, die im Bereich Wallenrod auf einer Wiese lagern, gemeldet. Circa eine Stunde später brannten dann im Bereich Sickendorf etwa 60 weitere Strohballen. Durch zwei Löschzüge der Feuerwehr Lauterbach, sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Wallenrod und Reuters konnten in beiden Fällen die Feuer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, kann aktuell nicht sicher gesagt werden. Diesbezüglich und zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, wobei jeweils eine Streife der Polizeistation Lauterbach zur Sachverhaltsaufklärung bei den Bränden vor Ort war.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kirchheim – Am Donnerstag (01.06.), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 26- jähriger Erlanger mit seinem Traktorgespann die Kreisstraße 35 aus Richtung Goßmannsrode in Richtung Kirchheim. Im Kurvenbereich „schnitt“ offenbar ein entgegenkommender Motorradfahrer die Fahrspur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Erlanger ausweichen und geriet ins Schleudern. Hierbei kippte der mit einem Wassertank beladene Anhänger um. Der Motorradfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht – geklärt

Neuenstein – Am Donnerstag (01.06.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Eschershausen mit einer Kehrmaschine die Bundesstraße 324 aus Richtung Allmershausen in Richtung Gittersdorf. Ihm entgegen kam ein 51-jähriger polnischer Fahrer eines Sattelzugs und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel der Kehrmaschine. Durch die umherfliegenden Bruchstücke wurde auch der Audi eines 23-jährigen Hersfelders beschädigt, welcher sich fahrend hinter der Kehrmaschine befand. Der LKW-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch eine alarmierte Funkstreife im Stadtgebiet Bad Hersfeld angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Heringen – Am Freitag (02.06.), gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Hamburger mit seinem Ford Transit die Landesstraße 3255 aus Richtung Herfa in Richtung Wölfershausen. Auf der Fahrbahn hatte zuvor ein vorausfahrender Fahrer seinen PKW aufgrund eines Rehbocks bis zum Stillstand abgebremst. Der Hamburger versuchte noch, dem PKW auszuweichen, kam aber von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der dortigen Böschung. Hierbei wurden sowohl der Fahrer des Ford sowie einer seiner beiden Mitfahrer leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.