Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

+++Bus rammt Haltestelle +++ Verkehrsunfall mit 6 Leichtverletzten +++ Fahrzeugführer stirbt im Krankenhaus nach Verkehrsunfall vom 01.06.23 +++ Körperverletzung auf Volksfest +++

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Ludwigstraße, 61348 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: 03.06.23, 15:00 Uhr bis 03.06.23, 17:15 Uhr Unfallhergang: In der Ludwigstraße in Bad Homburg war ein Pkw, Hersteller Mercedes-Benz ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkt. Vermutlich durch das unachtsame Öffnen einer Fahrertür wurde der Pkw im genannten Zeitraum beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Unfallort: Köpperner Straße , 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: 03.06.23, 15:02 Uhr Unfallhergang: Der 23-jährige Fahrer eines Linienbusses MAN, befuhr die Köpperner Straße in Richtung Friedrichsdorf. Bei der Haltestelle Bahnhof Friedrichsdorf-Köppern fuhr der Fahrer mit seinem Bus auf den Bordstein auf. Hierdurch kollidierte der Bus oberhalb der Einstiegstür mit der Überdachung der Haltestelle. Dabei fiel eine Plexiglasscheibe herab und verletzte einen darunter wartenden weiblichen 17-jährigen Fahrgast. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Die junge Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000EUR.

Verkehrsunfall mit sechs Leichtverletzten Unfallort: Homburger Landstraße Kreisel Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: 03.06.23, 14:25 Uhr Unfallhergang: Eine 29-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda, eine 51jährige Fahrerin eines Pkw, VW, sowie eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw, Mercedes, befuhren in dieser Reihenfolge die Homburger Landstraße aus Richtung Friedrichsdorf- Köppern kommend, in Fahrtrichtung Höhenstraße. Alle drei Verkehrsteilnehmer wollte im Verkehrskreisel mit ihren Kfz die zweite Ausfahrt Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße nehmen. Die Skoda-Fahrerin musste sodann auf Grund eines berechtigt querenden Fußgängers auf Fußgängerüberweg bis zum Stillstand abbremsen. Die VW-Fahrerin konnte ihr Kfz dahinter rechtzeitig ebenfalls zum Stehen bringen. Die Mercedes-Fahrerin erkannte die Anhaltesituation zu spät und fuhr den Wartenden auf. Insgesamt wurden hierdurch sechs Fahrzeuginsassen, verteilt auf den Pkw Skoda und den VW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5000EUR.

Nachtrag zum Verkehrsunfall / Totalschaden nach Alleinunfall

Zeitraum: Donnerstag, 01.06.2023, 16:50 Uhr Unfallort: L 3025, Weilrod

Nachdem es am Donnerstag auf der L3025 bei Weilrod zu einem Alleinunfall gekommen war, bei dem der Fahrer eines Opel nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte, wurde am 02.06.2023 bekannt, dass der Fahrzeugführer, aufgrund der erlittenen Verletzungen, im Krankenhaus verstorben ist.

Körperliche Auseinandersetzungen auf dem Brunnenfest in Oberursel, Oberursel – Nassauer Straße, Holzweg, Ackergasse, Freitag 02.06.2023 23:31 Uhr, Samstag 03.06.2023 01:11 Uhr, Sonntag 04.06.2023 01:33 Uhr,

(mas) Im Rahmen des Brunnenfestes in Oberursel kam es sowohl in der Freitag- als auch in der Samstagnacht zu Körperverletzungsdelikten. Am späten Freitagabend wurde ein 22-Jähriger gegen 23:30 Uhr in der Nassauer Straße in Oberursel von zwei Tätern attackiert. Die beiden 18 und 21-jährigen Tatverdächtigen warfen zunächst eine halbvolle Bierflasche gegen den Kopf des Geschädigten, bevor sie weiter mit ihren Fäusten auf ihn einschlugen. Der Geschädigte konnte fliehen, musste jedoch seine Wunden im Krankenhaus behandeln lassen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen aufgegriffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wies der 18-Jährige einen Atemalkoholwert von 4,82 Promille auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Delinquenten entlassen. Wenig später kam es um 01:11 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei ca. 10-köpfigen Personengruppen vor einer Gaststätte in der Vorstadt in Oberursel. Hierbei wurden drei Personen verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Die Identität der Täter ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Den Geschädigten war es nicht möglich relevante Hinweise zu geben. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden. Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am Sonntag um 01:33 Uhr in der Ackergasse in Oberursel, als ein 22-jähriger Wehrheimer von Unbekannten mit Pfefferspray besprüht wurde. Bei dem flüchtigen Täter handelt sich um einen circa 170 cm großen, hellhäutigen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Bekleidet war er mit einer GUCCI-Kappe und einem Kapuzenpullover. Er befand sich in Begleitung eines 185 cm großen, gleichaltrigen Jugendlichen mit dunkler Hautfarbe und kurzer Afro-Frisur. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Wohnungseinbruch in der Bleichstraße,

Oberursel, Bleichstraße,

Donnerstag 01.06.2023 14:30 Uhr bis Samstag 03.06.2023 18:30 Uhr,

(mas) Zwischen Donnerstag 01.06.2023 14:30 Uhr und Samstag 03.06.2023 18:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Bleichstraße in Oberursel. Den noch unbekannten Tätern gelang es, sich durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von 2000 EUR. Entwendet wurde nichts. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter Rufnummer 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

In Einfamilienhaus in Stierstadt eingestiegen,

Dienstag 23.05.2023 bis Samstag 03.06.2023, Oberursel, Taunusstraße,

(mas) Im Zeitraum vom 23.05.2023 bis zum 03.06.2023 gelang es den noch unbekannten Tätern in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße in Oberursel-Stierstadt einzusteigen. Die Unbekannten schlugen unbemerkt ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Wohnhaus. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchsuchten verließen sie ohne Diebesgut den Tatort. Menschen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.