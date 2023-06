Einbruch in Ei

Limburg-Weilburg: Die Polizei-News

Einbruch in Einkaufsmarkt – Zielrichtung Zigaretten Tatort: 35789 Weilmünster, Mühlweg Tatzeit: 04.06.2023, 01:09 Uhr

Unbekannte Täter hebelten eine Seitentür eines Einkaufsmarktes in Weilmünster auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Sodann wurden von zwei Personen zielgerichtet die Regale aufgesucht, in welchen die Zigaretten deponiert sind. Die Regale wurden aufgezogen, die Zigarettenschachteln herausgenommen und in einer mitgeführten Plane verstaut. Im Anschluss verließen die unbekannten Täter mit ihrem Diebesgut das Gebäude. Die Täter waren groß, schlank, dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben mit Sehschlitzen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

In Wohnung eingebrochen

Tatort: 65549 Limburg, Weierstreinstraße Tatzeit: Samstag, 03.06.2023, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

Am Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und versuchten in eine weitere Wohnung zu gelangen. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zugang und entwendeten Bargeld sowie hochwertigen Schmuck. Die Wohnungstür der zweiten Wohnung hielt den Werkzeugen der Einbrecher stand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Pfefferspray angegriffen

Tatort: 65549 Limburg, Frankfurter Straße Tatzeit: Sonntag, 04.06.2023, 00:40 Uhr

Ein unbekannter Täter sprühte einem Mann, der zu Fuß unterwegs war, aus derzeit nicht bekannten Gründen mit Pfefferspray ins Gesicht. Im Anschluss kam es zwischen dem Täter und dem Mann zu einer Rangelei. Schließlich ergriff der Täter mit seinem Fahrrad die Flucht. Bei dem unbekannten Täter solle es sich um einen ca. 20 Jahre alten, 170cm großen Mann gehandelt haben. Er habe braune, längere, lockige Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen. Der Täter sei mit einem dunklen Mountainbike unterwegs gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Radfahrer – Unfallbeteiligter gesucht Tatort: 65549 Limburg, Zeppelinstraße Tatzeit: Samstag, 03.06.2023, 13:30 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 91jährigen Fahrradfahrer aus Limburg. Der Pkw-Fahrer fuhr aus der Zufahrt Fischweiher / Golfplatz auf die Zeppelinstraße. Dabei übersah er den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Nach dem Unfall kam es zu einem Missverständnis beim Personalienaustausch, so dass die Personalien des Pkw-Fahrers derzeit nicht bekannt sind. Zeugen des Vorfalls und der Fahrer des unfallbeteiligten Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Tatort: 65520 Bad Camberg, L 3020, zwischen Weilrod und Schwickershausen Tatzeit: Samstag, 03.06.2023, 17:13 Uhr

Ein 45jähriger Mann aus Limburg befuhr mit seinem Pkw, die L 3020 aus Richtung Weilrod kommend in Richtung Schwickershausen. An der Einmündung zur Kreisstraße in Richtung Dombach bog der Mann links ab, ohne auf einen entgegenkommenden Motorradfahrer zu achten. Durch den Zusammenstoß wurde der 22jährige Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Motorrad entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Tatort: 65549 Limburg, Adelheidstraße Tatzeit: Samstag, 03.06.2023, 20:11 Uhr

Ein 41jähriger Mann aus Selters kam mit seinem Pkw Sangyong nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Durch den Zusammenstoß wurde er sowie eines der beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder leicht verletzt. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw beträgt ca. 15.000 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins und erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille.

Alkoholisiert Auto gefahren

Tatort: 65620 Waldbrunn, L 3046, zwischen Fussingen und Ellar Tatzeit: Sonntag, 04.06.2023, 02:20 Uhr

Zur Tatzeit stellte eine Streife der Polizeistation in Limburg einen Pkw Renault fest, der die Landstraße zwischen Fussingen und Ellar in Schlangenlinien befuhr und in den Kurven mit dem ganzen Fahrzeug auf die Gegenspur geriet. Während der Kontrolle des 30jährigen, aus Waldbrunn stammenden Fahrers bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

