Main-Taunus: Die Polizei-News

Lexus gestohlen, Kelkheim, Lorsbacher Straße, Donnerstag, 01.06.2023, 19:00 Uhr bis, Samstag, 03.06.2023, 12:15 Uhr

(jk)In der Zeit von Donnerstag bis Samstag, wurde in Kelkheim ein Lexus entwendet. Das Fahrzeug wurde durch die Besitzerin ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und verschlossen. Bei ihrer Rückkehr war der Lexus nicht mehr auffindbar. Zum Zeitpunkt der Tat waren die amtlichen Kennzeichen MTK-AM 813 angebracht. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 50 000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Vier Anzeigen in einer Nacht, Hofheim, Sonntag, 04.06.2023, 01:59 bis 04:15 Uhr

(jk)Auf vier Anzeigen brachte es ein 20-Jähriger Hofheimer im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zunächst wurden Beamte der Polizeistation Hofheim gerufen, da ein alkoholisierter Patient unablässig eine Rettungswagenbesatzung beleidigen und dieser sich zudem aggressiv verhalten würde. Sein Benehmen besserte sich auch gegenüber den Beamten nicht, weshalb er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei trat er in Richtung der Beamten und beleidigte diese ebenfalls. Was die nächste Anzeige bedeute. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 4 Promille ergab, sollte dem Beschuldigten Blut abgenommen werden. Den dafür gerufenen Arzt wurde durch ihn ebenfalls beleidigt. Somit Anzeige Nummer drei. Zu guter Letzt wurde im Rahmen der Durchsuchung des Beschuldigten noch ca. 15 Gramm Haschisch bei ihm aufgefunden. Anzeige Nummer 4. Seinen Rausch durfte er im Anschluss auf der Polizeistation ausschlafen.

PKW aufgebrochen, Hofheim, Hattersheimer Straße, Samstag, den 04.06.2023, 09:30 Uhr bis 14:10 Uhr

(jk)Ein Opel wurde Ziel von einem unbekannten Täter. Hierbei wurde die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug im Anschluss durchwühlt. Nach derzeitigen Stand wurde nichts entwendet. Ein im Fußraum des Beifahrersitzes abgestellter Einkaufskorb könnte der Grund für das Interesse an dem Fahrzeug gewesen sein. Daher der Hinweis keine offen Erkennbaren Gegenstände im Fahrzeug zu belassen.

Trunkenheitsfahrt, Hattersheim, Heddingheimer Straße, Sonntag, 04.06.2023, 04:34 Uhr

(jk)Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 41-Jähriger Mainzer in seinem Fahrzeug kontrolliert. Durch die Beamten konnte bei diesem ein deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille. Daher wurde auf der Polizeistation in Hofheim eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.