Ruhestörung ufert aus

Kandel (ots) – Am Samstagabend wurde in der Bahnhofstraße in Kandel eine Ruhestörung durch laute Musik gemeldet. Durch die Polizei wurde die Partygesellschaft zur Ruhe ermahnt, welche zunächst auch eingehalten wurde. Kurze Zeit später wurde an der gleichen Adresse eine wechselseitige Körperverletzung gemeldet.

Offensichtlich wurde es nochmals lauter, weshalb sich ein Nachbar bei den Feiernden beschwerte. Hierbei kam es zwischen dem 75-jährigen Nachbarn und dem 22-jährigen Mieter der Wohnung zum handfesten Streit.

Die Kontrahenten beschuldigten sich gegenseitig, vom jeweils anderen ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde der jüngere Mann gegenüber den Beamten aggressiv und wollte letztendlich flüchten, weshalb er festgehalten und gefesselt werden musste. Hierbei leistete er gegen die eingesetzten Beamten Widerstand.

Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Winden: ödlicher Motorradunfall

Winden (ots) – Am Sonntag kurz vor 11 Uhr, meldeten Feldarbeiter über die Integrierte Leitstelle ein neben der L 548 liegendes Motorrad und daneben 2 männliche Personen. Der Auffindeort liegt etwa 700m vor Winden aus Richtung Minderslachen kommend. Eine Person war bereits offensichtlich schon länger tot, die zweite Person war schwerst verletzt und nicht ansprechbar.

Aufgrund der Auffindesituation und der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass der Verkehrsunfall bereits in den frühen Morgenstunden passierte und wegen des hohen Grases neben der Straße nicht schon früher entdeckt wurde.

Wie sich das Unglück zugetragen hat, ist bislang unklar, weshalb auch ein Gutachter eingeschaltet wurde. Es liegen derzeit keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte vor.

Ebenso ist noch unklar, wer das Motorrad gefahren hat.

Bei den Personen handelt es sich um einen 16- und einen 17-Jährigen aus dem Südkreis.

Rollerfahrer ohne Versicherung und Führerschein

Germersheim (ots) – Am Sonntag 04.06.2023 konnte gegen 02 Uhr im Bereich Bahnhofstraße in Germersheim durch eine Streife ein Roller festgestellt werden, auf dem sich zwei Personen ohne Helm befanden.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle ergab sich, dass der Roller weder zugelassen noch der Fahrzeugführer im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Da zudem die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht vor Ort geklärt werden konnten, wurde dieser sichergestellt.

Autofahrer alkoholisiert

Rheinzabern (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B9 in den frühen Morgenstunden des 03.06.2023 konnte bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt.

Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg.