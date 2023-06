Zeugen nach Messer-Bedrohung gesucht

Ludwigshafen/Berliner Platz (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 00:30 Uhr, befand sich ein 26-jähriger Mann auf dem Berliner Platz. Hierbei wurde er aus einer 3-köpfigen Gruppe mit einem Küchenmesser bedroht. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe von der Tatörtlichkeit.

Bei der Gruppe soll es sich um Männer ca. 18-23 Jahre alt handeln.

Eine Strafanzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Beziehungsstreit eskaliert

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 03.06.2023 eskalierte gegen 16:20 Uhr in Friesenheim ein Streit zwischen einem 19-jährigen Mann und dessen 30-jähriger Partnerin. Der Mann bedrohte die Frau mit einem Küchenmesser, weshalb er durch die Polizei für 10 Tage der Wohnung verwiesen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Brennende Grünfläche

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 03.06.2023, brannte eine Grünfläche von ca. 30m am Bremmenweg. Das Feuer setze dort zudem einen Baum in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Feuer nicht vorsätzlich gelegt wurde.

Die genaue Brandursache ist unbekannt.

Beute aus Diebstahl an Grenze sichergestellt

Ludwigshafen/Grenzbereich Ungarn-Rumänien (ots) – Am Freitag 02.06.2023, wurde ein 29-jähriger Mann gegen 14:30 Uhr mit seinem Lkw an der Grenze von Ungarn nach Rumänien einer Grenzkontrolle unterzogen. In dessen Lkw konnten hierbei Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche aus einem Einbruchsdiebstahl aus einer Spedition in Ludwigshafen stammten.

Die Fahrzeugteile im Wert von 35.000 EUR wurden sichergestellt.

Der Fahrer konnte in Anschluss seine Fahrt fortsetzen.

Trickdiebstahl in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 12:35 Uhr, hat ein unbekannter Mann in der Gaststätte „Zum Grünen Baum“ am Schillerplatz den Kellner so geschickt abgelenkt, dass er die Geschäftsgeldbörse hinter der Theke entwenden konnte. In der Geldbörse befand sich ein nicht unerheblicher Betrag an Bargeld.

Täterbeschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle Haare, trug ein khakifarbenes T-Shirt, kurze blaue Jeans und dunkelgrüne Schuhe der Marke „Crocs“ (ähnlich Gartenschuhen). Der Tatverdächtige war der deutschen Sprache nicht mächtig und verständigte sich in der Gaststätte nur mit Gesten und Handzeichen.

Wer sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache in Oggersheim unter 0621 963-2403 oder per E-Mail an: pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Handtaschenraub am Rheinufer

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 10 Uhr spazierte die 18-jährige Geschädigte mit einem 20-jährigen Bekannten am Rheinufer in Ludwigshafen am Rhein. Eine unbekannte männliche Person lief hinter der Geschädigten vorbei und riss dieser plötzlich die Handtasche von der Schulter.

Nach einer kurzen Verfolgung verlor man den unbekannten Täter aus den Augen. Die Geschädigte wurde durch die Tat nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Täterbeschreibung:

männlich, schwarze Hose, schwarzer Pullover mit Kapuze, ungepflegter längerer Bart.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Einbruchsdiebstahl in Buden-Landschaft

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Freitag 02.06.2023 auf Samstag 03.06.2023, wurde erneut in die Buden-Landschaft auf dem Platz der Deutschen Einheit bei der Rhein-Galerie in Ludwigshafen am Rhein eingebrochen. Hierbei entwendeten die bisher unbekannten Täter Ware im Gesamtwert von 750 Euro. Zudem entstand an den Buden ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahl wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Die 36-jährige Fahrerin eines Audi missachtet am Freitagmittag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Sternstraße/Industriestraße die Vorfahrt eines 69-jährigen Renault Fahrers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 65-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 04.06.2023 Uhr, befuhr der 37-jährige Unfallverursacher gegen 04:20 Uhr die Pasadenaallee in Fahrtrichtung Heinigstraße. An der Kreuzung Heinigstraße / Pasadenaallee nahm der Unfallverursacher einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten vor Ort starken Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahrnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille.

Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.