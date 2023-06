Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und vom Unfallort geflüchtet

Frankenthal (ots) – Am Samstag 03.06.2023 kurz nach 22 Uhr, wurde der Polizei Frankenthal durch aufmerksame Zeugen ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Lucas-Cranach-Straße in Frankenthal gemeldet. Der Fahrer eines schwarzen BMW kollidierte beim Einparken mit einem ebenfalls geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss zu Fuß von der Unfallörtlichkeit.

Der 61-jährige Beschuldigte konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Frankenthal angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem 61-Jährien wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots) – Am 31.05.2023 gegen 05.20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Mannheim mit seinem Pkw den Westring in Richtung Carl-Benz-Str. An der Kreuzung Westring/Nordring missachtete er, bei Ausfall der dortigen Lichtzeichenanlage, die Vorfahrt eines 59-jährigen Mannes aus Frankenthal, welcher mit seinem Lkw den Nordring aus Richtung Heßheim befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-Jährige verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro.

