Gefährliche Körperverletzung am Erdbeerstand

Limburgerhof (ots) – Opfer eines tätlichen Angriffs wurde die Verkäuferin am Erdbeerstand in der Speyerer Straße am Samstag 03.06.23 gegen 17:50 Uhr. Ein Mann sei erschienen und habe ihr grundlos ein Marmeladenglas aus der Auslage gegen den Kopf geworfen, sodass die 30-jährige Frau aus Limburgerhof leicht verletzt wurde.

Der Mann habe hierbei gerufen „Jetzt bekommt ihr das, was ihr verdient!“ Warum der Mann dies tat, ist unbekannt. Anschließend sei der Täter in einen schwarzen Audi mit Germersheimer Kennzeichen gestiegen und davongefahren.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 55 Jahre alt, ca. 175cm groß, mit kurzen, grauen Haaren und normaler Statur. Der Mann habe mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Altrip (ots) – In der Schubertstraße kam es in der Nacht vom 02.06. auf den 03.06.23 zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter machten sich im rückwärtigen Bereich des Anwesens an der Terrassentür zu schaffen. Glücklicherweise hielt diese stand und den Tätern gelang es nicht ins Haus einzudringen. Die Hebelspuren wurden erst am nächsten Tag durch Berechtigte festgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen im o.g. Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich unter 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Am 03.06.2023, gegen 19:50 Uhr, wurde der Polizei Frankenthal ein Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der K2 in Lambsheim gemeldet. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße „Nachtweide“, vom Lambsheimer Weiher kommend in Fahrtrichtung K2. An der Einmündung zur K2 kollidierte dieser mit dem von links kommenden 35-jährigen Motorradfahrer.

In Folge der Kollision stürzte der Motorradfahrer und wurde hierbei schwer verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die K2 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Scheunenbrand in der Burgstraße

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 03.06.2023 kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Brand einer Scheune in der Burgstraße. Hierbei wurde ein Großteil der Scheune durch das Feuer zerstört. Durch die Hitze des Brandes wurde darüber hinaus noch die Hausfassade eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Schifferstadt gelöscht werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache, sowie die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar, die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621-9630 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Diebstahl aus verschlossenem Pkw

Dudenhofen (ots) – Unbekannter Täter schlug am 02.06.2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrertür am geparkten Pkw der Geschädigten ein, um die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche zu entwenden. Die Geschädigte hatte ihren Pkw zuvor beim Dünenpfad bei Dudenhofen geparkt, um einen Spaziergang zu machen.

Die Polizei rät, auch bei nur kurzen Abwesenheiten, keine Wertgegenstände im Auto zu hinterlassen, um keine entsprechenden Tatanreize zu schaffen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich telefonisch (06232 / 137 – 0) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Trickdiebstahl bei Rentnerin

Römerberg (ots) – Am Freitagmittag gegen 15 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin in Römerberg. Eine unbekannte Frau klingelte an einem Mehrfamilienhaues in der Habsburgerstraße und verwickelte die Rentnerin sofort in ein Gespräch. Dieses verlagerte sich schnell in die Wohnung der älteren Dame. Sie stand dabei in der Küche und hatte den Wohnungseingang nicht mehr im Blick.

Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung verlassen hatte, stellte die Rentnerin am nächsten Tag fest, dass aus ihrem Schmuckkasten mehrere Ketten und Ringe im Wert von ca. 5.000 Euro gestohlen wurde. Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass während des Gespräches eine zweite Person in die Wohnung gekommen ist.

Beschreibung der Frau:

ca. 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkles Haar, etwas korpulenter und hatte ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Sie sprach ausschließlich gebrochen deutsch.

Die Polizei warnt an dieser Stelle:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen: -das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. -das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt -das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.