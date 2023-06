PKW- Vollbrand infolge eines Verkehrsunfalls

Hargesheim/L236 (ots) – Gegen 14:10 Uhr kommt es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L236. Der 72-jährige Unfallverursacher gerät auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur und kollidiert frontal mit der entgegenkommenden Fahrzeugführerin.

Durch den wuchtigen Aufprall kommt der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Grünfläche zum Liegen, bevor das Fahrzeug in Vollbrand gerät. Aufgrund des schnellen Einschreitens der umliegenden Feuerwehren, die sofort Löschmaßnahmen einleiten, kann ein Übergreifen des Feuers auf die weitere Umgebung verhindert werden.

Die beiden Unfallbeteiligten müssen schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden, Lebensgefahr besteht nicht.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme muss die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Frau nach Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Bad Sobernheim (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 14 Uhr kam es auf der Staudernheimer Str.(L232) zwischen Bad Sobernheim und Staudernheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 85-jährige Frau aus der VG Nahe-Glan war mit ihren Opel in Richtung Bad Sobernheim unterwegs, als sie im Kurvenbereich in Höhe der ehemaligen Eisenschmelze in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Volvo frontal zusammenstieß.

Während die 23-jährige Volvo-Fahrerin unverletzt blieb, klagte die 85-Jährige über Schmerzen im linken Arm. Nach erster medizinischer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte die Opel-Fahrerin von Angehörigen abgeholt werden.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese durch einen ortsansässigen Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Während der Unfallaufnahme kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Streckenabschnitt.