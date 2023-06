43-Jähriger legt Brand um sich zu wärmen

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Am Samstag gegen 03 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A656, einen Brand in Friedrichsfeld/Höhe Lembacher Straße. Durch einen ebenfalls alarmierten Rettungswagen konnte das Feuer auf einem dortigen Baustellengelände festgestellt werden. Es handelte sich hierbei um einige Europaletten, die wie eine Art Lagerfeuer aufgestellt und in

Brand gesetzt worden waren.

Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Brand konnte schnell durch einen Löschzug der Berufsfeuerwehr Mannheim und der Freiwilligen Feuerwehr MA-Friedrichsfeld

gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 Euro.

Anhand der Personenbeschreibung der beiden Sanitäter, denen auf der Anfahrt, ein Mann mit Einkaufswagen entgegenkam, konnte die Polizeistreife in unmittelbarer Tatortnähe den Beschuldigten feststellen. Dieser gab auf Befragung an, dass er das Feuer entfacht hatte um sich aufzuwärmen. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Körperverletzung – aufmerksame Zeugen verfolgen Täter

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Samstag gegen 02:20 Uhr, wurde der Polizei zunächst ein gestürzter Fahrradfahrer in der Seckenheimer Hauptstraße in Höhe der Haltestelle Seckenheim Rathaus gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Radfahrer und 2 jungen Männern.

Laut einem Zeugen schlug ein 18-jähriger Tatverdächtiger unvermittelt mit der Faust dem Radfahrer ins Gesicht, welcher daraufhin zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Danach flüchteten die 2 Männer vom Tatort und ließen den Verletzten am Boden liegen.

Zwei couragierte Zeugen, welche die Tat beobachteten, verfolgten die Flüchtigen, hielten diese fest und brachten sie zu den bereits eingetroffenen Polizeibeamten. Beide Beschuldigten wurden zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zum Polizeirevier Ladenburg verbracht. Der Geschädigte, welcher schwere Kopfverletzungen erlitt, wurde vor Ort notärztlich versorgt und

anschließend in eine Klinik verbracht.

Radfahrer betrunken unterwegs – Polizeibeamtin angegriffen

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 18:15 Uhr, kam es im Bereich des Exerzierplatzes aus unerklärlichen Gründen zu verbalen Streitigkeiten zw. einem Radfahrer und einer Radfahrerin. Eine Polizeibeamtin, welche privat unterwegs war, erkannte die Situation, versetzte sich in den Dienst und wollte den Streit schlichten. Nachdem die Beamtin sich als solche zu erkennen gab,

schlug der 39-jährige Radfahrer dieser unvermittelt mit der Hand gegen den Hals.

Drei weitere Passanten, welche die Situation zu schlichten versuchten, wurden ebenfalls mit Faustschlägen angegriffen. Alle 4 Geschädigten wurden leicht verletzt. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte der Beschuldigte widerstandslos festgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Unbeteiligte Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor bereits durch seine unsichere Fahrweise (Schlangenlinien) aufgefallen war. Im Anschluss wurde der 39-Jährige zum Revier verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Schildkröte auf der Tartanbahn

Mannheim (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 11:00 Uhr wurde auf der Tartanbahn im Bereich der Sportanlagen des unteren Luisenparks eine ca. 30 cm große Schildkröte festgestellt werden. Die „Laufübungen“ bzw. der „Fluchtversuch“ war nur von kurzer Dauer.

Eine Streife des Polizeirevier Mannheim-Oststadt nahm die Verfolgung auf, stellte den Ausreißer und brachte ihn zurück in den Luisenpark, wo die Schildkröte an das fachkundige Pflegepersonal übergeben wurde.

Brand in der Collinistraße

Mannheim (ots) – In der Mannheimer Collinistraße kam es Sonntag 04.06.2023 gegen 11.25 Uhr zum

Ausbruch eines Feuers im Keller eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten ist das ein-Zimmer Appartement derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe können bisher nicht benannt werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern derzeit noch an. Glücklicherweise kam es zu keinen verletzten Personen. Nachdem das Haus durch die Feuerwehr gelüftet worden war, konnten alle anderen Anwohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.