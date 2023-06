Jack Russel Terrier verletzt Mann – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 19:00 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann durch einen Hundebiss verletzt. Er begab sich selbstständig zur weiteren Versorgung der Verletzungen zu einem Arzt. Der Mann war zu Fuß im Bereich des Elsenzwegs unterwegs als ihm eine 46-jähre Frau mit ihrem angeleinten Hund entgegenkam. Plötzlich und unerwartet biss der Jack Russel Terrier in den Fuß des Mannes, der mit Sandalen unterwegs war.

Da die Frau einfach weiter ging, lief der Mann ihr, nachdem er die Polizei verständigt hatte, bis zu deren Eintreffen, hinterher. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich die Frau unkooperativ und uneinsichtig, was sie jedoch nicht davor bewahrt, sich wegen einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten zu müssen.

Personen die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261 690-0, in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Drogeneinfluss verursacht – 6 Personen verletzt

Sinsheim (ots) – Am Samstag den 03.06.2023 gegen 22.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Tesla-Fahrer die L 592 von Steinsfurt in Richtung der Gemeinde Reihen. An der Anschlussstelle Sinsheim-Steinfurt wollte der Fahrer auf die BAB 6 in Richtung Mannheim auffahren und übersah hierbei beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Audi-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zwischen den beiden Pkw nahezu zu einem Frontalzusammenstoß.

Die beiden Pkw wurden stark deformiert und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. In dem Audi befanden sich insgesamt 5 Personen im Alter zwischen 19-25 Jahren, welche beim dem Unfallgeschehen teilweise nicht

unerheblich verletzt wurden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An dem Tesla entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, an dem Audi in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Pkw wurden abgeschleppt. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in beide Richtungen sowie die Auffahrt auf die BAB 6 teilweise komplett gesperrt werden. Gegen 00.20 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 22jährigen Unfallverursacher Hinweise auf eine Beeinflussung berauschender Mittel, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren aufgrund Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen – Motorradfahrer schwer verletzt

Spechbach (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es auf der L530 zwischen Spechbach und Epfenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war der 54-Jährige mit seiner KTM von Spechbach in Richtung Epfenbach unterwegs und übersah während eines Überholvorgangs den ihm entgegenkommenden Pkw der

Marke Tesla.

In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Das Motorrad wurde im Anschluss auf die Richtungsfahrbahn Epfenbach zurückgeworfen und kollidierte dort nochmals mit einem Jeep Renegade.

Der 54-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall mit seinem Motorrad schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Der 58-jährige Tesla-Fahrer, seine 54-jährige Beifahrerin sowie der 63-jährige Jeep-Fahrer und dessen 60-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 65.000 Euro. Die Landstraße 530 war bis ca. 18.45 Uhr voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 Höhe Walldorf

Walldorf (ots) – Gegen 10:40 Uhr kam es auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch, in Höhe der Stadt Walldorf, in Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei fuhr ein 63-jähriger Opel Astra-Fahrer, aus bislang

nicht geklärten Gründen, einem auf dem Seitenstreifen stehenden Abschleppwagen auf, welcher zuvor ein Pannenfahrzeug aufgeladen hatte.

Der Unfallverursacher selbst als auch die 26-jährige Fahrerin es Pannenfahrzeuges, welche zur

Unfallzeit im Abschleppwagen saß, wurden bei der Kollision nicht unerheblich verletzt. Der Unfallverursacher musste durch eingesetzte Feuerwehrkräfte aus dem von ihm geführten und verunfallten Wagen befreit und mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die junge Frau wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung/Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Beide verunfallte Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers und der Verkehrsunfallaufnahme selbst mussten kurzzeitige Fahrbahnsperrungen vorgenommen werden, welche jedoch allesamt seit 12:25 Uhr wieder aufgehoben sind.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR beziffert.

Unfall unter Drogeneinfluss – 4 Personen verletzt

Helmstadt-Bargen (ots) – Ein 19-jähriger Opelfahrer befuhr am Samstag 03.06.2023 gegen 01 Uhr die L530 zwischen Helmstadt und Flinsbach. Mutmaßlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und der Beeinflussung von Betäubungsmitteln kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend kam er im dortigen Straßengraben zum Stehen.

Der Unfallverursacher, sowie seine 3 Mitfahrer, wurden hierbei leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab bei dem Fahrzeugführer ein positives Ergebnis auf THC. Ein

angebotener Atemalkoholtest wurde abgelehnt, hier muss noch das Ergebnis der Blutentnahme abgewartet werden.

Der Führerschein des 19-Jährigen wurde durch die Polizei einbehalten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

Fahrzeugbrand – Zeitweise Vollsperrung

BAB 5/Gemarkung St. Leon-Rot (ots) – Am Samstag 03.06.2023 gegen 17:15 Uhr, kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defekts zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf. Bereits beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befand sich der Audi, auf dembStandstreifen stehend, in Vollbrand.

Alle 4 Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die BAB 5 musste für kurze Zeit auf Grund der Einsatzmaßnahmen in beiden Richtungen gesperrt werden. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Heidelberg konnte erst gegen 19 Uhr, nach Bergung des Fahrzeugs, wieder freigegeben werden. Zeitweise bildete sich ein Rückstau von ca. 6 Kilometern.

In Folge der Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahnoberfläche sowie die Leitplanke leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.500 Euro. Im Einsatz befanden sich eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf und die Freiwilligen Feuerwehren aus Waghäusel und St.

Leon-Rot mit insgesamt sieben Fahrzeugen.