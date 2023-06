Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 04.06.2023, wurde ein 20-Jähriger in einem Café in der Bahnhofstraße von insgesamt 3 unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Täter verletzte den Geschädigten mit einer Eisenstange, so dass dieser zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Neben dem 20-jährigen Geschädigten konnte später ein weiterer 38-jähriger verletzter Mann angetroffen werden, welcher auch von dem unbekannten Täter mit der Eisenstange angegriffen wurde.

Täterbeschreibung:

ca. 175-180 cm groß, korpulente Statur.

Die beiden Begleiter des unbekannten Täters waren ähnlich groß und von schlanker Statur.

Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.