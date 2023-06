Kreis Bad Kreuznach/An der Altnah (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Samstag 03.06.2023 gegen 03:15 Uhr zum Brand eines Bienenstocks auf dem Gelände einer Farben herstellenden Firma in Langenlonsheim. Der auf dem umzäunten Gelände aufgestellte Bienenstock, welcher nach derzeitigem Kenntnisstand vollständig, samt einem Großteil der dazugehörigen Bienen, verbrannt ist, wurde durch die freiwillige Feuerwehr aus Langenlonsheim gelöscht.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 EUR. Nach derzeitigem Kenntnisstand überkletterte der oder die unbekannten Täter den Zaun des Geländes und zündeten den Bienenstock an. Ein genauer Brandherd konnte jedoch nicht ermittelt werden.

Wer hat im Tatzeitraum in der Straße An der Altnah in Langenlonsheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter 0671-8811100 oder -101.