Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Fahrrad unter Alkoholeinfluss geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.06.2023 um 04:30 Uhr konnte in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnte bei dem Radfahrer starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille, weshalb der Mann aus Neustadt eine Blutprobe abgeben musste. Der Schlüssel des Fahrradschlosses wurde sichergestellt. Nun kommt auf den Neustadter ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Verkehrsunfall endet mit schweren Verletzungen und mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.06.2023 um 01:06 Uhr kam es auf der Kreuzung Karl-Helfferich-Straße/ Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand querte der 40-jährige E-Scooter-Fahrer die Kreuzung von der Konrad-Adenauer-Straße kommend geradeaus, ohne den bevorrechtigten 64-jährigen PKW-Fahrer passieren lassen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 40-Järhige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Kokain, Amfetamin und Metamfetamin. Ferner war dessen E-Scooter nicht versichert und erreichte eine Geschwindigkeit von über 30 km/h. Einen Führerschein konnte der Mann hierfür nicht vorlegen. Der E-Scooter wurde letztlich sichergestellt. Der Fahrer des E-Scooter erlitt teils schwere Verletzungen in Form einer gebrochenen Schulter. Dieser musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem PKW-Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Aufgrund dieser Tatsachen wurden beiden Beteiligten eine Blutprobe entnommen.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs war am 03.06.2023 um 23:00 Uhr ein 16-Jähriger aus Neustadt/W. in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W., als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass das Kleinkraftrad im letzten Jahr durch einen Diebstahl abhandengekommen war. Der 16-Jährige, welcher nicht Halter des Fahrzeuges war, wurde schließlich durch einen Erziehungsberechtigten vor Ort abgeholt. Nun erwarten den Fahrer, sowie den 18-jährigen Halter, welcher ein Bekannter des Fahrers war, jeweils Strafverfahren.

