Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gestern, am 02.06.2023, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der L516 zwischen Neustadt/Weinstraße und Maikammer zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jähriger PKW-Fahrerin befuhr die L516 in Fahrtrichtung Maikammer und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 48-jähriger PKW-Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Hierzu verringerte der Vorausfahrende seine Geschwindigkeit und blinkte nach links. Die Hinterherfahrende konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit ihrem PKW auf den Vorausfahrenden auf. Der 48-jährige verletzte sich leicht, musste jedoch nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Gegen die 21-jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neustadt: Schlägerei auf Supermarktparkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gestern, am 02.06.2023, gegen 21:10 Uhr, kam es zu einer Schlägerei auf einem Supermarktparkplatz in der Talstraße in Neustadt/Weinstraße. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde eine Schlägerei zwischen etwa 10 Personen gemeldet. Obwohl der Supermarktparkplatz unverzüglich von mehreren Streifenwagen angefahren wurde, konnte vor Ort lediglich der Geschädigte und dessen Bekannten angetroffen werden. Der 22-jährige Geschädigte hatte eine Kopfplatzwunde und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Personengruppe um den Geschädigten, sowie der Geschädigte selbst, konnten nur wenige Angaben zum Tatgeschehen machen. Eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen liegt noch nicht vor. Zeugen, welche Angaben zum Tatablauf und zu den Tatverdächtigten machen können werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):