Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Freinsheim: LKW kollidiert mit Weinstand – eine Person leicht verletzt

Freinsheim (ots) – Am Freitag, 2. Juni 2023, ereignete sich gegen 17:29 Uhr in der Hauptstraße 2 in Freinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW einen Weinstand stark beschädigte und eine 47-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit dem laufenden Altstadtfest. Nach den vorliegenden Informationen befuhr ein LKW die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße, um eine Lieferung durchzuführen. Aufgrund entgegenkommender Fahrradfahrer sah sich der 57-jährige LKW-Fahrer aus Straßburg gezwungen, seinen LKW nach rechts zu lenken. Dieses Manöver führte zu einer Kollision mit einem Weinstand, der aufgrund des Altstadtfests dort aufgebaut war. Durch den Zusammenstoß wurde der Verkaufsstand stark beschädigt und es gingen zahlreiche Weinflaschen und Gläser zu Bruch. Zusätzlich fiel ein Kühlschrank um und traf eine 47-jährige Frau aus Freinsheim im Rücken, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte die Freinsheimerin ab. Aufgrund seines Fehlverhaltens, das zu der Kollision und den Verletzungen führte, wird sich der 57-jährige Straßburger nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Haßloch: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Haßloch (ots) – Am Abend des 01.06.2023 wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch ein PKW im Lachener Weg in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,73 Promille. Aus diesem Grund wurde dem 53-jährigen Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer seit 2021 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nun muss sich der 53 Jahre alte Haßlocher in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Altleiningen: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeuge erheblich beschädigt

Altleiningen (ots) – Am Freitag, 02.06.2023 gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L520 zwischen Altleiningen und Carlsberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 83-Jährige Fahrer eines PKWs – Fabrikat Honda – befuhr dabei die L520 von Altleiningen in Richtung Carlsberg. Vor ihm fuhr ein Renault Transporter in gleicher Richtung. Der Transporter verlangsamte und bog nach rechts in die Villastraße ab. Der dahinter befindliche 83-jährige Fahrer des PKWs bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr dem Transporter auf. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge drehte sich der Transporter und wurde dabei erheblich beschädigt. Am PKW des 83-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer selbst erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen am Brustkorb und an seiner rechten Hand. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird durch die Polizei auf insgesamt ca. 17.500 Euro geschätzt.

Kirchheim: Weinbergpfähle gestohlen und Sachschaden verursacht

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 02.06.2023 (16:00 Uhr) bis zum 03.06.2023 (13:00 Uhr) entwendeten bisher unbekannte Täter zahlreiche, sogenannte Weinbergpfähle aus einem Wingert im Bereich der K1 in Kirchheim an der Weinstraße. Hierbei wurden zudem mehrere Weinreben beschädigt. Es entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):