Verkaufsbuden aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 31.05.2023 – 01.06.2023, brachen Unbekannte in mehrere Verkaufsbuden auf dem Platz der Deutschen Einheit ein. Hierbei wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

Wer hat die Tat beobachtet oder in der Nacht auf Donnerstag im Bereich des Platzes der Deutschen Einheit verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht in Fußgängerzone – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 01.06.2023 gegen 08:20 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin verbotswidrig von der Bahnhofstraße in die Fußgängerzone in der Bismarckstraße ein und parkte ihren weißen SUV vor der dortigen Bank. Als sie wenig später zu ihrem Auto zurückkehrte entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck.

Dieser wurde vermutlich kurz zuvor durch ein ein-/ausparkendes oder rangierendes Fahrzeug verursacht. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Während der Absicherung eines Pannenfahrzeugs auf der L523 fiel den Polizeikräften ein 28-jähriger Mofafahrer auf. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Neben dem Schlüssel für sein Mofa, hatte er noch einen Autoschlüssel bei sich. Beide Schlüssel wurden präventiv sichergestellt. Der 28-Jährige wird mit einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen müssen.

E-Scooter-Fahrer missachtet Rotlicht – Mitfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Donnerstag gegen 23:50 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer auf dem Schänzeldamm und wollte an der Kreuzung zur Bruchwiesenstraße nach links auf diese abbiegen. Als die Ampel grün zeigte fuhr der Mann an. Ein auf dem parallel zur Bruchwiesenstraße verlaufenden Radweg fahrender 18-Jähriger missachtete das für ihn gültige Rotlicht und fuhr mit seinem E-Scooter in die Kreuzung ein.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Der 18-Jährige blieb unverletzt, allerdings verletzte sich seine, unerlaubterweise auf dem Scooter befindliche, ebenfalls 18-jährige Sozia leicht.

Am Auto des 58-Jährigen entstand Sachschaden.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Versuchter Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem Abend des 30.05.2023 und dem Mittag des 01.06.2023 versuchten Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marsstraße aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht.

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Marsstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.