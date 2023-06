Schwerer Verkehrsunfall wegen Wildwechsel (Foto)

Weyher (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 26-jähriger Autofahrer auf der L 507 bei Weyher. In einer Linkskurve wollte ein Reh die Straße überqueren. Der Fahrer erschrak, wich nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch den Schleudervorgang wurde das Fahrzeug um die eigene Achse gedreht. Hierbei entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb der PKW abgeschleppt werden musste.

Wegen seinen Verletzungen kam der junge Fahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei appelliert: Generell Wild ist besonders in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv. Bei Fahrten durch Wald- und Wiesengebiete und insbesondere dort, wo das Verkehrszeichen „Wildwechsel“ steht, sollte besonders achtsam und vor allem langsam gefahren werden, um jederzeit bremsbereit zu sein.

Über Schlauch gefahren und gestürzt

Impflingen (ots) – Am 01.06.2023 befuhr ein 66-jähriger E-Bikefahrer den Radweg entlang der B38. Auf dem Radweg lag ein Schlauch, welcher zur Bewässerung diverser Felder diente. Der Fahrradfahrer sah sich während der Fahrt um und erkannte den Schlauch, der nicht gekennzeichnet war, zu spät und stürzte so zu Boden.

Der 66-jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und mehrere Schürfwunden am Körper. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Landwirt musste den Schlauch umgehend von dem Radweg entfernen und muss möglicherweise mit einem Strafverfahren rechnen.

PKW-Aufbruch

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag 30.05.22023, 22 Uhr bis Mittwoch 31.05.2023, 7 Uhr, in der Schanzstraße an einem geparkten VW Polo die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit diversen Papieren und 30 Euro Bargeld entwendet.

Ob der Aufbruch mit der zurückliegenden Aufbruchsserie in Zusammenhang steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter Tel: 06341 2870 entgegen.

Kontrollen LKW-Transitverkehr B 10

Rinnthal (ots) – In der 2. Woche seit der Sperrung der B 10 für den LKW-Transitverkehr wurde mit Kräften der PI Landau, PI Dahn, Bereitschaftspolizei Enkenbach und PW Annweiler Kontrollen auf dem Parkplatz Rinnthal durchgeführt.

Insgesamt wurden 123 LKW kontrolliert, davon waren 59 unberechtigt auf der B 10 unterwegs. Die Fahrer bekamen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von 100 EUR.

Versuchter Einbruch in Kita „Sternenstaub“

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31.05.2023, 22 Uhr bis 01.06.2023, 7 Uhr) versucht, eine Eingangstür der Kita „Sternenstaub“ am Paul-Gillet-Platz aufzuhebeln. Allerdings scheiterten sie und flüchteten ohne Diebesgut.

Durch den Einbruchsversuch entstand am Verschließmechanismus ein Schaden von über 500 Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550 entgegen.

PKW-Aufbrüche

Edesheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag 01.06.2023 auf Freitag 02.06.2023, wurden in der Provisstrasse 2 abgestellte PKW aufgebrochen. Hierbei wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht. Bei zwei weiteren, nicht verschlossenen Fahrzeugen wurde ebenfalls das Innere nach möglichem Diebesgut abgesucht.

Es wurden Portemonnaie und diverse Getränke entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei 2.000 Euro. Zudem wurde ein abgestelltes und unverschlossenes blauschwarzes Mountainbike der Marke Cube im Wert von 600 Euro vor einem Reihenhaus entwendet. Bei dem Fahrraddieb dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch um den Autoaufbrecher handeln.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.