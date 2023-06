Exhibitionistische Handlungen auf Fahrradweg

Hanhofen (ots) – Am 02.06.2023 gegen 10:45 Uhr sprach teilte ein bislang unbekannter Rennradfahrer einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife in Hanhofen mit, dass ein völlig entkleideter Mann auf dem Radweg zwischen Dudenhofen und Hanhofen stehe und sexuelle Handlungen an sich selbst vornehme.

Die Polizeistreife traf auf dem beschriebenen Radweg entlang der B39 einen 57-Jährigen an, der zum Kontrollzeitpunkt ohne nachvollziehbaren Grund lediglich mit einer Hose bekleidet war und die Vorwürfe zunächst einräumte.

Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein und verbrachten ihn zwecks Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zur Polizeidienststelle.

Die Polizei sucht den namentlich unbekannten Mitteiler mit dem Rennrad als Zeugen. Er und mögliche weitere Augenzeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Familienstreit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Altrip (ots) – Am gestrigen Nachmittag kam es in einem Anwesen in der Limburgstraße zu einem Streit zwischen zwei Familienangehörigen. Im Verlaufe des Streits wurde eine 41-Jährige ihren Angaben zufolge durch eine 70-jährige Familienangehörige körperlich angegangen und mit einem Küchenmesser bedroht.

Laut der 70-Jährigen sei sie von der 41-Jährigen körperlich angegriffen worden. Beide Beteiligten verletzten sich leicht. Wechselseitige Strafanzeigen wurden aufgenommen und die Beteiligten trennten sich im Anwesen räumlich.

Love-Scamming – Betrug mit falscher Liebe

Schifferstadt (ots) – Bereits im April erhielt eine 74-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis über eine Internetplattform eine Anfrage eines angeblichen Innenarchitekten aus Spanien. Schnell wurde das Gespräch über einen Messenger Dienst fortgeführt. Durch Vortäuschung von Notfällen brachte der Unbekannte die 74-Jährige dazu, ihm binnen 2 Monaten insgesamt 11.000 Euro zu überweisen.

Ende Mai wurde durch die Bank der 74-Jährigen festgestellt, dass das Empfängerkonto mittlerweile gesperrt war und somit der Betrug aufflog.

Die Polizei rät: – Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben. – Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt, in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen. – Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!