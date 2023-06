Ingewahrsamnahme nach Bedrohung mit Messer

Speyer (ots) – Am 01.06.2023 gegen 17:05 Uhr bedrohte ein 51-Jähriger einen 52-Jährigen in der Industriestraße auf Höhe des Bürgerbüros mit einem Messer und richtete begleitende verbale Drohungen gegen ihn. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei per Notruf. Die Beamten trafen den 51-Jährigen auf einem Parkplatz an. Sie forderten ihn unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen dazu auf, sein Messer wegzulegen, da er immer noch das Messer in Händen hielt.

Der 51-Jährige folgte den Anweisungen der Beamten, legte das Messer weg, legte sich auf den Boden und ließ sich widerstandslos fesseln. Einen objektiv nachvollziehbaren Grund für seine Abneigung gegenüber dem 52-Jährigen vermochte der Tatverdächtige nicht zu benennen.

Seine Aussagen deuteten auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung hin, weswegen die Beamten ihn in eine psychiatrische Einrichtung verbrachten.

Schlägerei auf Supermarktparkplatz

Speyer (ots) – Am 01.06.2023 gegen 13:10 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über eine aktuelle Schlägerei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der St. German-Straße. Beim Eintreffen der Beamten waren nur noch zwei männliche Beteiligte im Alter von 23-27 Jahren vor Ort. Der 27-Jährige wies eine blutende Kopfplatzwunde auf und der 23-Jährige wies blutende Schürfwunden an Wange und Ellbogen auf.

Nach den bisherigen Schilderungen kam es auf dem Parkplatz zuvor zu einer Zufallsbegegnung der beiden Männer mit einem 22-Jährigen, in deren Verlauf sich ein Streitgespräch zwischen dem 22-Jährigen, dessen bislang unbekanntem Begleiter sowie den beiden später Verletzten entwickelte.

Das Streitgespräch eskalierte derart, dass der 22-Jährige Schläge mit einem Fahrrad-Kettenschloss gegen seine beiden Kontrahenten ausführte und sie hierdurch in beschriebener Weise verletzte. Anschließend flüchteten der 22-Jährige und sein Begleiter auf Fahrrädern. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten.

Die Ermittlungen führten schnell zur Ermittlung des 22-Jährigen und deuten auf eine bestehende Vorbeziehung zwischen ihm und den beiden Verletzten hin. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sachdienliche Angaben telefonisch an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Verkehrsunfall nach Fahrt auf falschem Radweg

Speyer (ots) – Am 01.06.2023 gegen 11:30 Uhr befuhr eine 54-jährige Radfahrerin die Wormser Landstraße in Richtung Speyer-Nord verbotswidrig auf dem für sie linken Radweg. Ein in gleicher Richtung fahrender 64-jähriger PKW-Fahrer bog derweil nach links in den Alten Postweg ein, bemerkte während des Abbiegevorgangs die Radfahrerin und leitete eine Gefahrenbremsung ein.

Die Radfahrerin bemerkte den nunmehr stehenden PKW zu spät und kollidierte im Einmündungsbereich mit dessen Fahrerseite, sodass sie zu Fall kam. Die Radfahrerin trug Schmerzen im Rücken und am Kopf davon und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstanden Dellen auf der Fahrerseite, am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.