Kind steht alleine auf Fensterbank

Mainz-Oberstadt (ots) – Aufmerksame Nachbarn melden ein auf der Fensterbank, eines geöffneten Fensters, stehendes Kind im 4. Obergeschoss. Mutter zeigt sich uneinsichtig. Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr melden Nachbarn, dass sie ein Kleinkind auf der Fensterbank vor einem geöffneten Fenster im 4. Obergeschoss sehen würden. Ein Erwachsener sei nicht in der Nähe gewesen.

Die sofort entsandten Einsatzkräfte können das Kind und die Mutter wohlbehalten in ihrer

Wohnung in der Mainzer-Oberstadt antreffen. Statt sich jedoch dankbar für den Einsatz der Polizei und die Warnung der Nachbarn zu zeigen, reagierte die Mutter mit völligem Unverständnis und beschwerte sich über die Einsatzmaßnahmen und die Nachbarn.

Jegliche Sensibilisierungsversuche über die möglichen Gefahren schlugen fehl. Durch die Polizeiinspektion Mainz 1 wurde das Jugendamt über den Sachverhalt informiert.

Diebstahl von Geldbeutel in Supermarkt

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023, 11:50 Uhr kam es zum Diebstahl eines Geldbeutels in der Schusterstraße in Mainz. Eine 59-jährige Frau aus Neu-Isenburg befand sich beim Einkauf in einem Supermarkt, als ein bislang unbekannter Mann den Geldbeutel der Frau aus ihrer Handtasche nahm. Diese hing am Griff des Einkaufswagen, den die 59-Jährige lediglich kurze Zeit nicht im Blick hatte.

Ihr Sohn, der sie begleitete, machte seine Mutter auf den Diebstahl aufmerksam, beide konnten

jedoch lediglich den Täter aus dem Supermarkt flüchten sehen. Der Mann konnte wiefolgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175-180 cm, normale Statur, weißes T-Shirt mit braunen Symbolen,

dunkelblonde kurze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Schwerer Unfall auf Rheinallee – Wer hatte Rot?

Mainz (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde eine Autofahrerin verletzt, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer eines schwarzen Mitsubishi Kombis befuhr die Rheinallee in Richtung Innenstadt und wollte in Höhe eines Fahrradgroßhändlers nach links in Richtung des Industriegebietes „Ingelheimer Aue“ abbiegen.

In der Gegenrichtung war zu diesem Zeitpunkt eine 41-jährige Fahrerin eines silbernen Opel Astra unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 41-Jährige erlitt dabei Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges blieb unverletzt.

Beide Autos blieben erheblich beschädigt im Kreuzungsbereich liegen und mussten abgeschleppt werden. Hierzu musste die Straße 15 Minuten vollgesperrt werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe wurde ein Unternehmen beauftragt, die Straße zu reinigen. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung durch ein Spezialfahrzeug kam es bis

ca. 12:30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Eine zufällig seitlich fahrende Radfahrerin erlitt durch die unmittelbare Nähe zu dem Unfall einen Schock und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Derzeit ist der genaue Unfallablauf noch Gegenstand der Ermittlungen. Insbesondere ist die Frage noch ungeklärt, welche Ampelschaltung

zum Unfallzeitpunkt herrschte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn kam es, als der Fahrer des PKW sich an der falschen Ampel orientierte. Der 36-jährige Autofahrer stand zunächst an einer Ampel in der Geschwister-Scholl-Straße um nach links auf die Autobahn abzubiegen.

Als für die geradeaus führenden Fahrstreifen in Richtung Hechtsheim die Ampel auf Grün umsprang, fuhr er nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls los, obwohl die Ampel für Linksabbieger,

laut Zeugenaussagen, weiterhin rot zeigte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, welche geradeaus in Richtung Hechtsheim fuhr. Durch den Unfall erlitt der Straßenbahnfahrer leichte Verletzungen. Es kam zu

Einschränkungen des ÖPNV. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Den 36-jährigen Autofahrer erwartet ein Ermittlungsverfahrens wegen eines „Unfall mit Personenschaden“. Das Missachten des Rotlichts stellt darüber hinaus bereits eine Ordnungswidrigkeit dar. Der Fahrer hätte hier schon mit einem Bußgeld in Höhe von 360 EUR, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot zu rechnen, weil die Ampel länger als eine Sekunde Rot zeigte und es zu einem Verkehrsunfall kam.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrzeugbrand im Mainzer Tunnel/A 60

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) – Am 01.06.23 kam es gegen 19:30 h im Mainzer Tunnel auf der A 60 in Richtung Bingen zwischen der AS Hechtsheim-Ost und der AS Hechtsheim-West zu einem Fahrzeugbrand. Ein Transporter mit Anhänger hatte Feuer gefangen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum. Es kam zu sehr starker Rauchentwicklung.

Dies führte zu einer automatisierten Vollsperrung der A 60 in beiden Richtungen (Ampelschaltung auf „Rot“ und Schließung der Zugangsschranken). Der Brand konnte durch Ersthelfer durch den Einsatz von Feuerlöschern gelöscht werden. Die Vollsperrung konnte gegen 20 Uhr wieder

aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand.

Es kam zu einem Rückstau in beiden Fahrtrichtungen mit einer Länge von mehreren Kilometern. Außer der Polizei waren noch die Berufsfeuerwehr Mainz, die Autobahnmeisterei Heidesheim und ein

Rettungswagen im Einsatz. Außer am Transporter (Schaden ca. 2.000 EUR) entstand kein weiterer Schaden. Durch den Brand kam es zu einer Ölspur auf dem rechten Fahrstreifen, die noch beseitigt werden musste.