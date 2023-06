Neustadt – Versicherungskennzeichen ungültig – Fahrer unter Btm-Einfluss

Das abgelaufene und damit ungültige Versicherungskennzeichen veranlasste die Polizei Stadtallendorf am Donnerstag, 01. Juni, um kurz nach 22 Uhr zu der Kontrolle des E-Scooters. Der 39 Jahre alte Fahrer reagierte dabei sehr nervös und räumte letztlich ungefragt den vorabendlichen Konsum von Rauschgift ein. Er verzichtete mit Verweis auf die Entbehrlichkeit auf einen Drogentest und erklärte sein Einverständnis zur notwendigen Blutprobe. Die Polizei stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt zudem den E-Scooter sicher.

Marburg – Erneut aufgefallen

Bei der Kontrolle in Marburg am Donnerstag, 01. Juni, gegen 20.30 Uhr, stand der hinlänglich polizeibekannte 29 Jahre alte und führerscheinlose Mann bei seiner Fahrt mit einem Auto, an dem sich gestohlene Kennzeichen befanden, diesmal „nur“ unter Drogeneinfluss. Beim letzten Mal, bei der Kontrolle am 15. April, hatte der Mann all diese Verstöße ebenfalls begangen, war aber zusätzlich alkoholisiert, hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel und zudem weitere verfälschte Autokennzeichen bei sich. Wie am 15. April beendete die Polizei auch diesmal die Autofahrt und veranlasste eine Blutprobe. Außerdem verfügte die Staatsanwaltschaft Marburg die Sicherstellung des Autos.

Gefährliches Überholmanöver – Vollbremsung verhindert Frontalzusammenstoß Polizei Biedenkopf sucht Motorrad- und Autofahrer als Zeugen

Breidenbach

Nach den Aussagen der Fahrerin verhinderte ausschließlich ihre eigene Reaktion einen Frontalzusammenstoß zwischen ihrem grauen A-Klasse Mercedes und dem entgegenkommenden blauen Auto. Als Zeugen sucht die Polizei den von dem blauen Auto überholten Motorradfahrer und den Fahrer eines silbernen Peugeots, der hinter der A-Klasse fuhr. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Der Vorfall war am Donnerstag, 01. Juni, gegen 15 Uhr auf der Landstraße 3049 zwischen Breidenbach und Wolzhausen. Die A-Klasse und der dahinter fahrende silberne Peugeot kamen aus Wolzhausen heraus. Etwa in Höhe der Betonwerke kam aus Richtung Breidenbach der blaue Pkw entgegen. Der Fahrer, ein geschätzte zwischen 30 und 40 Jahre alter Mann mit dunklen, kurzen _Haaren, hatte sein Überholmanöver noch nicht beendet und befand sich noch auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Die Fahrerin der A-Klasse leitete sofort und bis zum Stillstand eine Vollbremsung ein, wich aus und konnte nur dadurch die Kollision verhindern. Nach ihren Informationen hat das blaue Auto zuvor ein schwarz, silbernes Motorrad überholt. Nach den Schilderungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Motorradfahrer und der Fahrer des silbernen Peugeots wichtige Zeugen dieser Verkehrssituation sind und bittet die Fahrer daher dringend, sich zu melden.

Marburg – Unfallflucht in der Biegenstraße – Hinweise zu silbernem Daimler-Benz Cabrio erbeten

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Tandoori Restaurants in der Biegenstraße am Mittwoch, 31. Mai, zwischen 14.18 und 16.27 Uhr, bittet die Polizei um Hinweise zu einem silbernen Mercedes, eventuell einem Cabriolet mit Kasseler Kennzeichen. Der Mittelbuchstabe soll ein „M“ sein, die dann vierstellige Ziffer ist leider bislang nicht bekannt. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos steht unter dem Verdacht, beim Ausparken gegen einen grauen Skoda Octavia Kombi gefahren zu sein. An dem Kombi entstand hinten links an der Stoßstange ein Schaden von vermutlich mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.