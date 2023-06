Ortsschild von Oberdünzebach geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde heute Vormittag der Diebstahl eines Ortseingangsschildes im Wert von 300 Euro. Demnach entwendeten unbekannte Täter das komplette Schild in der Ortschaft Oberdünzebach am Ortsausgang in Richtung Langenhain (Alte Mühlhäuser Landstraße). Festgestellt wurde der Verlust am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05652/925-0.

Polizei Witzenhausen

E-Bike geklaut; Polizei sucht Zeugen

Im Milanweg in Gertenach haben unbekannte Täter ein schwarzes Damenrad (E-Bike) der Marke „Specialized“ (Modell Como) aus einem Vorgarten geklaut. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr. Die Täter nahmen das mittels Kettenschloss gesicherte Rad samt Fahrradkorb und einen am Lenker befestigten Fahrradhelm mit. Der Stehlwert liegt bei 3000 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Diebstahl einer Geldbörse

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl einer Geldbörse im Lidl-Markt in Eschwege. Dort wurde einem 32-Jährigen aus Eschwege bereits am 27.05.23, gegen 20:45 Uhr, das Portmonee aus einer Umhängetasche entwendet. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Auch aus dem Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf wird der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Dort wurde gestern Vormittag, um 10:15 Uhr, einer 54-Jährigen aus der Kurstadt das Portmonee aus dem Einkaufskorb gestohlen. Dieser war im Einkaufswagen abgestellt. Als der Wagen einen kurzen Moment unbeaufsichtigt war, wurde die Geldbörse aus einem mit Reißverschluss verschlossenen Seitenfach gestohlen. Schaden: ca. 200 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 22:34 Uhr wurde gestern Abend bei einer 57-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf festgestellt, dass sie alkoholisiert mit ihrem Pkw in Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die 57-Jährige ist auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am 31.05.23 wurde zwischen 08:10 Uhr und 17:00 Uhr ein grauer Seat Arona im rechten Fahrzeugbereich (Motorhaube, Scheinwerfer) angefahren und beschädigt. Der Pkw war am Fahrbahnrand auf dem Gelände „Husarenpark 1“ in Sontra geparkt. Der Schaden am Fahrzeug wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 01:05 Uhr kollidierte vergangene Nacht eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Cornberg mit einem Reh, als sie zwischen Walburg und Küchen unterwegs war. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Eine 65-Jährige aus Neu-Eichenberg zeigte gestern an, dass ihr am Vormittag die Geldbörse im Aldi-Markt in der Straße „An der Bohlenbrücke“ abhanden gekommen ist. Sie hielt sich gegen 11:00 Uhr vormittags in dem Einkaufsmarkt auf. Neben Bargeld befanden sich noch Bankkarte und persönliche Dokumente in dem schwarzen Ledergeldbeutel. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel. 05542/93040 entgegen.

Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Um 07:49 Uhr befuhr heute Morgen eine 36-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Südbahnhofstraße in Witzenhausen in Richtung Walburger Straße. Hinter einem geparkten Lkw überquerten eine 10-Jährige und eine 7-Jährige, beide aus Witzenhausen, die Fahrbahn zu Fuß, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem am Lkw vorbeifahrenden Pkw kam. Dabei wurden die beiden Kinder leicht verletzt und zur weiteren ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Auffahrunfall

Im Bereich der Baustelle in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen musste heute Vormittag, um 10:16 Uhr, ein 23-Jähriger an der Baustellenampel anhalten. Der nachfolgende 84-Jährige aus Witzenhausen bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.