Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen Unbekannte stehlen Fallleitung aus Kupfer

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter eine Fallleitung aus Kupfer in Volkmarsen.

Die Täter rissen die Fallleitung von der Hauswand eines Einfamilienhauses in der Kasseler Straße in Volkmarsen und entwendeten diese. Eine zweite Fallleitung wollten sie ebenfalls abreißen, scheiterten aber dabei, sodass sie hier nur die Kupferschelle stehlen konnte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.