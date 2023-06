Jugendlicher fuhr gefährlich mit Pkw auf Polizisten und Radfahrerin zu: Festnahme nach Verfolgung

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am gestrigen Donnerstagabend gingen gegen 21:20 Uhr Meldungen bei Kasseler Polizei ein, dass im Struthbachweg, Höhe Josef-Fischer-Straße, offenbar ein Jugendlicher mit einem Pkw durch die Gegend fahren und dabei auch rasen würde. Als die erste Streife wenige Minuten nach der Mitteilung am Ort des Geschehens eintraf, fanden sie den besagten Nissan vor, der dort gerade über eine Grünfläche fuhr und an dessen Steuer offensichtlich tatsächlich ein Jugendlicher saß. Als die Polizisten mit ihrem Funkwagen mit Blaulicht, Martinshorn und eingeschaltetem „Stopp Polizei“-Signal anhielten und sich ein Beamter dem inzwischen stehenden Pkw annäherte, gab der Fahrer Gas und fuhr auf den Polizisten zu. Dieser konnte sich jedoch durch einen Sprung zur Seite gerade noch retten. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach dem geflüchteten Auto konnten Beamte den Wagen in der Quellhofstraße ausfindig machten. Der Fahrer setzte seine Flucht jedoch trotz aller Versuche der Polizei, ihn zu stoppen, rücksichtslos fort. Wie sich später herausstellte, hatte er auf seiner Flucht bereits in der Holländischen Straße, Ecke Eisenschmiede, einen Kleintransporter touchiert. Zudem hatte im Quellbachweg, eine schmale, feldwegähnliche Straße mit kurvigem Verlauf, eine Radfahrerin mit ihrem Hund dem von hinten heranrasenden Auto gerade noch ausweichen können und war dabei im Graben gelandet. Sie wurde leicht verletzt.

Festnahme: Fahrer fuhr sich mit Wagen fest

Die Festnahme gelang den verfolgenden Beamten schließlich wenige Meter weiter. Mit einem lauten Knall hatte sich der Nissan auf dem immer schmaler werdenden Weg zwischen einem Gartenzaun und einem Busch festgefahren. Das Auto wies inzwischen rundherum Beschädigungen auf. Wie sich bei der Festnahme herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 15-Jährigen aus Kassel, der mit dem Pkw seines Vaters unterwegs war. Er wurde zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der Jugendliche muss sich aufgrund des Vorfalls nun wegen verschiedener Straftaten verantworten. Die weiteren Ermittlungen, auch wie der 15-Jährige in den Besitz des Pkw gekommen war, dauern aktuell an.

Unbekannte klauen grauen 5er BMW von Parkdeck in Bertha-von-Suttner-Straße: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 7:20 Uhr, und Donnerstag, 15:30 Uhr, in der Bertha-von-Suttner-Straße in Kassel einen grauen 5er BMW gestohlen. Der Wagen war zur Tatzeit auf einem Parkdeck am dortigen Bahnhof Wilhelmshöhe abgestellt. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl des rund neun Jahre alten 535d xDrive im Wert von ca. 20.000 Euro vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Von dem grauen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen PB-Z 337 fehlt trotz eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur.

Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wagens geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

BAO MARS erneut erfolgreich: mehrere Fahrraddiebe durch Polizisten des Polizeipräsidiums Nordhessen verhaftet

Kassel: Gleich zweimal war die Polizei am gestrigen Donnerstag bei der Bekämpfung des Fahrraddiebstahls erfolgreich. Im ersten Fall versuchte ein zunächst unbekannter Täter im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrrad zu entwenden. Eine Zeugin konnte zufällig den Dieb beim Hantieren an einem Fahrrad sehen und rief sofort die Polizei an. Ein Schloss des E-Bikes hatte der Täter bereits geöffnet, ein weiteres war er grade im Begriff aufzubrechen. Durch die Beobachtung fühlte sich der Dieb offensichtlich ertappt und floh zunächst auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Kassler Innenstadt. Eine Streife des Polizeireviers Mitte konnte wenige Minuten später einen Verdächtigen festnehmen. Die gute Personenbeschreibung traf auf den 37-jährigen Mann zu. Die aufmerksame Zeugin konnte den Tatverdächtigen im Nachgang zweifelsfrei identifizieren. Zum Zwecke der weitern polizeilichen Maßnahmen wurde er auf das Polizeirevier verbracht.

GPS-Tracker führt zu Fahndungserfolg

In einem weiteren Fall konnte die Kasseler Polizei in Verbindung mit der niedersächsischen Polizei einen Erfolg verbuchen. Ein Angestellter eines Unternehmens im Kasseler Industriepark in Waldau war am Morgen des 01.06.2023 gegen 07:00 Uhr mit seinem hochwertigen Fahrrad zur Arbeit gefahren. Auf dem Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße stellte er sein Pedelec ab. Gegen 10:00 Uhr meldete die an dem Fahrrad vorhandene Alarmsicherung dem Eigentümer, dass jemand das Rad unbefugt bewegt. Aufmerksame Kollegen teilten dem 54-Jährigen zeitgleich mit, dass sie beobachtet hätten, wie sein Fahrrad von einem Unbekannten in ein Fahrzeug verladen wurde. In diesem Fahrzeug saßen noch weitere Personen. Sofort rief der Mann beim Notruf der Polizei in Kassel an und teilte den Diebstahl seines Rades mit. Durch die Ortung des Alarmsystems konnte das im Fluchtfahrzeug der Fahrraddiebe befindliche Rad verfolgt werden. Kurz hinter der niedersächsischen Landesgrenze hielt eine Kasseler Streife das Fahrzeug der Diebe auf einer Landstraße zwischen Lutterberg und Hann. Münden an. Unmittelbar nach dem Anhalten flohen drei Tatverdächtige aus dem Auto in den nahegelegenen Wald. Einer der Verdächtigen konnte jedoch kurze Zeit darauf im Rahmen der Absuche des Geländes aufgegriffen und festgenommen werden. Eine groß angelegte Fahndung nach den zwei weiteren Fahrzeuginsassen blieb bislang erfolglos. Der ergriffene mutmaßliche Fahrraddieb wurde zur Dienststelle nach Kassel verbracht, wo die weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt wurden. Das hochwertige Fahrrad des Bestohlenen konnte im Kofferraum des angehaltenen Autos aufgefunden und zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der BAO MARS geführt.