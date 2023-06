Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe stahlen Airbag aus BMW – Neu-Isenburg/Gravenbruch

(dj) Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag im Schönbornring an einem BMW 320 zugange. Zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstagfrüh (9.30 Uhr) schlugen die Täter ein Dreiecksfenster des BMW, der im Bereich der 20er-Hausnummer abgestellt war, ein und öffneten den Wagen. Anschließend schraubten sie den Airbag aus dem Lenkrad heraus und flüchteten mit der Beute. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Geparkter Fiesta bei Unfallflicht beschädigt – Dietzenbach

(lei) Kratzer in Höhe von rund 1.600 EuOffenbach (ots)ro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag an einem in der Friedensstraße 26 geparkten Ford Fiesta verursacht. In der Zeit zwischen 10.30 und 17 Uhr streifte der oder die Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugfront des Fiestas und machte sich anschließend aus dem Staub. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Dietzenbach zu wenden (Telefon: 06074 837-0).

Wer sah die Unfallflucht „Im Grauborn“? – Seligenstadt

(dj) Zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße „Im Grauborn“ im Bereich der 10-Hausnummern geparkten VW Caddy und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr und Donnerstagfrüh, 7.15 Uhr, wurde der weiße Wagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Bei der Beschädigung handelt es sich um eine Delle an der D-Säule auf der Fahrerseite. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich bei dem Verursacher um einen Zweiradfahrer handeln. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500 Euro. Die Polizeistation Seligenstadt bittet unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

Einbruch in Möbelhaus: Tresor aufgeflext – Egelsbach

(lei) Langfinger sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Möbelgeschäft im Kurt-Schumacher-Ring eingestiegen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 19.20 und Donnerstag, 6.50 Uhr, montierten die Unbekannten offenbar ein Fenster im Bereich der Zulieferung ab und gelangten hierüber in das Innere des Gebäudekomplexes. Dort hebelten sie mehrere Räume auf und durchsuchten diese, dabei setzten sie auch einen Winkelschleifer ein und flexten einen Tresor auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Einbruchkommissariat in Offenbach führt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, mögen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Bereich Main-Kinzig

Wer hatte „Grün“ und wer nicht? Unfallzeugen gesucht – Hanau

(lei) Wer hatte „Grün“ und wer nicht? Die Polizei in Hanau versucht derzeit zu klären, wer Schuld trägt an einem Unfall, der sich am Donnerstagabend im Kreuzungsbereich Am Steinheimer Tor / Steinheimer Straße ereignet hat. Ein grauer Mazda, der die Straße Am Steinheimer Tor in nördliche Richtung befuhr, stieß gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich mit einem schwarzen Chevrolet Camaro zusammen, der von der Steinheimer Straße kam. (Gesamtschaden etwa 2.700 Euro). Beide Fahrer gaben jeweils an, bei „Grün“ gefahren zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

48-Jähriger droht mit Sprengung seines Autos – Hanau/Lamboy

(dj) Weil er offenbar nicht bezahlen wollte und somit sein Fahrzeug vom Abschleppdienst nicht zurückbekam, drohte ein 48-jähriger Hanauer damit sein Fahrzeug in die Luft zu sprengen. Die Mitarbeiter des Abschleppdienstes in Lamboy alarmierten am Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, die Polizei, da die Streitigkeiten mit dem Besitzer eines abgeschleppten Fahrzeuges offensichtlich zu eskalieren drohten. Laut ersten Erkenntnissen hätte sich der Mann geweigert für die entstandenen Abschleppkosten aufzukommen und offenbar im Rahmen der Streitigkeiten gegenüber den Angestellten geäußert, dass er „etwas“ im Kofferraum hätte, was er explodieren lassen würde, wenn er seinen Wagen nicht herausgegeben bekommt. Die Abschleppung des weißen Peugeot auf das Gelände des Abschleppunternehmens (Breslauer Straße) wurde am Dienstagabend von der Stadtpolizei veranlasst. Mit Hilfe eines speziell ausgebildeten Sprengstoffspürhundes stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Transporters fest, dass in dem Fahrzeug kein explosiver Stoff oder etwas Gefährliches gelagert war. Die genauen Hintergründe des Sachverhaltes sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die sich unter anderem wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen den Hanauer richten. Für die polizeilichen Maßnahmen wurde er mit zur Dienststelle genommen und danach wieder entlassen. Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 entgegengenommen.

Hakenkreuz in Abdeckplane „geschnitten“ – Bad Orb

(lei) 500 Euro Sachschaden haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag (26. Mai) und Donnerstag, 20.30 Uhr, an der Abdeckplane eines Badefasses angerichtet, indem sie diese in Form eines Hakenkreuzes zerschnitten hatten. Das Fass stand auf einem Anhänger in der Straße „Am Aubach“. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a Strafgesetzbuch) sowie Sachbeschädigung. Zeugen melden sich bitte unter der Kripo-Hotline 06181 100-123.

Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf sich, andere und Ihr Tempo!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 23. Kalenderwoche 2023

(dj/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

05.06.2023:

L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und B 44 (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke);

06.06.2023:

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen (Unfallschwerpunkt); L 3268, Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenbereich).