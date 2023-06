Mörfelden-Walldorf: Mordkommission nach Tötungsdelikt eingerichtet – Hinweistelefon geschaltet/ Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Fund von sterblichen Überresten einer Person am Montagabend im Bereich von Mörfelden-Walldorf (29.05., wir haben berichtet) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Das Polizeipräsidium Südhessen hat in diesem Zusammenhang die Mordkommission „2905“ eingerichtet. Aktuell ermitteln über 20 Beamtinnen und Beamte in dem Fall.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 79-jährigen eritreischen Staatsangehörigen aus Mörfelden-Walldorf, der seit Mittwoch, dem 24. Mai, als vermisst galt, nachdem er von einem Spaziergang nicht zurückkam. Letztmalig wurde er am Tag seines Verschwindens um 19 Uhr gesehen (wir haben berichtet). Die sterblichen Überreste des Mannes waren in Säcken verpackt am Pfingstmontag (29.05.) im Bereich des Bornbruchsees gefunden worden.

In Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt haben die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 06151 / 969-53200 ein Hinweistelefon geschaltet. Auf diesem können auch Nachrichten in eritreischer Sprache entgegengenommen werden. Zudem wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei mit folgender Frage an die Öffentlichkeit: Wer hat im Zeitraum zwischen dem 24. Mai und 29. Mai 2023 rund um den Bornbruchsee oder auch im Bereich Mörfelden-Walldorf verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

Bergstrasse

Abtsteinach: Laptop und Bargeld aus Fahrzeug entwendet

Abtsteinach (ots) – Am Mittwochabend (31.5.), zwischen 19 und 22.30 Uhr,

entwendeten Unbekannte mehrere Wertgegenstände, darunter ein Laptop sowie

Bargeld, aus einem Auto vor dem Sportplatz in Ober-Abtsteinach. Wie sie in das

Fahrzeug gelangen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer

06252/706-0 entgegen.

Viernheim: Diebstahl hochwertiger Gegenstände aus Fahrzeug

Viernheim (ots) – Am Donnerstag (1.6.) hatten es Kriminelle auf zurückgelassene

Gegenstände auf einem Kleinwagen abgesehen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz

vor dem Rhein-Neckar-Zentrum abgestellt. Als die Besitzerin gegen 14.50 Uhr

zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass mehrere Wertgegenstände,

darunter ein iPad, fehlten. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem

Ermittlungsstand auf etwa Tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lampertheim/ Viernheim unter der Rufnummer

06204/9377-0 entgegen.

Lindenfels: Diebstahl in Seniorenheim

Lindenfels (ots) – Ein Dieb hat am Donnerstag (1.6.) in einem Seniorenheim in

der Freiensehnerstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen 6.30 und 13.30

entwendete er eine Handtasche aus einem Büro.

Die Kriminalpolizei (K41) in Bensheim hat die Ermittlungen in diesem Fall

übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06251/8468-0

entgegengenommen.

Heppenheim: Diebstahl von Damenhandtasche in Supermarkt

Heppenheim (ots) – Am Donnerstagvormittag (1.6.) hatte es ein Dieb in einem

Supermarkt in der Lilienthalstraße auf die Handtasche einer älteren Dame

abgesehen. Der Täter schnappte sich die Handtasche einer 72-Jährigen, die für

kurze Zeit unbeaufsichtigt in dem Einkaufswagen lag und flüchtete.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder weitere Hinweise zu dem Täter geben kann,

wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Bensheim: Mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände gewaltsam geöffnet

Bensheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf

Donnerstag (31.5.-1.6.) widerrechtlich Zutritt auf das Firmengelände eines

Autohauses in der Robert-Bosch-Straße.

Die Täter machten sich an mehreren Fahrzeugen, unter anderem auch an einem

Mercedes, zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam die Fahrzeugtür und suchten nach

Beute. Ob sie fündig wurden, ist bislang unklar.

Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim aufgenommen

und nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Mögliches Diebesgut aufgefunden

Im Zuge von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl stehen, hat die Polizei in Darmstadt bereits am Donnerstag, den 30. März, mögliches Diebesgut in der Otto-Röhm-Straße aufgefunden. Bislang konnten keine Anhaltspunkte zu den rechtmäßigen Eigentümern erlangt werden. Weil die Beamten nicht ausschließen, dass es sich bei den Gegenständen, darunter zwei Motorradhelme und eine Fahrradtasche, um weiteres Stehlgut handelt, wenden sich die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 mit Bildern der signifikantesten Gegenstände an die Öffentlichkeit und fragen: Wer erkennt sein Eigentum wieder oder kann Hinweise zu den rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern geben? Bei den abgebildeten Gegenständen handelt es sich um zwei Motorradhelme, einem Dampfgarer des Herstellers Morphy Richards und einer „Bikemate“- Fahrradtasche.

Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 43 für Hinweisgeber zu erreichen.

Darmstadt-Eberstadt: Schwerer Unfall am Morgen / Fahrradfahrer nach Kollision mit Straßenbahn lebensbedrohlich verletzt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Freitagmorgen (2.6.) kam es zu einem schweren

Verkehrsunfall in der Heidelberger Landstraße, zwischen Franklinstraße und der

Haltestelle Marienhöhe, bei dem sich ein 62 Jahre alter Mann aus Bensheim

lebensbedrohlich verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der

Fahrradfahrer dort gegen 7.30 Uhr mit einer Straßenbahn.

Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Bensheimer schwere und lebensbedrohliche

Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt. Für

die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Schienenverkehr in beide Richtungen

gesperrt. Für den Autoverkehr bestanden in diesem Zusammenhang keine

Beeinträchtigungen.

Die Polizeistation in Pfungstadt ist mit den weiteren Unfallermittlungen

betraut. Zeugen, die den Hergang beobachten konnten oder andere sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer

06157/95090).

Darmstadt: Wertsachen aus Auto gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Auf in einem Auto zurückgelassene Wertsachen hatten es

Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (31.5-1.6.) in der Rheinstraße, nahe Ecke

Fritz-Bauer-Straße, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich

die Täter Zugang zu dem braunen Kombi und ließen unter anderem Geld und

Bankkarten mitgehen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert

Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter

der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt: Auto auseinandergenommen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter ein in der Winkelschneise

geparktes Auto auseinandergenommen haben und die abmontierten Autoteile mitgehen

ließen, hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bauten die Kriminellen in der Zeit zwischen Freitag

(26.5.) und Samstag (27.5.) die Motorhaube, das Fahrzeugdach sowie die

Fahrzeugtüren ab und flüchteten mit ihrer Beute. Der Gesamtschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die das kriminelle Vorgehen beobachten

konnten, Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute geben können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei den Beamten zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt: (ots) – Am Dienstag (30.05) kam es um kurz nach 20 Uhr zu einer

Verkehrsunfallflucht in der Erfurter Straße in Ober-Ramstadt. Durch einen

bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW Z 4

an der Frontstoßstange beim Ausparken beschädigt. Der verantwortliche

Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem grauen Daimler B-Klasse von der

Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Eine bislang unbekannte Passantin stand dabei in unmittelbarer Nähe und hat den

verantwortlichen Fahrzeugführer auch angesprochen. Die bislang unbekannte Zeugin

und auch weitere mögliche Zeugen des Unfallhergangs, die sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Roßdorf: Mofa während Einkauf entwendet / Wer hat etwas gesehen?

Roßdorf (ots) – Am Donnerstag (1.6.) gegen 11.30 Uhr haben Diebe ein Mofa

entwendet. Die Besitzerin des motorisierten Rades hatte ihr Gefährt zuvor im

Bereich der Fahrradständer eines Supermarktes in der Theodor-Clausen-Straße

abgestellt und sich für kurze Zeit zum Einkauf begeben. Als sie zurückkehrte

bemerkte sie den Diebstahl. Das Kommissariat 41 ermittelt und nimmt Hinweise von

Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Weiterstadt-Riedbahn: Kupferkabel und Kabelrollen entwendet / Wer hat den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Mehrere Tausend Meter Kupferkabel, samt Rollen, haben

Kriminelle aus einer Logistikhalle in der Feldstraße entwendet. Nach derzeitigem

Kenntnisstand wird der Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (31.5.) und

Donnerstagmorgen eingegrenzt. Aufgrund des Umfangs der Beute ist davon

auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug für den Abtransport verwendet haben. Das

Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt unter

06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

Gross-Gerau

Schwerer Verkehrsunfall auf der K156 bei Riedstadt-Goddelau

Riedstadt-Goddelau (ots)

Am Freitag (02.06.) kam es gegen 15:20 Uhr auf der K156, Höhe Riedstadt-Goddelau, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Groß-Gerau, mit seinem Pkw, die K156 aus Richtung Goddelau kommend, in Fahrtrichtung B44. Ein 36 Jahre alter Griesheimer befuhr die K156 mit seinem Pkw in die entgegensetzte Richtung. Im Bereich zwischen der Römerstraße und der Bahnhofstraße kam es dann aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkws. Dabei wurden beide Fahrzeugführer, die sich jeweils alleine im Fahrzeug befanden, schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 22 Jahre alte Mann wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte aus dem Pkw befreit werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die K156 musste für ca. 3 Stunden im genannten Bereich vollgesperrt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich auf Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

Bischofsheim: Michael Wolf wird neuer Leiter der Polizeistation Bischofsheim

Die Polizeistation Bischofsheim hat mit Polizeihauptkommissar Michael Wolf einen neuen Leiter. Der 47 Jahre alte Polizist wurde am Donnerstag (01.06.) von Polizeipräsident Björn Gutzeit offiziell in sein neues Amt eingeführt. „Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Expertise ist Polizeihauptkommissar Wolf eine ausgezeichnete Wahl für diese wichtige Position“, so der Polizeipräsident über die Ernennung.

Polizeihauptkommissar Wolf trat im Jahr 1992 in die Polizei ein und verfügt über eine facettenreiche berufliche Laufbahn. Nach seiner Ausbildung verbrachte er mehrere Jahre als Einsatzbeamter bei der Hessischen Bereitschaftspolizei, bevor er im Jahr 1998 in die Polizeidirektion Groß-Gerau versetzt wurde. Seitdem ist er der Polizeidirektion in verschiedenen Funktionen treu geblieben, darunter als Streifenbeamter in Rüsselsheim. Hier lernte er den polizeilichen Einzeldienst in all seinen besonderen Aspekten und speziellen Herausforderungen kennen.

Im Jahr 2004 absolvierte Polizeihauptkommissar Wolf erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst und übernahm anschließend verschiedene Führungspositionen bei der Polizeistation Rüsselsheim, Kelsterbach, Bischofsheim und Groß-Gerau. Sein Engagement und berufliche Kompetenz konnte er zudem im Zuge des Hessentages 2017 in seiner Geburtsstadt Rüsselsheim im polizeilichen Vorbereitungsstab einbringen. Nach einer kurzen ersten Zeit in Bischofsheim in 2019 folgten weitere Leitungspositionen, unter anderem bei der Regionalen Kriminalinspektion, bevor er schließlich Anfang 2023 nach Bischofsheim zurückkehrte.

Eine besondere Auszeichnung erhielt der Polizeibeamte im Jahr 2001 durch den damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Für eine mutige Aktion, bei der er eine Frau mit einem Kinderwagen von den Gleisen vor einem herannahenden ICE Zug rettete, wurde er mit der Lebensrettungsmedaille geehrt.

Neben dem Dienst ist Michael Wolf ein Familienmensch. Zusammen mit seiner Frau, einer Kriminalbeamtin beim Hessischen Landeskriminalamt, lebt er in seiner Wahlheimat in Rheinhessen. Der erwachsene Sohn hat das elterliche Haus bereits verlassen und studiert. In seiner Freizeit widmet sich der 47-Jährige der Hobbyfotografie, versucht sich durch Fitness Training sowie Kurz- und Mitteldistanzläufen fit zu halten und steht kurz vor seiner 50. Blutspende.

Polizeihauptkommissar Michael Wolf freut sich über seine Aufgabe und die Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen. „Besonders wichtig ist mir auch der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg“, so der neue Leiter der Polizeistation Bischofsheim.

Rüsselsheim: Verdächtig an Fahrrädern zu schaffen gemacht – Zeugen reagieren folgerichtig – 42-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Rüsselsheim (ots)

Der Donnerstagabend (1.6.) endete für einen 42 Jahre alten Mann nach seiner Kontrolle in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 23.30 Uhr hatte er sich in der Pappelstraße und im Waldweg verdächtig an Fahrrädern zu schaffen gemacht und damit die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt. Sie verständigten umgehend die Polizei und dank dieses folgerichtigen Verhaltens, stoppten die Streifenbeamten den Mann noch in dem gemeldeten Bereich.

Bei seiner Kontrolle stellte sich rasch heraus, dass der Gestoppte kein Unbekannter war und er bereits mit einem Haftbefehl aufgrund von Diebstahlsdelikten, gesucht wurde. Der Wohnsitzlose wurde festgenommen und wird nun die nächsten vier Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.