Personen- und Fahrzeugkontrollen am Hauptbahnhof

Worms-Hauptbahnhof (ots) – Die Wormser Polizei hat am heutigen Freitag 02.06.2023 von 08-14 Uhr verstärkt Personen- und Verkehrskontrollen im Bereich um den Hauptbahnhof, sowie der Fußgängerzone und den angrenzenden Grünanlagen durchgeführt. Unterstützt wurde die Polizei Worms von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, sowie dem Ordnungsamt der

Stadtverwaltung Worms.

Der genannte Bereich rund um den Hauptbahnhof wird von vielen Wormser Bürgern als unsicher oder Brennpunkt empfunden, an dem es häufiger zu Fehlverhalten von Personen und Verkehrsteilnehmenden komme. Eine objektive Erhebung der polizeilichen Einsatzlagen kann dieses Gefühl zwar nicht

bestätigen, dennoch ist es der Wormser Polizei ein Anliegen den Anwohner- und Bürgerbeschwerden nachzugehen und mit solchen Schwerpunktkontrollen die Sicherheitslage und die objektive Datenbasis für weiterführende Maßnahmen zu verbessern.

Im Rahmen der heutigen Kontrollen konnten zahlreiche Bürgergespräche geführt, sechs Ordnungswidrigkeiten wegen des verbotswidrigen Befahrens des Sonderstreifens für Busse und Taxen geahndet und ein mitgeführtes Messer präventiv sichergestellt werden. Die Mehrzahl der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und gab den Verstoß zu.

Neben weiteren geplanten Schwerpunktkontrollen führt die Polizei regelmäßig Kontrollen an verschiedenen innerstädtischen Örtlichkeiten, zu unterschiedlichen Zeiten, auch mit zivilen Einsatzkräften, durch. Die Polizei Worms nimmt gerne Hinweise und Anregungen der Bürger hierzu per Mail unter piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache unter

www.polizei.rlp.de/onlinewache entgegen.

Kreis Alzey-Worms

Fahrer eines Sattelzuges mit 3,2 Promille gestoppt

A 61/Rheinhessen (ots) – Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 1.6.2023 gegen 17 Uhr einen Sattelzug, der auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Schlangenlinien geführt wurde. Eine Streife konnte den LKW dann auch kurz vor dem Autobahndreieck Nahetal antreffen und zur Kontrolle von der Autobahn ziehen.

Dabei zeigte sich, dass der Anruf der Verkehrsteilnehmer berechtigt war, denn bereits als der Fahrer die Tür öffnete, kam den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Fahrer ergab dann auch unrühmlich über 3,2 Promille. Die Weiterfahrt war natürlich beendet und der 42-Jährige musste mit zur Dienststelle. Dort wurde

ihm eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde direkt einbehalten. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Der Trucker muss zudem mindestens mit einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnisrechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim