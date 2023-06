Verkehrssicherheit – Ihre Polizei lädt ein

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023 laden die Polizei und der ADFC Interessierte zu einer großen Präventionsveranstaltung in Bad Kreuznach auf den Kornmarkt ein. Von 09-15:00 Uhr werden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei in Kooperation mit der Rad-AG der Stadt Bad Kreuznach über sämtliche Themen rund um Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren.

Neben Informationsgesprächen wird es auch interaktive Angebote geben. An der twall® Reaktionswand können die Besucher ihre Reaktion, Koordination und Bewegungsfähigkeit testen.

Im E-Bike-Parcours können Groß und Klein ihre Fähigkeiten auf dem Rad unter Beweis stellen und im Anschluss an der sogenannten Knack-Box erproben, wie leicht oder auch schwer sich Fahrradschlösser mittels Bolzenschneider überwinden lassen.

Darüber hinaus bietet der ADFC eine Codierung der mitgebrachten Fahrräder an. Bringen Sie dafür neben Ihrem Fahrrad, Ihren Personalausweis, einen Kaufbeleg und evtl. den bereits vorbereiteten Codierauftrag mit. Weitere Infos finden sie unter www.adfc.de

Vollbrand eines Einfamilienhauses

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Am Abend des 01.06.2023 kam es gegen 18.30 Uhr (Meldezeit) in der Badenheimer Straße in Pfaffen-Schwabenheim zum Vollbrand eines Einfamilienhauses. Durch die eintreffenden Polizeikräfte wird das Brandobjekt weiträumig abgesperrt. Im Laufe der Löscharbeiten kommt es zum vollständigen Einsturz des Anwesens.

Hinweise zur Brandursache sind noch nicht vorhanden, die Ermittlungen dauern an und gestalten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als schwierig. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, wird aber auf eine sechs-stelligen Summe geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hochstetten-Dhaun (ots) – Am 30.05.2023 kam gegen 00:18 Uhr ein 39-jähriger Mann mit seinem PKW an der Einmündung der B41 zur L183 aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei ihm jedoch Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn etwa 2 Stunden gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.