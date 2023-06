Gegenseitig geschlagen – Platzverweis für beide

Kaiserslautern (ots) – Eskaliert ist ein Streit zwischen 2 Männern am Donnerstag auf dem Guimaraes-Platz. Beide schlugen sich gegenseitig, weshalb auch gegen beide Männer ermittelt wird.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gerieten die 55 und 63 Jahre alten Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung.

Dann schlug der jüngere dem älteren mit der Faust aufs Auge. Dieser revanchierte sich mit einem Schlag ins Gesicht. Zeugen verständigten die Polizei. Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort stellte sich heraus, dass beide Beteiligte stark alkoholisiert waren. Den beiden Streithähnen wurde einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich sowie den Bahnhofsvorplatz für die

nächsten 24 Stunden erteilt. |cri

Aggressiver 20-Jähriger

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann am Mittwoch in der Innenstadt eingehandelt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 19 Uhr, dass sich in der Fruchthallstraße ein Mann aufhalte, der in aggressiver Weise Passanten anpöbele.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, legte der Mann auch gegenüber den Polizeibeamten ein ziemlich sprunghaftes Verhalten an den Tag. Während der Überprüfung seiner Personalien versuchte der 20-Jährige, ein kleines Päckchen verschwinden zu lassen. Der Inhalt: Betäubungsmittel.

Weil der Mann immer wieder in aggressiver Haltung auf die Einsatzkräfte zukam und die mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, einfach ignorierte, wurde ihm der Einsatz von Pfefferspray angedroht. Das Verhalten des 20-Jährigen änderte sich nicht, so dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, konnten ihm die Handfesseln wieder abgenommen werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Kurt-Schumacher-Straße ist diese Woche ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Modell Attention 29. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Es verschwand zw. Dienstag 16 Uhr und Donnerstag 13 Uhr.

Sein Besitzer hatte das Bike in Höhe des Hauses Nummer 22 abgestellt und angekettet. Als er es wieder benutzen wollte, waren Fahrrad und Schloss verschwunden.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Mountainbike zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Kaiserslautern (ots) – Erneut profitierten Diebe im Stadtgebiet Kaiserslautern von unverschlossen abgestellten Autos. Immer wieder werden solche Fälle an die Polizei herangetragen. Am Donnerstagmorgen fiel einem 37-jährigen Fahrzeugbesitzer auf, dass sein Auto durchwühlt wurde. Es fehlten die Sonnenbrille, Kopfhörer und Sportklamotten.

Das Auto war von Sonntag, 9 Uhr bis Donnerstag, 6 Uhr, in der Albert-Einstein-Straße abgestellt und offensichtlich unverschlossen. Nur kurz unverschlossen hatte eine 80-Jährige ihren Pkw am

Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße gelassen. Die Seniorin hatte ihre Einkäufe eingeräumt und ihre Handtasche in das Auto gelegt. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen weg.

Als die Frau 5 Minuten später an ihren Wagen zurückkehrte, war die Handtasche inklusive

Geldbeutel mit einem 3-stelligen Bargeldbetrag verschwunden.

In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell:

Bitte schließen Sie Ihr Auto immer ab! Egal, ob es direkt vor Ihrer Haustür steht, und egal, wie lange Sie weg sind! Diebe testen mit nur einem Handgriff, ob der Wagen verschlossen ist. Und bei

offenen Türen schlagen sie in Sekundenschnelle zu. Alles, was dann im Auto herumliegt, kann für die Täter interessant sein. |elz

Scheibe eingeschlagen – Handy weg

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Turnerstraße an einem Auto die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Aus dem Wagen entwendeten sie ein Handy. Der Pkw war zwischen Mittwoch 11 Uhr und Donnerstag 05:10 Uhr, in Höhe der Hausnr. 106 am Straßenrand geparkt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631 369 2620 entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Jugendlicher sucht Streit

Otterberg (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen. Der 15-Jährige war am Donnerstagabend mit Freunden auf einem Spielplatz in Otterberg aufgetaucht. Dort bedrohte und bespuckte er zwei 14-jährige Mädchen und verjagte sie von der Schaukel auf der

sie saßen. Anschließend fuhr der Junge mit seinem Fahrrad einem der Mädchen mehrfach gegen das Schienbein. Die 14-Jährigen riefen daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten die Personalien des 15-Jährigen fest. Er erhielt eine sogenannte Gefährderansprache, in der ihm die Konsequenzen seines Handelns aufgezeigt wurden. Im Anschluss fuhren die Beamten ihn nach Hause und übergaben ihn in die Obhut der Eltern. |elz

Entgegen der Einbahnstraße – Unfall

Weilerbach (ots) – In der Hauptstraße hat es am Donnerstag gekracht. Gegen 15.45 Uhr kam es in Höhe des Hauses Nummer 35 zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem KIA. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 23-jährige KIA-Fahrer in der Schulstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs und wollte am Ende der Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dort kollidiert er mit dem BMW, der in Richtung Busenhübel fuhr.

Bei dem Aufprall wurde im BMW die Beifahrerin leicht verletzt. Für die Jugendliche wurde der Rettungsdienst verständigt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unfallflucht am helllichten Tag

Queidersbach (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines beigefarbenen VW Golf, der am Donnerstag in Queidersbach unterwegs war. Der Unbekannte verursachte zwischen 12-12.15 Uhr in der Hauptstraße einen Unfall, beging aber anschließend Fahrerflucht.

Zeugen beobachteten, wie der Pkw vom Parkplatz vor einer Apotheke rückwärts ausparkte und dabei an das gegenüber stehende Fahrzeug stieß. Obwohl der andere Wagen dabei deutlich beschädigt wurde, stoppte der Verursacher nur kurz, machte sich dann aber aus dem Staub, ohne den Vorfall zu melden.

Vom Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs konnten die Zeugen die Ortskennung KL erkennen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Tel: 0631 369-2250 entgegen. |cri