Sexuelle Belästigung in Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0 Uhr soll ein 41-jähriger Mann in der Straßenbahn 1 in Fahrtrichtung Sandhofen zwei bislang unbekannte Frauen angegangen haben. Dabei soll er eine der zwei Frauen unsittlich berührt und die andere ins Gesicht geschlagen haben.

Nachdem die Polizei durch einen Zeugen alarmiert und den Mann in der Straßenbahn feststellen

konnte, konnten die zwei Frauen von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der 41-Jährige wirkte stark alkoholisiert und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim aufgenommen. Zeugen, vor allem die betroffenen Frauen, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Widerstand bei Personenkontrolle

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Ein 22-jähriger Deutscher hat am Donnerstag 01.06. im Hauptbahnhof Widerstand gegen Bundespolizisten geleistet. Gegen 12 Uhr sollte der junge Mann von den Beamten in der Mannheimer Lindenhofunterführung einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während des

Gesprächs ergriff der Verdächtige die Flucht und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten verfolgten den 22-Jährigen und stellten ihn kurz darauf. Der Tatverdächtige leistete erheblichen Widerstand und musste schließlich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Noch bevor die Handschellen angelegt werden konnten, versuchte der junge Mann ein Tütchen mit Heroin zu verschlucken. Durch das gezielte Eingreifen der Beamten konnte dies

verhindert und das Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 22-Jährige die Wache wieder verlassen. Ein Beamter musste sich kurzfristig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Holzzaun in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen informierte ein Passant kurz nach 05 Uhr die Polizei über eine brennende Holzumzäunung in der Angelstraße. Die Flammen griffen auf einen Kühlschrank, eine Mülltonne sowie eine Wasser- und Stromleitung, die unmittelbar am Zaun platziert waren, über. Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden.

Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise werden unter Tel: 0621/83397-0 entgegengenommen.

Unbekannter bestiehlt Taxifahrer und flüchtet – Weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr half ein hilfsbereiter Taxifahrer seinem Fahrgast im innerstädtischen Quadrat B 1 über die Straße. Diese Situation nutze ein bisher unbekannter Täter aus, um aus dem unverschlossenen Taxi den Geldbeutel des Fahrers an sich zu nehmen und

anschließend fußläufig in Richtung Schloss zu flüchten. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Vorfall beobachtet werden, woraufhin diese die Polizei verständigte.

Die Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca 25 Jahre alt, 170 cm groß, kurze dunkle Haare, normale Körperstatur. Bekleidet mit schwarzer Hose und einem beigen T-Shirt

Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0621/174-3310 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Unfall – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bisher unbekannter Autofahrer/eine unbekannte Autofahrerin beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 16 Uhr in der Erlenstraße einen am Straßenrand geparkten VW und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall wurde die linke

Fahrzeugseite, der Radkasten, der linke Außenspiegel sowie das Fahrzeugheck beschädigt. Der Sachschaden an dem VW wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen machen können, sich unter der 0621/3301-0 zu melden.

Fahrradfahrer nach Kollision mit Fahrzeugtür leicht verletzt

Mannheim (ots) – Als am Donnerstag gegen 12:30 Uhr ein 62-jähriger Daimler-Fahrer mitsamt seinem Anhänger am Straßenrand der Theodor-Storm-Straße einparken wollte, öffnete der Mann seine Fahrertür, um die Platzverhältnisse der Parklücke zu überprüfen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der 62-Jährige jedoch einen heranfahrenden 78-jährigen Radfahrer.

Dem 78-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen und er kollidierte in Folge mit der Fahrertür. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er

wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an dem Pkw sowie dem Fahrrad ein Sachschaden, welcher insgesamt auf knapp über 2.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.