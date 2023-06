E-Scooter Fahrer kollidiert mit Straßenbahn und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots) – Kurz vor 18:30 Uhr am Donnerstag überquerte ein E-Scooter-Fahrer in der Berliner Straße Höhe Haltestelle Technologiepark zunächst eine rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage und in der Folge den Gleisbereich der Straßenbahn in Unachtsamkeit, so dass er mit einer in Richtung Handschuhsheim fahrenden Straßenbahn der Linie 24 kollidierte.

Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters wurde von der Straßenbahn erfasst und zunächst einige

Meter mitgeschleift. Hierbei zog er sich mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Beine zu. Er kam mit dem Verdacht auf Fraktur eines Unterschenkels in ein nahegelegenes Krankenhaus. An Straßenbahn und E-Scooter entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 4.000 EUR.

Die Straßenbahn war in der Zeit zwischen 18:21 Uhr und 19:13 Uhr gestört. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrer auf dem Königstuhl

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 18-Jähriger um kurz vor 21 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Kohlhöfer Weg in Richtung Chaisenweg. Als er einem auf der Fahrbahn liegenden Werkzeugteil auswich, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten beide einen Zusammenstoß zu vermeiden und kamen so zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 27-jährige Radfahrer zum Glück nur leicht, auch dank des getragenen Helms. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht.

Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße bis kurz nach 22 Uhr gesperrt werden.

Ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Der Motorradfahrer muss zumindest mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.